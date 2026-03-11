天然石の表情を、0.5mmで。

株式会社エービーシー商会

建材の開発、製造、輸入、販売を行う（株）エービーシー商会（本社：東京都千代田区、社長：東川 茂樹）は、フレーク型多彩床仕上材「ビジョット(R)フレーク」に、新柄グラニットを加え、既存のマーブル柄を含む全23柄のラインアップになりました。設計意図に応じた床表現の幅が広がります。

ビジョット(R)フレークは、テラゾーや天然石のような質感を塗り床で表現できるデザイン系床材です。仕上げ厚は約0.5mmと薄く、意匠性を求めながらも新築から改修まで幅広い条件に対応します。

マーブル柄はチップの存在感が際立ち、色の広がりや表情の変化を楽しめるデザイン。一方、グラニット柄は粒感を抑えた石材調の表情が特長で、落ち着きのある空間づくりに適しています。薄膜仕様でありながら、床の表情を細かく選べる点も魅力です。

当社では本商品の3年間の販売目標を1億円とし、天然石調の意匠と薄膜仕様を兼ね備えた床材として、商業施設や公共施設、工場のエントランスなど、さまざまな空間への提案を進めてまいります。

- 下塗り３色×フレーク１０色による意匠性の高い仕上がり※特注色も対応可能です。お問い合わせください。

- 仕上げツヤ感のあるグリップ仕上げ「標準仕様」を基本に、「ツヤ消し」「テラゾー調」の3仕様- 材料設計価格13,000円／平方メートル ～（100平方メートル 以上） ※カラーによって価格は異なります

■製品お問い合わせ先

無機建材事業部

TEL：03-3507-7271



このリリースは弊社オフィシャルサイト「ニュースリリース」に掲載しています。

https://www.abc-t.co.jp/news/2025/article/20260306-v.html



■PDFデータ

https://prtimes.jp/a/?f=d16820-230-66077aa1711929d77d071729ac58e7be.pdf

■会社概要

株式会社エービーシー商会

東京都千代田区永田町2-12-14

https://www.abc-t.co.jp/

・エービーシー商会とは

エービーシー商会は設立以来70年以上、建材のプロフェッショナルとして成長を続けるマーケティングカンパニーです。商社機能とメーカー機能の両方を有し、ブランド価値のある商品ラインナップに技術力を結合して“高品質”をご提供できる点が強みです。商品は身近なランドマークや商業施設、住宅のほか、オフィスビル、公共施設、工場、倉庫、駐車場などに使われ、都市の快適と安全、産業の発展に大きく貢献しています。