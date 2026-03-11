『美術・工芸の現場ではたらく人のための契約レッスン』講義映像を3月26日(木)20:00より公開― 契約の基本を学ぶオンライン講座

株式会社precog『美術・工芸の現場ではたらく人のための契約レッスン』メインビジュアル

国内外でアートプロジェクトの企画制作を行う株式会社precogは、令和7年度文化庁委託事業「芸術家等実務研修会」として開催された『美術・工芸の現場ではたらく人のための契約レッスン』の講義映像を、3月26日（木）20:00よりYouTubeでプレミア公開します。

本講座は、美術・工芸分野で活動するアーティストやアートワーカーが、実際の現場で契約を結ぶ際に押さえておきたい基本的な考え方やポイントを学ぶことを目的としたものです。

美術・工芸を含む文化芸術分野では小規模な団体やフリーランス等で活動する担い手が多く、不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況等も生じているという社会的背景を受け、文化庁は令和4年7月に契約書のひな型や解説等を含んだ「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン（検討のまとめ）」を公表しました。

株式会社precogでは、法律、美術・工芸分野の専門家の意見を踏まえながら、美術・工芸分野のアーテイストやアートワーカーへ向けて、実際に契約をする際に押さえておきたい重要なポイントをわかりやすくまとめた『美術・工芸の現場ではたらく人のための契約ガイドブック』を制作し、特設サイトでPDF版を公開しています。

『美術・工芸の現場ではたらく人のための契約ガイドブック』表紙

令和８年1月～3月にかけて同ガイドブックを教材に用い、美術・工芸の現場ではたらく人へ向けて、楽しく契約について学べる『美術・工芸の現場ではたらく人のための契約レッスン』を全国４都市およびオンラインで開催しました。

講師は、ガイドブックを監修したシティライツ法律事務所の弁護士が担当。「そもそもなぜ契約が必要なのか？」といった前提から、「契約前に明確にすべき業務範囲の内容」「納品物が勝手に二次利用された場合の対応」といったケーススタディまで、事例ごとにわかりやすく解説しました。この講義の収録映像に手話・バリアフリー日本語字幕を付けた映像を、3月26日(木)20:00から無料で視聴することができます。また講義本編の公開に先立ち、内容の一部を紹介する約1分間のショート動画『契約の基本』をYoutubeおよびSNSで公開しています。



Youtube precogアカウント：https://www.youtube.com/@precogtube/shorts

Instagram precogアカウント：https://www.instagram.com/precogjp/

『美術・工芸の現場ではたらく人のための契約ガイドブック』期間限定 無料配布

YouTubeプレミア公開にあわせて、『美術・工芸の現場ではたらく人のための契約ガイドブック』を希望者へ無料配布（郵送）します。数に限りがありますので、希望される方はお早めにお申し込みください。

概要

『美術・工芸の現場ではたらく人のための契約レッスン』講義映像

配信日時 ：2026年3月26日（木） 20:00～21:40 （約100分）

公開方法：YouTubeプレミア公開（手話・バリアフリー日本語字幕付き）

内容：「美術・工芸分野の現場ではたらく人のための契約ガイドブック」をわかりやすく解説する講義

ガイドブック申し込み締切：3月22日（日）23:59

※3月26日（木）までにお届け予定です。

※離島など一部地域では、天候や配送状況により到着が前後する場合があります。

ガイドブック申し込み、視聴についての詳細は以下、サイトからご確認ください。

【特設サイト】https://theatreforall.net/projects/contractlessons-for-artsandcrafts/

主催・事務局

主催：文化庁「令和7年度 芸術家等実務研修会の実施事業」

事務局・企画・運営：株式会社precog

国内外で実施される様々な『イベント』を成功に導くための企画や運営をおこなう制作会社です。観客やアーティストとともにワクワクするような化学反応を起こし、日々更新される“現在”の面白さを伝えていきます。 precogならではのネットワークやリレーションシップを活かし、多角的な視点からのリサーチを重ねることで、作品や上演の質を上げ、プロジェクトの同時代性や事業の継続性を追求し続けています。日常にある“表現”に価値を見出し、国際的なシーンや地域コミュニティと繋がり、教育や福祉を視野に入れて、“表現”の未来をつくります。

https://precog-jp.net

【本事業お問合せ】

株式会社precog THEATRE for ALL事業部

MAIL：tfa@precog-jp.net

TEL：03-3528-9713（受付時間 平日10:00～17:00）

担当：斉藤友理・星茉里・篠田栞