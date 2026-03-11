『週刊少年サンデー』のコンテンツプリントが2026年3月11日（水）より販売開始！！
株式会社小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント
『週刊少年サンデー』プリントくじら
印刷番号をWebで取得して、全国のコンビニでかんたんプリント！
コンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）のマルチコピー機で、印刷できるサービスです。
概要
販売開始：2026年3月11日（水）12:00
商品詳細ページ：https://print.onlinekujira.com/lp/sunday/
商品ラインナップ
●2026年『週刊少年サンデー』15号表紙プリント
L判写真紙：200円
2L判写真紙：400円
A4光沢紙：600円
『週刊少年サンデー』
毎週水曜発売
https://websunday.net/
「プリントくじら」とは？
「プリントくじら」は、好きなコンテンツを選んで、全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）で印刷できるサービスです。
会員登録は不要で、ブロマイドやシール、ワークブックなど、さまざまなコンテンツを「必要なときに、必要な場所で」手軽に印刷できます。
利用方法
※会員登録は不要です。
1. 「プリントくじら」公式サイトへアクセス
2. 印刷したいコンテンツのプリント番号またはQRコードを確認
3. プリント番号を全国のコンビニエンスストア（ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 五十音順）のコピー機に入力、またはQRコードを読み取り
4. その場でお支払いをし、印刷完了！
※詳しくは「プリントくじら」公式サイトをご確認ください。
サービス概要
サービス名：プリントくじら
公式サイト：https://print.onlinekujira.com/
公式Xアカウント：＠printkujira(https://x.com/printkujira)
お問い合わせ
株式会社 小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント
Email：printkujira@smde.co.jp