【累計流通総額 約43億円規模】「店舗設計施工.com」が2026年4月1日より新プランの提供を開始
住宅設備販売・リフォームのEC事業を21年間運営している株式会社ライフワンは、店舗・オフィスの開業や改装をお考えの施主様と、デザイン設計・施工会社様を繋ぐマッチングサービス
『店舗設計施工.com』を2023年7月にリリースしました。
リリースから約2年半で、年間1,000件以上のマッチングが成立し、累計流通総額は約43億円規模に到達しました。
デザイン設計・施工会社様の受注機会をさらに広げるため、2026年4月1日より新プランの提供を開始いたします。
詳細はこちら ▶ https://www.shop-reform.com/contractor
【4月からのプラン概要】
１.無料プラン（月額0円）
→コストをかけず、施主様からの直接依頼や紹介を待ちたい会社様向け。
今なら入会キャンペーンで、4月末までマッチング案件への参加(入札)が無料でお試しいただけます。
２.ベーシックプラン（月額5,000円）
→マッチング案件へ入札し、案件を確保したい会社様向け。
３.アドバンスプラン（月額20,000円）【新プラン】
→入札料0円・回数制限なし、コストを気にせず入札したい会社様向け。
案件公開後、即時入札もできるため、他社より早く成約チャンスを掴めます。
４.プレミアムプラン（月額50,000円）
→さらに成約料も一切不要、毎月のコストを一定に抑えたい会社様向け。
高単価な「プレミアム案件」への参加権利も得られます。
新プランの詳しい内容はこちら ▶ https://www.shop-reform.com/contractor#price
【施主とデザイン設計・施工会社を結ぶマッチングの仕組み】
店舗設計施工.comでは、店舗・オフィス等の開業・改装を検討していてデザイン・設計・施工会社を探したい施主様と、デザイン・設計・施工の案件を探している設計施工会社を結ぶマッチングの場をご用意しています。
施主様が登録された案件は様々な条件で検索が可能です。
お好みの案件を探して、見積の提案や入札を行い案件を獲得に繋げてください。
新規開拓案件の受注でお困りのデザイン設計・施工会社様は、当サービスにお任せください。
皆様のご利用をお待ちしております。
詳細は、以下のウェブサイトよりご覧ください。
■ビジネスマッチングプラットフォーム
サービス名：店舗設計施工.com
URL：https://www.shop-reform.com/
◎プレスリリースに関するお問い合わせ先
店舗設計施工.com 運営事務局
Email：support@shop-reform.com
Tel：050-3533-1265
■運営会社概要
会社名：株式会社ライフワン
URL ：https://www.lifeone.jp/
代表者：代表取締役社長 坂本貴志
所在地：
新宿本社 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング14階（私書箱5022号）
関西支社 兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目1-2-10階