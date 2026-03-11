【東日本大震災から15年】藤原美智子プロデュースMICHIKO.LIFE売上の一部を『桜ライン311』へ寄付開始

株式会社エクロール

ビューティーライフスタイルブランド「MICHIKO.LIFE」（運営：株式会社エクロール、本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：三谷千里）は、2026年3月より、ブランドプロデューサー藤原美智子（ビューティ・ライフスタイルデザイナー）の想いと共に、認定NPO法人『桜ライン311』の活動支援を開始いたします。

『桜ライン311』は、東日本大震災の津波到達地点に桜を植え、「命の大切さ」と「防災意識」を次世代に伝える活動を続けています。

MICHIKO.LIFEはその理念に深く共感し、売上の一部を桜の苗木購入資金として寄付いたします。

桜が咲くたびに、あの日を想い、未来に思いをつなぐ。

“いのちをどう守り、どう伝えていけるのか”を考えるきっかけとして、MICHIKO.LIFEは『桜ライン311』の活動を支援します。

藤原美智子の想いと共に、未来へ希望をつなぐ

ビューティーライフスタイルブランドMICHIKO.LIFEは、「自分らしく、美しく輝くために」をコンセプトに、藤原美智子の美の探求から見つけ出した技術と想いをもとに、こだわりの商品や自分を磨く方法を提案しています。

「命の大切さを“桜という美しい形”で伝える活動に、心から共感しました。

美しさとは外見だけでなく、他者と未来を想う心にも宿る。

MICHIKO.LIFEは、その想いを形にしていきたいと思います。

未来へと希望をつなぐ、美しき道しるべを。」

- 藤原美智子（ビューティ・ライフスタイルデザイナー）

2026年3月より、MICHIKO.LIFEの商品を1点ご購入いただくごとに、10円を桜ライン311の桜の苗木購入資金として寄付いたします。

▶MICHIKO.LIFE公式サイト(https://michiko.life)

▶MICHIKO.LIFE公式Instagram(https://www.instagram.com/michiko.life_official/)

桜ライン311について

認定NPO法人 桜ライン311は、津波被害の記憶を風化させないため、岩手県陸前高田市内の津波到達地点に桜を植樹し、約170km・17,000本の桜並木の整備を目指す活動を続けています。

「津波が来る前に、桜よりも上に逃げよう」という言葉のもと、桜を“防災のシンボル”として次の世代へとつないでいます。

▶桜ライン311について(https://sakura-line311.org/)

伸栄商事グループとしてのSDGs活動

MICHIKO.LIFEの発売元である株式会社エクロールが所属する伸栄商事グループでは、SDGsの一環として2023年より桜ライン311の支援を継続しています。

桜の苗木寄付や、社員が現地の植樹活動へボランティア参加し、地域社会とともに命を守りつなぐ取り組みを推進しています。

▶2025年植樹活動報告(https://www.shinei.ne.jp/2025/12/18/news20251218/)

株式会社エクロールについて

エクロールは､スキンケア・メイクアップ・ヘアケア・オーラルケア商品の企画・開発及び販売を行う化粧品メーカー。 私たちの社名である”エクロール”とはフランス語で”花開く”を意味します。さまざまなお客様との出会いを大切にして、つながりの花を咲かせていきたい。私たちの商品を通して、みなさまの喜びの花を咲かせていきたい。そんな想いをこの言葉に託しています。みなさまが美しい笑顔に包まれて、健やかな毎日を過ごせる商品をこれからも展開してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社エクロール

所在地：〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 二ッセイ新大阪ビル9F

代表者：代表取締役社長 三谷 千里

設立：2001年(平成13年) 2月26日

URL：http://www.eclore-japan.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社エクロール PR窓口 薗部、青野

TEL：06-6399-1078 FAX：06-6399-1073

E-mail：sonobe@shinei.ne.jp aono@shinei.ne.jp