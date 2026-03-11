『ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～』のTVアニメ化が決定！原作者からのお祝いコメントも公開！

シリーズ累計35万部（紙＋電子）を突破の人気作、『ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～』のテレビアニメ化が決定した。

『ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～』は、「カクヨム」にて連載され、TOブックスにて刊行中の人気シリーズ。プレイ時間8000時間超えのやり込みゲーマー（PN（プレイヤーネーム）：ゼフィルス）が、愛してやまないRPG『ダン活』の世界に主人公として転生。しかし、その世界では職業（ジョブ）の発現条件が知られず、ネタジョブが優良職と勘違いされるなど常識が違っていた。ゼフィルスは最強職【勇者】として、膨大なゲーム知識を駆使して優秀な仲間をスカウトし、最強ギルドを目指す。そして憧れだったゲーム世界を全力で楽しむ姿を描く。

原作ノベルは第1巻から14巻まで発売中であり、3月15日には最新第15巻が発売となる。

また、コミカライズも「コロナEX」にて連載中となっており、コミックスは第5巻まで発売中となっている。

アニメ化の発表に合わせてロゴもお披露目されたほか、アニメ公式Xも開設された。続報は順次、解禁されるのでお待ちいただきたい。

【原作者：ニシキギ・カエデ先生 コメント】

祝・〈ダン活〉アニメ化決定！

〈ダン活〉アニメ化おめでとう！すっごくアニメ化おめでとう！

そして〈ダン活〉を読んでくださった皆様、応援してくださった皆様、支えてくださった皆様にもありがとうの言葉を贈りたいです！

作者がここまで頑張ってこられたのは、皆様の応援があってこそでした！

誠に、ありがとうございました！

今度はゼフィルスたちがアニメの中で羽ばたきます！どうぞアニメ〈ダン活〉もよろしくお願いいたします！

【原作作品情報】

ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～

著：ニシキギ・カエデ

イラスト：朱里

1～14巻 好評発売中！

最新15巻は3月15日(日)発売！

【コミカライズ情報】

ゲーム世界転生〈ダン活〉～ゲーマーは【ダンジョン就活のススメ】を〈はじめから〉プレイする～＠COMIC

漫画：浅葱洋

原作：ニシキギ・カエデ

キャラクター原案：朱里

1～5巻 好評発売中！

【インフォメーション】

公式X：@dankatsu_anime https://x.com/dankatsu_anime

原作小説：https://www.tobooks.jp/contents/21189/same-series-contents

コミカライズ：https://to-corona-ex.com/comics/45592182718502

(C) ニシキギ・カエデ，TOブックス／〈ダン活〉製作委員会

株式会社ABCアニメーション(エービーシーアニメーション、ABC ANIMATION, IN C.)は、朝日放送グループホールディングスの100%子会社です。アニメーションコンテンツのプロデュース・製作、出資事業をはじめに、ライセンス事業として国内・海外への番組販売と商品化・イベント事業などを手掛ける企業で、グループのアニメーシ ョン事業を担っています。





会社名：株式会社ABCアニメーション



代表取締役 森 好文



所在地：東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前4階



設立：2016年4月



事業内容：TV・劇場アニメーションの企画・製作、およびそれに派生するビデオグラム販 売、海外販売、物販、イベントなどのコンテンツ事業展開など



公式サイト： https://www.abc-anime.co.jp