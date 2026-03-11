プレミアム付デジタル商品券の抽選販売に必要な機能を一気通貫して備えたシステム「Form Lotto Pay（FLP）」

株式会社コアモバイル

Form Lotto Pay（FLP）「Form Lotto Pay（FLP）」

株式会社コアモバイル（本社：東京都台東区雷門、代表取締役：山川 壽史）はプレミアム付デジタル商品券を抽選販売するために必要な機能（申込・抽選・購入）を一気通貫して備えたシステム「Form Lotto Pay（FLP）」をリリースしました。

ポイントサービスや地域通貨アプリと連携してプレミアム付きチャージを行います。

https://www.coremobile.co.jp/services/form-lotto-pay/

プレミアム付デジタル商品券を抽選販売するために必要な機能を一気通貫

申込条件や口数、申請フォーム項目の設定等が自由に可能で、購入時の決済方法についてはクレジットカードやPayeasyに加えて、株式会社DSKペイメント（本社：東京都中央区、代表取締役：辻本 治）のコンビニ電子バーコードソリューション「PAYSLE（ペイスル）」と連携することで全国のコンビニエンスストアで払込票不要のバーコード決済も可能となっています。

公的個人認証サービス（JPKI）にも対応しており、本人確認を厳格かつ安全に実施することが可能です。

完全サーバーレスシステムのため、短期間の大量アクセスでも安心の設計

大規模アクセスが想定される募集開始直後や締切前などのピーク時においても、安定したシステム稼働を実現。多数の申込が集中する事業でも、安心してご利用いただけます。

■「PAYSLE」について

株式会社DSKペイメントのコンビニ電子バーコードソリューション。

払込票や店頭端末を使わずに、スマートフォンに表示された電子バーコードで、簡単にコンビニで各種代金のお支払いが可能なサービスです。スマートフォンに表示される電子バーコードをコンビニレジで提示し、現金でお支払いするだけなので、どんな方にも親しみやすく、シンプルでスマートな支払い方法です。

【PAYSLEサービスサイト】 https://dskp-paysle.jp/

■株式会社コアモバイル 会社概要

商号 ： 株式会社コアモバイル

設立 ： 2010年4月23日

所在地 ： 〒111-0034 東京都台東区雷門2丁目17番2号 NEWNO浅草5階

代表者 ： 代表取締役 山川 壽史

URL ： https://www.coremobile.co.jp/

＜事業内容＞

SAAS事業・受託開発事業