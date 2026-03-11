ケラスターゼから待望の新シリーズ「グロスアブソリュ」が誕生。ケラスターゼ独自のテクロノジーを採用し、水光のようなツヤと軽やかさを両立。

日本ロレアル株式会社

水光ツヤ髪が、瞬時に花ひらく。エアリーで「ぷるん」と弾む水光ツヤ髪へ。先行して発売されたヨーロッパで熱狂的な支持を集めた、「究極*¹の艶髪」ケアが日本上陸。

フランス発、プロフェッショナル・ラグジュアリーヘアケアブランドのケラスターゼ（本社：東京都西新宿）は、2026年3月27日（金）より、新シリーズ「GLOSS ABSOLU（グロスアブソリュ）」を全国のケラスターゼ取り扱いサロン・公式オンライン（Amazon/楽天）にて発売いたします。

新シリーズ「グロスアブソリュ」

世界を熱狂させた待望の新シリーズ「グロスアブソリュ」が日本上陸。 「輝くツヤ髪は欲しいけれど、重さやベタつきは避けたい」。「軽やかな仕上がりにしたいけれど、広がりやうねりは抑えたい」。

多くの女性が抱えるこの切実な「ジレンマ」に対し、ケラスターゼは一切の妥協なきヘアケアを提案します。

“水光ツヤ髪” 新シリーズ「グロスアブソリュ」は、髪に極上*¹の水光ツヤをもたらしながらも、驚くほど軽やかな仕上がりを両立。髪本来のしなやかな動きを損なうことなく、まるで光を宿したような輝きと、どこまでもなめらかな指通りを同時に与えます。さらに、湿気による広がりや気になるうねりを抑え、なりたいスタイリングをサポート。至高のヘアケア体験が、あなたの髪に美しさをもたらします。

■ 独自の革新技術「水光ドロップテクノロジー」

3つのアプローチで髪全体を包み込み、うるおいあふれる「薄膜艶ヴェール」を形成し、ぷるんと弾むまとまり髪をもたらします。

・ふんわりとしたハリ感： 髪繊維に濃密な潤いを与え、内側からふっくらとしたハリ感を与えます。

・キューティクルをなめらかに： 表面の乱れを補修し、光を均一に反射する「鏡」のような仕上がりへ。

・薄膜艶ヴェールでコーティング： 重さを与えすぎることなく自然な光沢をもたらし、乾燥や熱などの外的要因から髪を保護します。

この3ステップによるケアにより、1回の使用で。2倍のツヤをもたらします*²。軽い手触りで、2日間まとまりが続く*²パフォーマンスを提供します。

■ 製品ラインナップ

【OUR SUPER HERO】グレイズドロップス ＜ヘアオイル＞

45mL：5,940円（税込）

みずみずしく“ぷるん”とはずむ。水光のような艶髪へ導くヘアオイル。

ジュエリーのように煌めくボトルデザインは、持ち運びたくなるようなファッションとして、新習慣のヘアケアに。

特徴

・98%の艶髪保護成分を配合。

・サラサラとした手触りで毛先まで均一に広がります。

・瞬時に究極*¹の艶となめらかさのある髪を提供します。

・ワイルドローズオイル*³：薄膜艶ヴェールが髪を丁寧に包み込み、毛先まで驚くほどつるんとしたまとまり髪へ導きます。

・重さを与えすぎることなく、透明感のある水光のようなツヤ髪へ導きます。

主要成分

フランス中央部に自生する野生のバラから、花びらのみを厳選し抽出・配合。

ワイルドローズオイル*³：髪を艶のヴェールで包み込み、保護しながら高い光沢と自然な艶をもたらします。

【INSTA GLAZE】フラッシュグレイズ ＜トリートメント＞

250mL（メインサイズ）：5,500円（税込）

75mL（ミニサイズ）：1,870円（税込）

フラッシュのように一瞬で光を放つ。トリプルアシッド*⁴でツヤを味方につけるヘアトリートメント。

特徴

・髪一本一本に潤いとハリ感を与えながら、豊かなボリューム感をもたらします。

・滑らかで均一な髪表面を作り出し、柔らかくしなやかで、毛先までまとまる髪へ導きます。

・髪の反射力を高め、目を奪うようなツヤを与えます。

・絡まりを防ぎ、指通りの良い髪へ導きます。

主要成分

ケラスターゼがツヤを引き出すためにたどり着いたのは、髪の潜在能力を最大限引き出す主要な3つの酸が織りなす「トリプルアシッド*⁴」のケア

・ヒアルロン酸（保湿成分）*⁵： 髪内部に深く浸透し、潤いを保持します。

・グリコール酸（整髪成分）： 髪表面を整え、光を反射しやすい土台を作ります。

・乳酸（キレート成分）： 皮脂を囲い込み、ツヤやかな髪へ導きます。

・ワイルドローズオイル*³： 髪を艶のヴェールで包み込み、保護しながら高い光沢と自然な艶をもたらします。

バン クリーム ハイドラグレイズ（シャンプー）

250mL（メインサイズ）：4,180円（税込）

80mL（ミニサイズ）：1,540円（税込）

500mL : 7,480円

500mL (レフィル)：6,380円

艶の土台を築き、光を美しく反射する内側からふっくら潤うクリーミーシャンプー

特徴

・余分な皮脂を除去しながら毛髪表面と頭皮を洗浄します。

・キューティクルを整え、艶を引き出します。

・集中的に潤いを与え、保湿しまとまりのある髪へ導きます。

・クリーミーな泡のテクスチャーが髪の絡まりを防ぎ、指通りをなめらかにします。

主要成分

ヒアルロン酸（保湿成分）*⁵： 髪内部に深く浸透し、潤いを保持。

グリコール酸（整髪成分）： 髪表面を整え、光を反射しやすい土台を作ります。

ワイルドローズオイル*³： 髪を艶のヴェールで包み込み、保護しながら高い光沢と自然な艶をもたらします。

マスク クリーム ハイドラグレイズ（ヘアマスク）

200mL（メインサイズ）：7,260円

75mL（ミニサイズ）：3,520円

くせ毛に悩む方へ。軽い質感なのに、ぷるんとまとまるヘアマスク。週に2-3回の艶・まとまり集中ケア

特徴

・ダメージ補修を行いながら髪のうねりを防ぎ、軽やかなテクスチャーで髪をまとめます。

・毛髪繊維を集中保湿し、潤いに満ちた髪へと導きます。

・なめらかでツヤやかな、櫛通りの良い髪を提供します。

主要成分

ヒアルロン酸（保湿成分）*⁵： 髪内部に深く浸透し、潤いを保持。

グリコール酸（整髪成分）： 髪表面を整え、光を反射しやすい土台を作ります。

ワイルドローズオイル*³： 髪を艶のヴェールで包み込み、保護しながら高い光沢と自然な艶をもたらします。

グレイズミルク（ヘアミルク）

190mL(メインサイズ)：6,270円

45mL（ミニサイズ）：2,750円

艶サラ髪に導くミルクスプレー。ドライ前の使用で絡まりを防ぎ、憧れの艶サラ髪へ

特徴

・ドライ前に使用することで、絡まりを解消し、ブローを容易にします。

・湿気等の外的要因から髪を守り、髪の広がりやうねりを抑え、

毛先までまとまりのある髪をもたらします。

・髪1本1本に潤いを与え、キューティクルを整えることで艶髪に導きます。

・ドライヤー等の熱から髪を保護します。

主要成分

ヒアルロン酸（保湿成分）*⁵： 髪内部に深く浸透し、潤いを保持。

グリコール酸（整髪成分）： 表面を整え、光を反射しやすい土台を作ります。

乳酸（キレート成分）： 皮脂を囲い込み、ツヤやかな髪へ導きます。

ワイルドローズオイル*³： 髪を艶のヴェールで包み込み、保護しながら高い光沢と自然な艶をもたらします。

■ 香り

フレッシュに香り立つ、フローラルウッディの香り

みずみずしいシトラスから始まり、華やかなフローラルブーケ、そして温かみのあるサンダルウッドとバニラへと変化する「フローラルウッディ」の香り。まるでフラワーブーケを抱えてパリの街を歩いているかのような華やかな香りとともに自信を纏うヘアケア体験を。時間とともに変化する柔らな香りの余韻をお楽しみください。

TOP： ベルガモット＆レモン

HEART： フローラルブーケ

BOTTOM： バニラ＆サンダルウッド

■ケラスターゼについて

1964年パリで誕生したケラスターゼは、「美しい髪は健康な頭皮から」という理念を掲げるプロフェッショナル・ラグジュアリーヘアケアブランドです。

先進の研究と美容師の知見を融合したスキンケア発想のケアで、サロンの感動を自宅でも継続できる「ホームエステ」という極上の体験を追求してきました。

「髪こそ、自分らしさ。妥協のない輝きをあなたへ。」

髪質や悩み、そして季節や人生のステージによって変化する「なりたい自分」に寄り添い、日々のジレンマを克服して妥協のない輝きを叶えることが私たちの使命です。髪に触れるたび、香りを感じるたび、自分を取り戻し、自信に満ちた毎日へ。ケラスターゼは、あなたに最適なケアで至高のラグジュアリー体験をお届けします。

*1 ケラスターゼにおいて

*2 ケラスターゼ調べ。個人差があります。

*3 カニナバラ花エキス（艶髪保護成分）

*4 ヒアルロン酸Na(保湿成分) + グリコール酸(整髪成分) + 乳酸(キレート成分)

*5 ヒアルロン酸Na(保湿成分)