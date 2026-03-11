『週刊少年サンデー』のコンテンツプリントが2026年3月11日（水）より販売開始！！

写真拡大

株式会社小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント

印刷番号をWebで取得して、全国のコンビニでかんたんプリント！


コンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）のマルチコピー機で、印刷できるサービスです。



『週刊少年サンデー』プリントくじら

概要

『週刊少年サンデー』プリントくじら


販売開始：2026年3月11日（水）12:00


商品詳細ページ：https://print.onlinekujira.com/lp/sunday/


商品ラインナップ

●2026年『週刊少年サンデー』15号表紙プリント


L判写真紙：200円


2L判写真紙：400円


A4光沢紙：600円


『週刊少年サンデー』

毎週水曜発売


https://websunday.net/


「プリントくじら」とは？

「プリントくじら」は、好きなコンテンツを選んで、全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）で印刷できるサービスです。


会員登録は不要で、ブロマイドやシール、ワークブックなど、さまざまなコンテンツを「必要なときに、必要な場所で」手軽に印刷できます。


利用方法

※会員登録は不要です。


1. 「プリントくじら」公式サイトへアクセス


2. 印刷したいコンテンツのプリント番号またはQRコードを確認


3. プリント番号を全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）のコピー機に入力、またはQRコードを読み取り


4. その場でお支払いをし、印刷完了！


※詳しくは「プリントくじら」公式サイトをご確認ください。


サービス概要

サービス名：プリントくじら


公式サイト：https://print.onlinekujira.com/


公式Xアカウント：＠printkujira(https://x.com/printkujira)



お問い合わせ


株式会社 小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント


Email：printkujira@smde.co.jp