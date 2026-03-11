『週刊少年サンデー』のコンテンツプリントが2026年3月11日（水）より販売開始！！

株式会社小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント

印刷番号をWebで取得して、全国のコンビニでかんたんプリント！

コンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）のマルチコピー機で、印刷できるサービスです。

『週刊少年サンデー』プリントくじら

概要

販売開始：2026年3月11日（水）12:00

商品詳細ページ：https://print.onlinekujira.com/lp/sunday/

商品ラインナップ

●2026年『週刊少年サンデー』15号表紙プリント

L判写真紙：200円

2L判写真紙：400円

A4光沢紙：600円

『週刊少年サンデー』

毎週水曜発売

https://websunday.net/

「プリントくじら」とは？

「プリントくじら」は、好きなコンテンツを選んで、全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）で印刷できるサービスです。

会員登録は不要で、ブロマイドやシール、ワークブックなど、さまざまなコンテンツを「必要なときに、必要な場所で」手軽に印刷できます。

利用方法

※会員登録は不要です。

1. 「プリントくじら」公式サイトへアクセス

2. 印刷したいコンテンツのプリント番号またはQRコードを確認

3. プリント番号を全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）のコピー機に入力、またはQRコードを読み取り

4. その場でお支払いをし、印刷完了！

※詳しくは「プリントくじら」公式サイトをご確認ください。

サービス概要

サービス名：プリントくじら

公式サイト：https://print.onlinekujira.com/

公式Xアカウント：＠printkujira(https://x.com/printkujira)

お問い合わせ

株式会社 小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント

Email：printkujira@smde.co.jp