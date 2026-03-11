不動産業界に、「ポータル依存」からの出口をつくる。｜不動産業完全特化型ホームページ「SCSC Estate」を正式リリース。

株式会社ガーディアン

■ 本リリースの要旨

WEB戦略企業の株式会社ガーディアン（本社：東京都中央区京橋、代表取締役：青山裕一、従業員約120名）は、不動産業に完全特化したサブスクリプション型ホームページサービス「SCSC Estate（スクスク・エステート）」を2026年3月11日より正式に提供開始いたします。

本サービスは、ガーディアンが15年超にわたり蓄積してきた73,307サイトの運用データ、341業種分類体系、独自AI「Athena」の141億パターン解析エンジン、独自開発CMS「OWLet」、セキュリティ基盤「SCAN DOG」、法令遵守サービス「SCSC Legal」──ガーディアンの全技術資産を不動産業132,000施設のために最適化した、業界初※当社調べ（2026年3月時点）の「業種特化型サブスクリプションホームページ」です。

初期費用ゼロ、月額42,000円（税別）から。SUUMO・LIFULL HOME'S・at homeへの掲載費・手数料依存という「不動産業の宿痾」を断ち切り、「この街を知り尽くした専門家」としての圧倒的ポジションを自社HPで確立するための全てを、月額定額で提供いたします。

■ なぜ今、このサービスなのか──不動産業132,000施設が直面する「3つの構造的敗北」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/29_1_95a4dfb1a428a3ebe0480be634dc169a.jpg?v=202603120351 ]

日本の不動産業は、宅地建物取引業の免許業者数が約132,000施設に上る競争激烈な市場です。そしてその経営を蝕む「構造的敗北」が、デジタル領域において深刻化しています。

【敗北1】ポータル依存構造──手数料を払い続けるほど、自社資産はゼロに近づく

SUUMO・LIFULL HOME'S・at homeへの掲載費は、中小不動産会社にとって年間数十万円から百万円を超えるケースも珍しくありません。しかし最大の問題は「金額」ではなく「資産の不在」です。ポータルに月額を払い続けても、顧客データは自社に蓄積されず、検索上位は物件の横並びで埋め尽くされ、「どの会社に頼んでも同じ」という消耗戦に終始します。ポータルへの依存は、自社の差別化を自ら放棄する行為に他なりません。

【敗北2】デジタル形骸化──87.4%の不動産HPが「看板」にすら機能していない

ガーディアンの調査データによると、日本の中小企業ホームページの実に87.4%が成果を上げられていません。不動産業においてこの傾向は特に顕著です。「物件一覧を載せただけ」「更新が止まっている」「エリア情報がない」「来店予約ボタンがない」──見込み客は「地域名＋賃貸/売買」でGoogleを検索し、Googleマップのローカルパックを確認し、エリア情報と物件の写真で信頼を積み上げ、スタッフ紹介で安心し、宅建免許番号で法的信頼性を確認して、ようやく来店予約に至ります。この購買心理の全ステージを自社HPで設計できている不動産会社が、この日本にどれほど存在するでしょうか。

【敗北3】法令リスク放置──宅建業法・おとり広告規制への対応は「自己責任」では済まない

宅地建物取引業法に基づく免許番号の適切な表示、おとり広告の禁止、物件情報の正確性確保──これらは宅建業者としての最低限の法的義務です。しかし一般的なHP制作会社は、こうした不動産業固有の法令要件を「理解していない」どころか、「そもそも問題にすら気づいていない」ケースがほとんどです。行政指導・免許停止・業務停止という最悪のシナリオを防ぐ仕組みが、制作会社の汎用テンプレートに組み込まれているはずがありません。

■ ガーディアンという「総合WEB戦略企業」の実力──不動産業に照準を合わせた全技術資産

【圧倒的データ資産】73,307サイト × 341業種分類 × 15年超の蓄積

ガーディアンは創業以来15年超にわたり、73,307サイトの運用を手がけてきました。このデータは、ガーディアン独自の「341業種分類」に基づき体系化されています。不動産業における「地域別の来店予約獲得パターン」「物件種別ごとのCV率最大化手法」「ポータル依存脱却の成功施策」──これらを、数十件の経験則ではなく73,307サイトの実証データから導き出します。

【独自AIエンジン】Athena──141億パターンの因果予測で「売れる地域専門家」を設計する

ガーディアン独自開発のAI「Athena」は、141億パターンのデータを解析し、「相関」ではなく「因果」を導き出します。同商圏の不動産会社の集客パターン分析、季節別の物件需要予測、「地域名＋物件タイプ」SEOの検索ボリューム因果分析──一般的な制作会社が「月間PVレポート」を出すレベルに留まるのに対し、ガーディアンは「6ヶ月後の来店予約数予測」を提示します。

【独自CMS】OWLet──物件情報・地域コンテンツを現場スタッフが更新し続けられるCMS

ガーディアン独自開発の「表層同期型CMS OWLet」は、管理画面と実際のページが一体化した国内唯一のインターフェースです。新着物件の掲載、エリアコラムの更新、スタッフブログの投稿──WEBに詳しくない不動産会社のスタッフでも、見たまま直感操作で全コンテンツを自由に更新できます。「更新を外注に依頼するたびに費用がかかる」という悪循環から、完全に解放されます。

【法令遵守】SCSC Legal──宅建業法・おとり広告規制への自動チェック体制

SCSC Legalは薬機法・景表法をはじめとする法令準拠チェックサービスです。SCSC Estateではこれに加え、宅地建物取引業法に基づく免許番号・更新回数の適切な表示、おとり広告に該当するリスクのある表現の自動検知機能を搭載しています。「気づかなかった」では済まされない法令違反リスクを、構造的に排除します。

【セキュリティ基盤】SCAN DOG＋サイバー保険自動付帯──顧客個人情報を守る不動産専用防壁

300項目の脆弱性診断「SCAN DOG」を全サイトに標準搭載。さらに三井住友海上火災保険株式会社と共同開発したサイバー保険が自動付帯されます（初年度無料）。来店予約・査定申し込みフォームで収集する顧客個人情報を守ることは、不動産業者としての信頼の基盤です。ガーディアンにとってセキュリティは「オプション」ではなく「標準装備」です。

【独自理論】3D-CMF理論──「探索→比較→信頼→来店」を科学設計する不動産ジャーニー

ガーディアン独自の「3D-CMF理論（3-Dimensional Content Marketing Framework）」により、不動産見込み客の感情曲線「探索（条件整理）→比較（物件/業者）→信頼（地域知識）→安心（法令確認）→行動（来店/内覧予約）」に完全対応した35ページ構成を設計します。物件検索で利便性を提供し、エリアガイドで地域専門家としての信頼を構築し、スタッフ紹介で安心感を醸成し、宅建免許表示で法的信頼性を担保する──全てのページが「来店予約」という唯一のゴールに向かって設計されます。

■ SCSC Estate 3大特化機能──「地域の専門家」を証明する設計

■ 徹底比較──ポータル掲載 vs 一般HP制作 vs SCSC Estate

■ 費用対効果の「差別的優位性」──ポータル依存からの解放で、何が変わるか

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/29_2_e77ed16218ebfef66c3b8824e21a083e.jpg?v=202603120351 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/29_3_b66971b2a829b54d1217eee0c421bc1c.jpg?v=202603120351 ]

「安いから選ぶ」のではありません。「ポータルに払い続けるコストを自社資産の構築に振り向けることで、3年後・5年後の経営基盤が根本的に変わる」──それがSCSC Estateの費用構造です。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/29_4_609942e73eeda4ba79759f7c977bb917.jpg?v=202603120351 ]

SCSC Estate 4.2（月額42,000円）の場合、3年間の総コストは約151万円。従来のポータル掲載費＋汎用HP制作費の約936万円と比較して、約84%のコスト削減を実現します。しかもSCSC Estateには、ポータルが「そもそも提供できない」自社資産の構築（顧客データ蓄積・地域専門家ポジション・来店予約の自社完結体制）が全て含まれています。

コストが安いのではない。含まれているものが、桁違いに多いのです。

■ 35ページ設計思想──「来店予約」まで一本道のCV設計

SCSC Estateは、3D-CMF理論に基づく35ページ構成で「探索→比較→信頼→来店」のゴールデンパスを設計します。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/29_5_7b3e7f28da921d0cbe77917da4f12813.jpg?v=202603120351 ]

主要KPI：来店予約数 / 物件検索PV / 査定依頼数

■ 会社概要

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/29_6_f5e69d1d7801176c08b588a187f8039a.jpg?v=202603120351 ]

株式会社ガーディアン 広報担当 河原田ゆきえ

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋3-9-5 永井ビル8階（受付）

TEL：03-6228-7875

Email：pr@guardian-inc.co.jp

WEBサイト：https://guardian.jpn.com/

