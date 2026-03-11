【CAW LAB第6弾】起業家のための「チームの結束力」を高める体験型ワークショップ 3月13日（金）福岡にて開催

株式会社明治産業

株式会社明治産業（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：明永喜年）は、アーティストと共に学び合うワークショップ体験会「CAW LAB：Collaborative Art Workshop LAB」の第6弾を開催します。今回は起業家を対象に、演劇の手法を用いてチームの結束力を高める体験型プログラムを実施です。

本企画は、スタートアップ支援拠点「Fukuoka Growth Next」を会場に、STARTUP ELITE Bootcamp 第2期のサイドイベントとして実施するものです。

■ なぜ今、起業家に「演劇」なのか？

過去のCAW LABワークショップの様子

事業の立ち上げ期において、チームの成否を分けるのは、個人のスキルだけではありません。多様な価値観を持つメンバーが、いかに本音で向き合い、全員が納得して意思決定できるかが重要です。 本ワークショップでは、俳優・演出家が日常的に行っている「体を使ったコミュニケーション」を体験。身体と頭を同時に使いながら他者と関わることで、チーム内に潜む「ずれ」や前提の違いに気づき、より高いパフォーマンスを発揮できる環境づくりを体感的に学びます。

「そのチーム、うまくいっていますか？」という問いを起点に、起業家やスタートアップで働く方々が、日々の現場に持ち帰ることのできる実践的なヒントを得る機会です。

■講師：有門正太郎（ありかど しょうたろう）

俳優・演出家・劇作家。有門正太郎プレゼンツ主宰。

「笑顔になれば何でもできる」を掲げ、市民劇や福祉分野での創作・アウトリーチを全国で展開。専門的な演劇経験がなくても、誰もが楽しみながら深い気づきを得られる場づくりに定評がある。

佐藤佐吉賞優秀主演男優賞受賞。地域創造・キタゲキ登録アーティストとしても活動中。

■開催概要

CAW LAB（Collaborative Art Workshop） 6弾

起業家のためのチームビルディングワークショップ

「演劇を活用したワークで高める“チームの結束力”」

- 日時：2026年3月13日（金）18:00～21:20- 参加定員：10名※FGN入居者、起業家（または起業準備中の方）、スタートアップで働く方を優先- 見学定員：5名程度 ※属性を問わずご見学いただけます- 会場：Fukuoka Growth Next 2階 サブイベントスペース（福岡市中央区大名2-6-11）- 協力：Fukuoka Growth Next- 参加費：無料- 申込：https://cawlab-ws2603.peatix.com- 主催：株式会社明治産業- お問い合わせ：株式会社明治産業担当 菅本 TEL：092-736-7711 Mail：info@meiji-sangyo.co.jp

※STARTUP ELITE Bootcamp ― 福岡市の官民共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next」にて、スタートアップを支援する短期集中型のインキュベーションプログラムです。

https://growth-next.com/program/startup-elite-bootcamp

本プロジェクトは、地域企業がアートを介して社会人の学びを支援する取り組みであり、公益社団法人企業メセナ協議会の「This is MECENAT2025」認定事業です。