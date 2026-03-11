絵本ナビ×講談社『第２回読者と選ぶあたらしい絵本大賞』2026年4月14日から応募スタート！
絵本ナビと講談社こども事業部が共催する『読者と選ぶあたらしい絵本大賞』。
2024年に開催した第1回は、読者参加型の審査方式が話題となり、応募総数1,076作品、読者投票12,374票と大反響で終了しました。
この度第2回の開催が決定し、2026年４月からいよいよ作品の募集が始まります。
第2回では、「絵本」「動画」「イラスト」「手遊び歌」の４部門を設置。
応募を考えている方には、デジタルお絵描きアプリ「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス3ヶ月版」を先着で300名様に無料配布することが決定していますので、コンテスト初心者でも手軽に応募できます。
『コンテストと聞くとハードルが高い』『自慢のイラストを見てほしい！』そんな貴方の作品をお待ちしております！
■あたらしい絵本大賞とは？
いま本当に「読みたい」「読んであげたい」絵本を、あなたの手で創り、あなたの目で選ぶ。スマホやタブレット、PCからだれもが気軽に参加できる、新しいスタイルのデジタル絵本コンテストです。
■部門
【絵本部門】
「読みたい」「読んであげたい」と思えるような絵本であれば、内容は「自由」です！
たとえば…
★赤ちゃん向けのシンプルな絵本
★「食べない」「寝ない」など、子育ての悩みを解決してくれるような絵本
★グリム、アンデルセン、昔話など、誰もが知っている名作に新しい絵をつけた絵本
★リズムよくコマをわったコマ割り絵本
★あなたが生み出したオリジナルキャラクターが登場する絵本
このような作品も「あたらしい絵本大賞」では歓迎します。
もちろん、あなたが慣れ親しんできた絵本の表現でも。楽しみにお待ちしています。
【動画部門】
うごく絵本、デジタル紙芝居、ミニアニメ……あなたならではの「絵本」を、動画で表現してください。
【イラスト部門】
第１回のテキスト部門受賞作品が第２回イラスト部門のお題として登場！
物語を創る才能にあなたの絵を創る才能をマリアージュしませんか？
第1回テキスト部門賞作品『れんけつ れんけつ！』（文：稲葉友樹）に絵をつけて絵本作品にしてください。
また、『れんけつ れんけつ！』に登場するキャラクターのデザインも考えてください。
『れんけつ れんけつ！』作者：稲葉友樹さんより
課題テキストに選んでいただき、心より感謝申し上げます。この物語は、読み手が機関車になったつもりで声を出し、絵本の中を走り抜ける楽しさを思い描きながら書きました。描き手の皆様には、テキストの枠を超えた自由な想像力を爆発させてほしいと願っています。皆様が楽しみながら描いたワクワク感こそが、きっと読者をさらに物語の中へ連れていってくれると信じています。たくさんの素敵な応募を楽しみにしています！
【手遊び歌部門】
手や指、体を使ったあなたオリジナルの手遊び歌を送ってください。
■賞・特典
●大賞…1名
全部門を通してもっともすぐれた作品に贈られます。
〈特典〉
１.紙の書籍・電子書籍で講談社から出版
２.賞金50万円（初版時印税に含みます）
３.CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイス3年版
４.絵本ナビ・コクリコに作品紹介記事
●部門賞…各1名
各部門において、もっともすぐれた作品に贈られます。（大賞をのぞく）
「絵本部門」…電子書籍で講談社から出版
「動画部門」…絵本ナビプレミアムに掲載
「イラスト部門」…講談社の幼児雑誌や幼児ムックいずれかでイラストレーターデビュー
「手遊び歌部門」…教育系YouTubeチャンネル『ボンボンアカデミー』で動画化
〈特典〉
１.賞金10万円
２.CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイス1年版
３.絵本ナビ・コクリコに作品紹介記事
●審査員賞…各1名
特別審査員に選ばれた作品に贈られます。（部門賞と重複の場合あり）
絵本部門は電子書籍で講談社から出版
＜特典＞
１.賞金5万円
２.CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイス1年版
●CLIP STUDIO PAINT賞…各1名
受賞作品・最終選考選出作品の中から1作品、CLIP STUDIO PAINTのプロモーション活動に活用する作品に贈られます。
＜特典＞
１.CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイス1年版＋CLIP STUDIO TABMATE 2 セット
（24,000円相当）
２.CLIP STUDIO PAINTのプロモーション用クリエイティブに作品を3年間採用。
世界中のクリエイターに、あなたの作品が紹介されるチャンス！
※作家名をクレジットします。詳細は受賞後に作品使用許諾を締結します。
●読者賞…各1名
公開審査で高い評価を得た作品に贈られます。
〈特典〉
１.賞金5万円
■最終選考作品
最終選考に残った作品には「CLIP STUDIO PAINT EX」が贈られるうえ、絵本部門の作品は電子書籍化されます。（大賞・部門賞・審査員賞受賞者様は対象外）
〈特典〉
１.絵本部門は講談社から電子書籍で出版
２.CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス6ヶ月版
■応募のきまり
【応募資格】
応募資格は特にありません。
デビュー歴や商業出版の経験があっても大丈夫です！
【応募期間】
2026年4月14日（火）14:00～2026年6月30日（火）23:59まで
【応募方法】
後日公開される応募フォームよりご応募ください。
※デジタル応募のみ
【１.絵本部門】
●ページ数：15ページ以上～39ページ以下の範囲で収めてください。
※扉（タイトルページ）を１P含む。
→15ページならば、扉（タイトルページ）１P＋本文14ページ（7見開き）
→39ページならば、扉（タイトルページ）１P＋本文38ページ（19見開き）
●ファイル形式：下記の〈１〉と〈２〉のセットでご応募ください。
〈１〉PDF 形式
※審査時に読ませていただくものです。
・扉（タイトルページ）には、作品タイトルと作家名を入れてください。イラストが必要な方は、イラストも入れてください。
・扉（タイトルページ）は、片ページで作成してください。
※扉（タイトルページ）は、電子書籍として発売される際に、ネット書店等で書影（表紙）として表示されます。
・フォントは、必ず商業利用可能のものをご使用ください。
・本文ページには、おはなし本文を入れてください。
・おはなし本文は、すべてひらがなで作成してください。
・対象読者の年齢によって、漢字を混ぜた方が適切な場合は、漢字を含めた状態でデータを作成いただき問題ございませんが、漢字を混ぜた表記の絵本の場合には、漢字にはルビをふってください。
・解像度は300dpi以上にしてください。
・余白は付けずに、仕上がりサイズで作成してください。
〈２〉wordまたはtxt形式
※動画化の際に必要になるものです。
・作品タイトルとおはなし本文、ページ番号を記載してください。
※どのおはなし部分が、どのページに該当するものかわかるようにしてください。
※絵やイラストは不要です。
〈１〉と〈２〉はそれぞれ、ページ順に並べた見開き形式で、全ページ1ファイルで保存ください。
また、ファイル名は「部門名_お名前（グループ応募の場合はグループ名）_作品タイトル」にしてください。
【２.動画部門】
うごく絵本、デジタル紙芝居、ミニアニメなどを、10分以内のMP4形式のファイルにし、応募ください。
ファイル名は「部門名_お名前（グループ応募の場合はグループ名）_作品タイトル」にしてください。
【３.イラスト部門】
●ファイル形式：下記の〈１〉と〈２〉のセットでご応募ください。
〈１〉PDF形式
第1回テキスト部門賞作品『れんけつ れんけつ！』（文：稲葉友樹）を全て読み、登場する以下の５つのキャラクターデザインを作成し、応募してください。
※テキスト全文は4/14公開予定の応募サイト内をご確認ください。
＜作成する５つのキャラクター＞
１.ネズミきかんしゃとしゃしょう
２.ネコきかんしゃとしゃしょう
３.ゴリラきかんしゃとしゃしょう
４.ゾウきかんしゃとしゃしょう
５.カバきかんしゃとしゃしょう
※５つのキャラクターのまとめ方に指定はありません。
〈２〉PDF形式
以下の２シーンの絵を描いてください。おはなし本文と絵を組み合わせた状態のものを、見開き形式で送ってください。参考：見開き形式について
※サイズに指定はありません。
※課題となるシーンは4/14公開予定の応募サイト内をご確認ください。
〈１〉のPDFはキャラクターごとではなく、1ファイルで保存してください。
ファイル名は「部門名_お名前（グループ応募の場合はグループ名）_れんけつれんけつキャラクター」にしてください。
〈２〉のPDFはそれぞれシーンごとの見開きにし、1ファイルで保存ください。
また、ファイル名は「部門名_お名前（グループ応募の場合はグループ名）_れんけつれんけつシーン」にしてください。
【４.手遊び歌部門】
下記の〈１〉と〈２〉のセットでご応募ください。
〈１〉MP4またはmov形式
ご自身で考えたオリジナルの手遊び歌を歌って踊っている簡単な動画（５分以内）
〈２〉word、txtまたはPDF形式
手遊び歌のタイトル、歌詞、狙い、簡単な絵コンテをまとめたもの
ファイル名は「部門名_お名前（グループ応募の場合はグループ名）_手遊び歌名」にしてください。
また、手遊び歌部門の最終選考作品はWebサイト等で一般公開されます。出演者の顔が映っている動画については、公開を了承の上ご応募ください。
第三者の映り込み、著作権の問題などが見つかった場合、最終選考前に、一度動画の撮り直しをお願いする可能性がございます。
いずれの部門も
●200MBまでのファイルはフォームに添付し投稿
●200MBを超える場合はご自身でWEBストレージにアップして、リンクURLをフォームに登録してください。
※ファイルの容量が重いと、フォームへの添付時に時間を要しタイムアウトになる場合がございます。なるべく軽量化をお願いいたします。
※WEBストレージにアップする場合は、事務局がアクセス可能な共有権限であることを確認お願いします。
※応募の規定に沿っていない作品は、審査の対象になりません。
※作画・音源など、応募作品に生成AIは一切使用できません。
応募に関する注意事項や選考のスケジュールについては、2026年4月14日公開予定の『第２回あたらしい絵本大賞』公式HP（https://www.ehonnavi.net/pb-innovation-award/）で必ずご確認の上ご応募ください。
公式X：https://x.com/ehon_award?s=11