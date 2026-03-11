新ジャドール インテンスの発売を記念した「クラブ ジャドール」をビバリーヒルズにて開催
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社
衣装：DIOR
パルファン・クリスチャン・ディオールおよびLVMHグループ 香水・化粧品部門の会長兼CEOであるヴェルサイユ宮殿、ジャドールのゴールドの輝きを想起させる「CLUB J’ADORE」は、DJ デュオの
ドッペルゲンガー、パリ、グラミー賞受賞ピアニストのブライアン・ケネディ、DJ キティ・カッシュ、DJ インフェルノによるライブパフォーマンスとともに、メゾン ディオールを象徴するフレグランスの新たな章の幕開けを告げました。
フランシス・クルジャンによる「ジャドール インテンス」は、伝説的な花々のブーケの魅力をさらに引き出し、なめらかで魅惑的な力強さの頂点へと昇華させたフレグランスです。最も官能的な花、ジャスミンはアプリコットのアクセントで彩られ、ローズは魅惑的に香ります。ジャスミンはアプリコットのニュアンスを纏い、陽光を彷彿とさせるイランイランは、そのセンシュアルで輝きに満ちたファセットが際立ちます。さらに、グルマンなバイオレットのアコードを加え、ベースには柔らかなサンダルウッドと豊かなバニラの香りを重ねました。ジャドール インテンスは、圧倒的な存在感を放つ究極のフェミニニティを体現します。まさに「ジャドール（大好き）!」と声に出したくなるような感動を呼び覚ます香りです。
@DIORBEAUTY
ディオールは、新ジャドール インテンスの発売と、ジャドールを象徴するミューズ、リアーナを祝福し、一夜限りの忘れられないイベントを開催しました。
パルファン・クリスチャン・ディオールおよびLVMHグループ 香水・化粧品部門の会長兼CEOである
ヴェロニク・クルトワ、ディオール パフューム クリエイション ディレクターのフランシス・クルジャン、ディオール ビューティーアンバサダーの新木優子、ディオール ドイツ アンバサダーのハリエット・ヘルビヒ＝マッテン、ディオール スペインアンバサダーのニコール・ウォーレス、ディオール ビューティー フレンズ オブ ザ ハウスのラナ・コンドル、スカイ・ジャクソン、アレクサンドラ・シップ、ジャーニー・スモレットなどが「CLUB J’ADORE」に来場。この大胆でパワフルな新フレグランスを祝福するかのように、ゴールドの世界に包まれました。
