ニューエラ × 永楽屋 コラボレーション第4弾
江戸初期に創業の老舗綿布商・株式会社永楽屋（本社：京都市中京区、代表取締役社長：細辻伊兵衛）は、世界的ヘッドウェア・アパレルブランド「New Era（ニューエラ）」とのコラボレーション第4弾を発表いたします。永楽屋が制作した手ぬぐい生地を使用したキャップが登場します。
キャップは「59FIFTY(R)」「9THIRTY(TM)」の2モデルで展開します。
本商品は2026年3月12日より全国のスポーツ専門店、3月17日より一部のニューエラストアとニューエラ公式オンラインストアにて販売されます。
ニューエラ公式サイト
https://www.neweracap.jp/
フラッグロゴを刺子調にレイアウトしたオリジナルパターン
永楽屋が今回のために染め上げた手ぬぐいには、ニューエラのフラッグロゴのアウトラインを刺子調にレイアウトしたオリジナルパターンを採用しています。
また、59FIFTY(R)モデルには、織田信長が好んで用いたとされる「永楽通宝」の意匠をフロントに刺繍で配置しています。「永楽通宝」は、永楽屋のロゴとしても使用されています。
手ぬぐい生地を帽子の生地として採用
本商品は、永楽屋が制作した手ぬぐいを帽子の生地として使用しています。薄く軽やかな風合いが特徴で、通気性に優れ蒸れにくく、速乾性にも優れています。春夏シーズンでも快適に着用できるキャップです。
＜商品ラインナップ＞
59FIFTY(R)
カラー：クロームホワイト／ネイビー、ネイビー
価格：7,700円（税込）
9THIRTY(TM)
カラー：クロームホワイト／ネイビー、ネイビー
価格：6,600円（税込）
※永楽屋での販売はございません
New Era(R)について
New Era(R)は米国で1920年に設立されたスポーツ・ライフスタイルブランドです。MLB（メジャーリーグベースボール）唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。
永楽屋について
江戸初期（1615年）創業の京都の老舗綿布商。創業以前、織田信長公の御用商人として活躍し『永楽屋』の屋号と細辻の姓を拝領。その後、元和元年（1615年）に呉服（絹の着物）から太物（綿や麻の着物）へと転換し創業。現在では手ぬぐいや風呂敷などをはじめとした日本最古の綿布商として京都にて十四代、410年以上にわたり商いを続けています。
会社概要
株式会社 永楽屋
〒604-8174 京都市中京区室町通三条上ル役行者町368
TEL：075-256-7881(代)
公式サイト：https://www.eirakuya.jp/
Instagram: https://www.instagram.com/eirakuya_since1615/