【佐賀市】アニメ制作の新拠点が佐賀に誕生。株式会社CygamesPicturesと進出協定を締結しました。
佐賀市役所
締結式の様子（左から、佐賀市長 坂井 英隆、株式会社CygamesPictures 代表取締役社長 竹中 信広 様）
締結概要
佐賀市は令和8年2月27日に、アニメーションの企画・制作を手掛ける「株式会社CygamesPictures」（東京都練馬区）と進出協定を締結しました。
同社は令和８年４月から株式会社サイピクと名称を変更の予定であり、「さがぴく」の愛称とともに、令和8年3月からCygames佐賀ビル内(佐賀市栄町)に新たなアニメ制作拠点を開設され、令和18年には約50人規模の拠点となる計画です。
アニメ業界に興味のある方は、ぜひ今後の活躍にご注目ください。
企業概要
・企業名：株式会社CygamesPictures
※令和8年4月から、株式会社サイピクへ名称変更予定
・代表者：代表取締役社長 竹中 信広
・本社所在地：東京都練馬区石神井町2-14-13 NTT石神井ビル 3F
・事業内容：アニメーションの企画・制作、自社が制作に携わったIPを使用したライツ事業
・企業リンク：[CygamesPictures公式サイト](https://cygamespictures.co.jp/)