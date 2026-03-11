旅行券30,000円分やご当地の銘品が総勢100名に当たる！春のプレゼントキャンペーン実施中♪

東京新聞（中日新聞東京本社）

東京新聞では、クイズに正解すると人気の賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施しています。正解された方の中から抽選で100名様に下記の賞品をプレゼントいたします。新聞の購読有無に関わらず、どなたでもご応募いただけます。みなさまからのご応募を心よりお待ちしています！

【賞品】

A賞 JTBトラベルギフト30,000円分 -1人

B賞 びゅう商品券 10,000円分 -3人

C賞 JCBギフトカード10,000円分 -3人

D賞 六花亭 六花撰 18個入 -10人

E賞 ラグノオ りんごスティック&ショコラろまん8本入 -10人

F賞 石川県産 ミルキークイーン 5kg -20人

G賞 祇園辻利 抹茶ロール -10人

H賞 しら河 国産鰻 ひつまぶし2食入り-10人

I賞 日の出製麺所 純生うどん8人前 -10人

J賞 博多華味鳥 水たきセット3～4人前 -10人

K賞 人形町今半 カタログギフト 松コース -3人

L賞 はしぐち亭 ちとかライス4箱セット -10人

【応募方法】

ウェブ限定。下記よりクイズに答えてご応募ください

詳細をチェックして今すぐ応募する :https://www.tokyo-np.co.jp/koudoku/2026haru

【応募期間】

2026年5月15日(金) 23:59まで

【当選発表】

2026年6月末までに賞品の発送をもって代えさせていただきます

■お問い合わせ先■

東京新聞 キャンペーン事務局

東京都千代田区内幸町２-１-４

mail：t-gururi@tokyo-np.co.jp