旅行券30,000円分やご当地の銘品が総勢100名に当たる！春のプレゼントキャンペーン実施中♪

東京新聞（中日新聞東京本社）

東京新聞では、クイズに正解すると人気の賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施しています。正解された方の中から抽選で100名様に下記の賞品をプレゼントいたします。新聞の購読有無に関わらず、どなたでもご応募いただけます。みなさまからのご応募を心よりお待ちしています！




【賞品】


A賞 JTBトラベルギフト30,000円分 -1人


B賞 びゅう商品券 10,000円分 -3人


C賞 JCBギフトカード10,000円分 -3人


D賞 六花亭 六花撰 18個入 -10人


E賞 ラグノオ りんごスティック&ショコラろまん8本入 -10人


F賞 石川県産 ミルキークイーン 5kg -20人


G賞 祇園辻利 抹茶ロール -10人


H賞 しら河 国産鰻 ひつまぶし2食入り-10人


I賞 日の出製麺所 純生うどん8人前 -10人


J賞　博多華味鳥 水たきセット3～4人前 -10人


K賞 人形町今半 カタログギフト 松コース -3人


L賞 はしぐち亭 ちとかライス4箱セット -10人



【応募方法】


　ウェブ限定。下記よりクイズに答えてご応募ください


詳細をチェックして今すぐ応募する :
https://www.tokyo-np.co.jp/koudoku/2026haru


【応募期間】


　2026年5月15日(金) 23:59まで




【当選発表】


　2026年6月末までに賞品の発送をもって代えさせていただきます




■お問い合わせ先■


東京新聞 キャンペーン事務局


東京都千代田区内幸町２-１-４


mail：t-gururi@tokyo-np.co.jp