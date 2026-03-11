『ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～』のTVアニメ化が決定！原作者からのお祝いコメントも公開！
シリーズ累計35万部（紙＋電子）を突破の人気作、『ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～』のテレビアニメ化が決定した。
『ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～』は、「カクヨム」にて連載され、TOブックスにて刊行中の人気シリーズ。プレイ時間8000時間超えのやり込みゲーマー（PN（プレイヤーネーム）：ゼフィルス）が、愛してやまないRPG『ダン活』の世界に主人公として転生。しかし、その世界では職業（ジョブ）の発現条件が知られず、ネタジョブが優良職と勘違いされるなど常識が違っていた。ゼフィルスは最強職【勇者】として、膨大なゲーム知識を駆使して優秀な仲間をスカウトし、最強ギルドを目指す。そして憧れだったゲーム世界を全力で楽しむ姿を描く。
原作ノベルは第1巻から14巻まで発売中であり、3月15日には最新第15巻が発売となる。
また、コミカライズも「コロナEX」にて連載中となっており、コミックスは第5巻まで発売中となっている。
アニメ化の発表に合わせてロゴもお披露目されたほか、アニメ公式Xも開設された。続報は順次、解禁されるのでお待ちいただきたい。
【原作者：ニシキギ・カエデ先生 コメント】
祝・〈ダン活〉アニメ化決定！
〈ダン活〉アニメ化おめでとう！すっごくアニメ化おめでとう！
そして〈ダン活〉を読んでくださった皆様、応援してくださった皆様、支えてくださった皆様にもありがとうの言葉を贈りたいです！
作者がここまで頑張ってこられたのは、皆様の応援があってこそでした！
誠に、ありがとうございました！
今度はゼフィルスたちがアニメの中で羽ばたきます！どうぞアニメ〈ダン活〉もよろしくお願いいたします！
【原作作品情報】
ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～
著：ニシキギ・カエデ
イラスト：朱里
1～14巻 好評発売中！
最新15巻は3月15日(日)発売！
【コミカライズ情報】
ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～＠COMIC
漫画：浅葱洋
原作：ニシキギ・カエデ
キャラクター原案：朱里
1～5巻 好評発売中！
【インフォメーション】
公式X：@dankatsu_anime https://x.com/dankatsu_anime
原作小説：https://www.tobooks.jp/contents/21189/same-series-contents
コミカライズ：https://to-corona-ex.com/comics/45592182718502
(C) ニシキギ・カエデ，TOブックス／〈ダン活〉製作委員会
株式会社ABCアニメーション
株式会社ABCアニメーション(エービーシーアニメーション、ABC ANIMATION, IN C.)は、朝日放送グループホールディングスの100%子会社です。アニメーションコンテンツのプロデュース・製作、出資事業をはじめに、ライセンス事業として国内・海外への番組販売と商品化・イベント事業などを手掛ける企業で、グループのアニメーシ ョン事業を担っています。
会社名：株式会社ABCアニメーション
代表取締役 森 好文
所在地：東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前4階
設立：2016年4月
事業内容：TV・劇場アニメーションの企画・製作、およびそれに派生するビデオグラム販 売、海外販売、物販、イベントなどのコンテンツ事業展開など
公式サイト： https://www.abc-anime.co.jp