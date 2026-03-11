『ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～』のTVアニメ化が決定！原作者からのお祝いコメントも公開！

株式会社ABCアニメーション


シリーズ累計35万部（紙＋電子）を突破の人気作、『ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～』のテレビアニメ化が決定した。



『ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～』は、「カクヨム」にて連載され、TOブックスにて刊行中の人気シリーズ。プレイ時間8000時間超えのやり込みゲーマー（PN（プレイヤーネーム）：ゼフィルス）が、愛してやまないRPG『ダン活』の世界に主人公として転生。しかし、その世界では職業（ジョブ）の発現条件が知られず、ネタジョブが優良職と勘違いされるなど常識が違っていた。ゼフィルスは最強職【勇者】として、膨大なゲーム知識を駆使して優秀な仲間をスカウトし、最強ギルドを目指す。そして憧れだったゲーム世界を全力で楽しむ姿を描く。


原作ノベルは第1巻から14巻まで発売中であり、3月15日には最新第15巻が発売となる。


また、コミカライズも「コロナEX」にて連載中となっており、コミックスは第5巻まで発売中となっている。



アニメ化の発表に合わせてロゴもお披露目されたほか、アニメ公式Xも開設された。続報は順次、解禁されるのでお待ちいただきたい。



【原作者：ニシキギ・カエデ先生　コメント】

祝・〈ダン活〉アニメ化決定！


〈ダン活〉アニメ化おめでとう！すっごくアニメ化おめでとう！


そして〈ダン活〉を読んでくださった皆様、応援してくださった皆様、支えてくださった皆様にもありがとうの言葉を贈りたいです！


作者がここまで頑張ってこられたのは、皆様の応援があってこそでした！


誠に、ありがとうございました！


今度はゼフィルスたちがアニメの中で羽ばたきます！どうぞアニメ〈ダン活〉もよろしくお願いいたします！



【原作作品情報】


ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～


著：ニシキギ・カエデ


イラスト：朱里


1～14巻　好評発売中！


最新15巻は3月15日(日)発売！







【コミカライズ情報】


ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～＠COMIC


漫画：浅葱洋


原作：ニシキギ・カエデ


キャラクター原案：朱里


1～5巻　好評発売中！






【インフォメーション】

公式X：@dankatsu_anime　https://x.com/dankatsu_anime


原作小説：https://www.tobooks.jp/contents/21189/same-series-contents


コミカライズ：https://to-corona-ex.com/comics/45592182718502


(C) ニシキギ・カエデ，TOブックス／〈ダン活〉製作委員会






