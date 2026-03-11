韓国コスメ「Verries」が日本初上陸！楽しむケアを完成させるメイクアップブランドが全国のPLAZAにて発売中。

VERRIES JAPAN株式会社

「Wellness goes fun」をスローガンに展開するK-ビューティーブランド Verries（ベリーズ） が、自然なトーン補正とスキンケア機能を同時に叶えるベースラインが日本に初上陸し全国のPLAZA140店舗にて発売中です。

■ VERRIES 365 VITA CUSHION

税込 2,970円

SPF50+ PA++++

自然に明るく、透明感のあるカバーを叶えるトーンアップクッション。

ベリーズ365ビタクッションは、肌に過剰な厚みを残さず、

微細なトーン差を丁寧に整えるクリアトーンアップクッション。

1. 目立たない自然なトーンアップ

肌本来がワントーン明るくなったような、清潔感のある印象を演出。

2. 肌のように薄く透明感のあるカバー力

超微粒カバーパウダーを採用し、

毛穴・赤み・肌の凹凸を軽く補正しながらも、重たさのないセミグロウ肌を実現。

3. 密着持続力

肌に均一に密着し、テカリなく整った肌トーンを長時間キープ。

カラー展開

・ 19号 ・ 21号

アジアの肌トーンに自然に馴染むニュートラルトーンで設計。

■ VERRIES 365 VITA SUN BASESPF50+ PA++++

税込2,200円

ファンデーションなしでも肌が完成するスキンケア型サンベース。

ベリーズ365ビタサンベースは、

紫外線防御と肌コンディショニングを同時に考慮した

ファンデーションフリーのサンベース。

1. 超密着テクスチャー

一度のタッチで肌に均一に密着し、メイク前の段階で均一な肌ベースを完成。

2. 無機UVカット方式

粒子の反射・散乱原理で紫外線を防ぐ設計。

3. ビタミンコンプレックス配合

ビタミンA、B、C、Eを配合し、紫外線で疲れた肌コンディションを考慮した処方。

Verriesは日本進出に先立ち、2026年1月、韓国・ザ・現代ソウルB2セントラルゾーンにてブランドPOP-UPストアを開催いたしました。

POP-UPは、Verries特有のピンクを基調としたキッチュ（Sugarcore）ムードを中心に、まるでビューティーオブジェのような空間として演出され、鮮やかなピンクカラーとキーリング・チャームディテールを活用したディスプレイにより、ご来場いただいたみなさまにブランドの世界観を体験いただける機会となり反響を呼びました。

POP-UP期間中には、ブランドを代表する VERRIES 365 VITA Cushion が品切れとなるなど、人気を博しております。

製品に関するお問い合わせ先

VERRIES（ベリーズ）

E-mail：japan@verries.co.kr

（日本語でのお問い合わせ対応可能）

VERRIES ― Wellness goes fun

VERRIESは、「Wellness goes fun」 をブランドスローガンに掲げる

ヴィーガン・クリーンビューティー基盤のK-Beautyカラーメイクブランドです。

ウェルネスとビューティーを“楽しい体験”として再解釈し、

機能性と感性を同時に満たす、新しいK-Beautyカテゴリーを提案しています。