株式会社Stack、ユニセックスアクセサリーブランド「TEN.」のブランドアプリの構築を支援。実店舗とECを統合したOMO戦略を加速

株式会社Stack

株式会社Stack（本社：東京都渋谷区、代表取締役：福田涼介、以下 Stack）は、株式会社Ms.ID（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：杉山一信、以下 Ms.ID）が展開するユニセックスアクセサリーブランド「TEN.」の顧客ロイヤリティの向上とモバイル体験の強化を目的に、Shopifyと連携したモバイルアプリ構築プラットフォーム「Appify-モバイルアプリ（以下、Appify）」を提供したことをお知らせいたします。

■「熱量」を維持するデジタル体験の構築

「TEN.」では、以前よりStackの「VIP-会員プログラム(https://apps.shopify.com/vip?locale=ja)」を通じて、ECと実店舗を横断した会員体験を提供してきました。国内外でのファン拡大に伴い、アプリ化によるさらなる顧客接点の強化を模索していましたが、コスト面や既存のブラウザ利用を上回る体験価値の提供が大きな壁となっていました。

今回、それらの課題をクリアする「Appify」を活用し、ブランドの世界観を凝縮した公式アプリをリリース。以下の3つの戦略的視点を軸に、導入を決定いたしました。

- 「2回目、3回目の顧客」とのエンゲージメント深化現在、新規顧客の獲得が順調に進む一方で、ブランドとして「クーポン値引きなどの販促に頼らないファンづくり」を最重要視しています。アプリを通じて、特定のロイヤルカスタマー限定の表現や、世界観を重視したリッチなコンテンツを配信することで、リピーターの方々に対し、画一的ではない「TEN.」らしい特別な購買体験を提供します。- 店舗とECを横断する「接点の最適化」アクセサリー商材の特性上、実店舗でのコンバージョン率（購入率）が高い傾向にあります。今回、既に導入済みの会員プログラム「VIP」とアプリをネイティブ連携させることで、店舗でのスムーズな会員証提示を実現。さらに、読み込み速度の課題があった高画質なブランドビジュアルも、ネイティブアプリ化により軽快な操作性を確保しました。これにより、店舗とデジタルをストレスなく行き来できる環境を整えました。- 急増するインバウンドおよびグローバル展開への対応主要都市の店舗でインバウンド需要が非常に高まっており、海外市場での展開も加速しています。世界標準のShopifyと親和性の高い「Appify」を活用することで、国内外を問わず、場所の壁を越えたブランド体験の提供と、グローバルな顧客管理の基盤を構築します。

▶ 株式会社MsID TEN. EC担当 笠原さま コメント

これまで進めてきた実店舗とECの共通ポイント化をベースに、お客様へより特別な体験をお届けしたいという想いから、今回の公式アプリをリリースいたしました。

アプリの導入により、店頭での会員証提示や会員ランクの確認がこれまで以上にスムーズになります。さらに、アプリならではの高画質なビジュアル表現を活かすことで、コレクションの細かなディテールやブランドの世界観を、より鮮明にお客様へお届けできるようになりました。

今後はアプリ限定の先行情報やイベントの展開を通じて、既存の会員様にも、新しく出会うお客様にも、開くたびに楽しみが見つかるような情報発信を続けてまいります。新しくなったブランド体験を、ぜひお手元で楽しんでいただければ幸いです。

TEN. モバイルアプリ：https://onlineten.onelink.me/Sojl/online_shop

■ 今後の展望

Stackは今後、Ms.ID社が展開する人気ファッションブランド「SELECT MOCA（セレクトモカ）」をはじめとする他ブランドへの支援も視野に入れ、グループ全体のロイヤリティ戦略を支援してまいります。ブランドの壁を超えた顧客体験の最適化を目指し、Shopifyエコシステムを活用した小売企業のDX支援をさらに加速させていきます。

キャンペーン情報

■アプリDL記念 1,000pt即時プレゼント

公式アプリのリリースを記念して、期間中にアプリをダウンロードいただいた皆様へ、その場ですぐに使える1,000ポイントをプレゼントいたします。



■キャンペーン概要

内容：アプリダウンロードで1,000ポイント付与

期間：2026年3月5日（木）10:00 ～ 3月29日（日）23:59

条件：

１.アプリダウンロード

２.プッシュ通知をオン

３.会員登録/ログイン

TEN. モバイルアプリのインストールはこちら(https://onlineten.onelink.me/Sojl/online_shop)

■TEN.について

オンラインストアとSNSを中心にブランド発信を続け、2019年に伊勢丹新宿店に第1号店をオープン。2021年からは、パリでファッションウィーク期間中に開催されるアクセサリーイベント「Premiere Classe」への出店を果たし、今やフランス、イタリア、カナダ、韓国でも取り扱いがあるグローバルブランドとして急成長を遂げているユニセックスアイテムアクセサリーブランド。



・玉川高島屋S・C店

東京都世田谷区玉川3丁目17－1

玉川高島屋S・C南館3階

営業時間：10:00-20:00（施設に準ずる）

https://www.instagram.com/ten.tmgw/

・ルミネ新宿2店

東京都新宿区新宿3丁目38-2

ルミネ新宿 ルミネ2 2F

営業時間：11:00~21:00（施設に準ずる）

https://www.instagram.com/ten.lumine/

・ルクア大阪店

大阪府大阪市北区梅田3丁目1－3

LUCUA1100/3階

営業時間：10:30-20:30（施設に準ずる）

https://www.instagram.com/ten.lucua/

・名古屋タカシマヤゲートタワーモール店

愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1－3

名古屋タカシマヤゲートタワーモール4階

営業時間：10:00-20:00（施設に準ずる）

https://www.instagram.com/ten.tgm/

・台湾店

台北市中山區南京西路14號1F

TEN. 誠品生活 南西店

https://www.instagram.com/ten.taiwan/

・公式オンラインストア

https://www.online-ten.com/

・ZOZOTOWN

https://zozo.jp/shop/ten/

・Rakutenfashion

https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-ten/

・TEN.公式Instagram：@ten._____(https://www.instagram.com/ten._____/)

■ Appify - モバイルアプリについて

「Appify - モバイルアプリ」は、Shopifyを利用するブランドが、自社専用のモバイルアプリを低コストかつ短期間で構築できるサービスです。商品閲覧・購入はもちろん、プッシュ通知やアプリ限定販売などを活用し、ブランドファンとの深いつながりを実現します。2021年のリリース以来、アパレルブランドを中心に多数の導入実績を持ちます。

「Appify - モバイルアプリ」の詳細はこちら：https://apps.shopify.com/appify?locale=ja

◼️ 株式会社Stackについて

株式会社Stackは、小売企業の主要業務領域（販売・在庫・物流・仕入・顧客・販促・分析）を統合管理するコマースオペレーションプラットフォーム「SQ (エス・キュー)」を中心に、「Appify」や「VIP」といったShopify 拡張アプリや、抽選販売に特化したカートシステム「FAIR」など、特定ニーズに対応する周辺ソリューションを提供しています。現在では、大手アパレル企業を中心に、250以上のブランドに導入されています。

会社名：株式会社Stack

代表者：福田涼介

設立：2018年6月15日

事業内容：小売企業向けソフトウェアの開発および提供

会社サイト：https://stack.inc/

X：@stackcompany ( https://x.com/stackcompany/ )

YouTube：https://www.youtube.com/@genkaistack

