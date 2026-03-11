日本医専、「働きながら学ぶ」をスタンダードへ。社会人のリスキリングの第一歩となる「オンライン授業体験会」を開催

学校法人敬心学園日本医専 「働きながら学ぶ」をスタンダードへ。

学校法人敬心学園（東京都新宿区、理事長：小林光俊）が運営する日本医専（東京都新宿区、校長：岸本光正）は、鍼灸師・柔道整復師の国家資格の取得を通じた社会人のキャリア形成を支援するため、2026年3月22日（日）に「オンライン授業体験会」を開催いたします。

本イベントは、仕事や家庭と学業の両立に不安を感じている社会人が、「オンライン学習」という新しい選択肢を知るための重要な契機として位置づけています。

■ 背景：リスキリングを阻む「見えない壁」と、心理的ハードルの解消

国が推進する『リスキリング（学び直し）』の潮流の中で、国家資格取得によるキャリアチェンジを志す社会人が急増しています。しかし、その多くが「今の仕事の責任」と「未知の学習領域」の板挟みになり、「時間が足りない」「オンラインでは質が落ちるのではないか」という漠然とした不安から、挑戦を断念している現状があります。

本校では、こうした「心理的な一歩の重さ」こそが社会課題であると考え、2026年度より時間的制約を極限まで取り除いた『オンデマンド学習コース』を本格展開いたします。今回の体験会は、単なる説明の場ではなく、実際のオンライン授業に触れ「これなら自分の生活に組み込める」という手応えを得ていただくための、不安を期待に変える最初のステップです。

■日本医専の『オンデマンド学習コース』日本医専 オンデマンド学習コース

日本医専の『オンデマンド学習コース』は、実技科目以外はすべて録画配信で受講可能。時間・場所を問わず、自分のペースで学習を進められます。本校定期試験での平均点は対面授業と同等以上の水準を実現しており、学習効果を保ちながら実技科目での登校日数を最小限に抑えることができます。

■ 3月22日（日）開催：オンライン授業体験会「ツボってなに？？」

中村 幹佑 先生（日本医専 鍼灸学科専任教員）：はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師。

本体験会は、単なる知識の習得を目的としたものではありません。新しい学習スタイルが自身のライフスタイルにどう溶け込むのか、「これなら無理なく続けられる」という確信を得ていただくための「成功体験の入り口」です。

・「ツボ」から学ぶ東洋医学：

専門知識が身近に変わる驚き 「ツボ」という身近で興味深いテーマを通じ、東洋医学の奥深さを平易に解説します。オンラインならではの視覚的な演出により、難解と思われがちな専門科目が「楽しく、深く理解できる」ものへと変わる瞬間を体験してください。

・新しい学習モデルの提示：

2026年度より本格展開するオンライン学習が、仕事や家庭とどのように共存していくのか。朝の通勤時間や夜のひとときなど、日常のわずかな隙間が「学びの時間」へと変わるイメージを共有します。画一的な時間割に縛られるのではなく、自分自身の生活リズムの中に無理なく学習を組み込む――。そんな、一人ひとりの状況に溶け込む「未来の学習スタイル」を、自身の生活と照らし合わせながら描き出していただきます。

【開催概要】

日時： 2026年3月22日（日）10:30～12:00

形式： オンライン（Zoom）

詳細・申込URL： https://www.nihonisen.ac.jp/event/detail/?p=48244(https://www.nihonisen.ac.jp/event/detail/?p=48244)

■ 経済的支援：26年4月入学に向けた最大192万円支給の「専門実践教育訓練給付金」活用による学びの促進

「自分にもできる」という確信を、現実のキャリア形成へと繋げるために。2026年度より本格展開する「オンデマンド学習コース」も、国がリスキリングを支援する「専門実践教育訓練給付金」の対象となっており、場所を選ばない新しい学びのかたちを、公的支援を活用しながら実現することが可能です。

■「学び直し」を公的に支える給付金制度の活用

本校の鍼灸学科昼間部・夜間部、柔道整復学科夜間部は、厚生労働省による「専門実践教育訓練給付金」の指定を受けています。これは、中長期的なキャリア形成を志す社会人を国が支援する制度であり、条件を満たせば3年間で最大192万円が支給されます。

・26年4月入学に向けた「最終受付」と申請サポート

「専門実践教育訓練給付金」の受給には、受講開始日の2週間前（3月中旬～下旬）までにハローワークでお手続きを完了させる必要があります。4月からのリスタートを検討されている方にとって、今がまさに「最終のタイミング」となります。

・一人ひとりに寄り添う個別相談会も実施

日本医専が平日に開催している個別相談会では、給付金の受給資格の確認から、学費シミュレーション、申請手続きの具体的な流れまで、専門スタッフが丁寧にサポートいたします。経済的なハードルを最小限に抑え、安心して学習に専念できる環境づくりを共に考えます。

■日本医専について

日本医専

所在地： 東京都新宿区

校長： 岸本 光正

学科： 柔道整復学科、鍼灸学科

特色：

・職業教育の場として専門性の高い技術と確かな知識習得

・独自学習システム『KEISHIN.net』による個別最適化学習

・個人の将来を見据えた多彩なゼミの選択

サイトURL： https://www.nihonisen.ac.jp/

よくあるご質問／チャットボット対応：https://www.nihonisen.ac.jp/qa/

公式Instagram： https://www.instagram.com/nihonisen/

■学校法人概要について

学校法人敬心学園

所在地： 東京都新宿区

理事長： 小林 光俊

設立： 1974年

サイトURL： https://keishin-group.jp/

詳細：敬心学園は1974年東京都新宿区四谷に、日本ジャーナリスト専門学校を開校したことに始まります。その後、児童教育や福祉へと領域を拡げ、2002年に東京都新宿区高田馬場に日本医専（旧 日本医学柔整鍼灸専門学校）を開校させました。本学は、柔道整復術、鍼灸治療の専門教育を提供し、多くの卒業生が医療や介護、スポーツ、現在では美容分野でも活躍しています。

※『KEISHIN.net』は学校法人敬心学園の商標出願中です。

