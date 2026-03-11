IFS、AI物流プラットフォーム「IFS.ai Logistics」を発表

IFSジャパン株式会社

2026年3月10日、ミュンヘン（ドイツ）ー 産業用AIソフトウェアのリーディングプロバイダーであるIFSは本日、複雑な複数運送業者・複数地域にわたる輸送ネットワークを運営する企業向けに特別に設計されたAI搭載ロジスティクスインテリジェンスプラットフォーム「IFS.ai Logistics」の提供開始を発表しました。

本ソリューションは、産業用AIの活用を、資材や商品の物理的な移動領域へ拡張します。これは、世界中の産業企業において業務の中核となる活動です。IFSはすでに、お客様向けに2.4兆ドル規模の重要資産を管理しており、IFS.ai Logisticsはサプライチェーン全体における業務上の意思決定と財務成果を結びつける物流インテリジェンス層を提供します。

2025年に買収した「7bridges」のテクノロジーを基盤として構築されたIFS.ai Logisticsは、輸送計画、自動実行、貨物監査、コストガバナンス、継続的なネットワーク最適化を含む単一のクローズドループ運用を実現します。

IFS Cloud内で企業資産管理（EAM）、フィールドサービス管理（FSM）、ERP、サプライチェーン管理（SCM）と連携し、サードパーティプラットフォームとの連携も可能です。これにより、複雑なマルチシステム環境を管理する企業でも導入しやすくなります。

高コストな物流の盲点を克服

現在、多くの企業は収益の5～10％を輸送費に費やしています。しかし、物流コストは依然として管理が難しい費用の一つです。データは運送業者、地域、レガシーシステム、スプレッドシートなどに分散しています。

その結果、物流チームは受動的な対応に追われ、可視化されておらず、信頼性や比較可能性に欠けるデータに基づいて意思決定を行うことが困難になっています。

大規模な製造企業や物流事業者にとって、貨物支出のわずか1％の非効率でも、年間で数千万ドルから数億ドル規模の回避可能なコストにつながります。現在、世界の物流市場は9兆ドル以上とされ、今後10年以内に20兆ドル規模に迫ると予測されています。こうした状況の中、業界には段階的な自動化ではなく構造的な変革が求められています。

IFS.ai Logisticsは、この課題を以下の4つの機能領域で解決します。

- AI駆動の輸送計画と運送業者選定：輸送モード、区間、貿易ルート全体を横断した最適化により、手動の意思決定をインテリジェンス主導の計画へと置き換えます。- ゼロタッチ自動実行：リアルタイムの貨物可視化とインテリジェントな例外処理により、予約ミスや運用負荷を削減します。- 財務レベルの貨物監査エンジン：すべての請求書を明細レベルで検証し、自動GLコード付与、請求不一致の可視化、紛争ワークフロー管理を通じてコスト漏れを回収します。- ネットワークインテリジェンスとシミュレーション：運送業者戦略、コスト予測、排出量計画、調達統合などに対応した継続的なシナリオ分析を可能にします。

これら4つの機能を支えるのが、物流特化型のデータモデルです。断片化した輸送データを標準化・統合し、単一の信頼できるインテリジェンス基盤として構築します。これにより、レポーティング、予測、ネットワーク改善のための単一の信頼できる情報源を提供します。

IFS.ai Logistics社長のフィリップ・アシュトンは次のように述べています。

「物流は、世界の産業において最大規模でありながら、最も頻繁に混乱が生じ、管理が難しいコストカテゴリーの一つであり、その影響はEBITDAに直接表れます。過去5年間で、AIを大規模に活用し、企業物流のような特定の業界アプリケーションへ適用することで、お客様は数週間で価値を実感できることが分かっています。利益率の保護、サービス信頼性の向上、業務の俊敏性向上といった成果が現れます。IFS.ai Logisticsは、あらゆる物流上の意思決定とその財務的影響を結びつけるAI駆動型プラットフォームです。まさに、最も重要な領域に適用される産業用AIです。」

IFS.ai Logisticsの提供開始は、IFSが物理的サプライチェーン全体で進めている取り組みの拡張でもあります。倉庫管理・フルフィルメント向けソリューションとして最近買収した「IFS Softeon」と合わせ、IFS.ai Logisticsは輸送計画、自動実行、貨物監査、ネットワーク最適化を統合するインテリジェンス層を提供します。これにより、倉庫業務から最終配送までの資材・商品の流れをより密接に連携させ、在庫管理、フルフィルメント、運送業者選定、輸送実行、貨物コスト管理において、より高度な意思決定を可能にします。

The Futurum Group副社長兼リサーチディレクターのキース・カークパトリックは次のようにコメントしています。

「当社の調査によると、企業の意思決定者のほぼ半数がサプライチェーン管理における自律型AIの導入を計画しており、サプライチェーンソフトウェア市場は2031年まで年率二桁成長に向けて加速しています。一方で現在のベンダー環境では、AIネイティブのインテリジェンスを前提として設計されていないレガシー型の計画・実行ツールが依然として主流です。IFS.ai Logisticsはこの市場ギャップを埋めるソリューションです。輸送計画、実行、監査、最適化にわたるクローズドループAIを単一のプラットフォームに統合し、物流上のあらゆる意思決定を財務的影響と結びつけることが可能になります。収益の5～10％を輸送費に費やす産業企業にとって、これは大きな変革をもたらします。」

IFS.ai Logisticsは現在提供中です。

詳細情報またはデモのご請求は以下をご覧ください：

IFS.ai Logistics | ロジスティクス輸送コスト管理のためのAI（英語）(https://www.ifs.com/en/products/ai/ifs-ai-logistics-control-transport-cost-and-performance?utm_campaign=123456789-ai-marketing-ai_202q1-logisticslaunch_pr_(child)-xi-2026-q1&utm_medium=organic_social&utm_source=1121_-_linkedin)

本発表は、IFSのグローバルイベント「Connect 2026」シリーズ初開催に合わせて行われました。本イベントでは、IFSのお客様とパートナーが一堂に会し、産業用AIの導入を構想段階から競争優位性獲得まで加速させます。IFS Connectイベントは2026年を通じて世界各国で開催予定です。日本では、2026年5月27日（水）にフォーシーズンズホテル東京大手町にて開催いたします。

詳細はこちら：https://connect.ifs.com/japan/

IFSについて

IFSは、産業用AIおよびエンタープライズソフトウェアの分野で世界をリードするプロバイダーであり、製造、資産管理、サービス運用を通じて、地球を支え、守るハードコアなビジネスを支援しています。IFSのテクノロジーは、製品を製造し、複雑な資産を保守し、サービス重視の業務を管理する企業が、産業AI(TM)の変革力を活用し、生産性、効率性、持続可能性を向上させることを可能にします。

IFS Cloudは、AIを活用した完全にコンポーザブルなプラットフォームであり、お客様の特定の要件やビジネスの進化に柔軟に対応できるよう設計されています。

ERP、EAM（企業資産管理）、SCM（サプライチェーン管理）、FSM（フィールドサービス管理）などのニーズを包括的にカバーします。IFSのテクノロジーは、AI、機械学習、リアルタイムデータ、アナリティクスを活用して、お客様が十分な情報に基づいて戦略的な意思決定を行い、「サービスの瞬間 (Moment of Service(TM)) 」を実現できるように支援します。

IFSは1983年に、最初のお客様の敷地の外にテントを張った5人の大学の友人によって設立されました。彼らは、年中無休で対応し、お客様のニーズを第一に考えていました。それ以来、IFSは80カ国で7,000人以上の従業員を抱えるグローバルリーダーに成長しました。機敏性、顧客中心主義、信頼という基本的な価値に基づいて、IFSは価値を提供し、戦略的変革を支援することで世界的に認められています。当社は、この分野で最も推奨されるサプライヤーです。その理由については、ifs.com/ja(https://www.ifs.com/ja)をご覧ください。

※本プレスリリースは、2026年3月10日にドイツで発表されたニュースリリースの抄訳版です。