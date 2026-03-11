ナイジェル・ケーボン六本木ヒルズ店グランドオープンのお知らせ
株式会社 OUTER LIMITS
Nigel Cabourn
Nigel Cabourn WOMAN
Nigel Cabourn Ox'ed Silver
店舗名（英）：Nigel▲Cabourn▲THE▲ARMY▲GYM▲Roppongi▲Hills▲Store
■INSTAGRAM
Nigel Cabourn
Nigel Cabourn WOMAN
Nigel Cabourn Ox'ed Silver
この度、ナイジェル・ケーボン(Nigel Cabourn)は、東京・六本木ヒルズ森ビル ウェストウォーク4階に新店舗「ナイジェル・ケーボン アーミージム 六本木ヒルズストア」をオープンいたします。
2026年3月12日（木）をグランドオープンとし、今後は今まで以上に充実したラインナップを、そして変わらず拘った商品を提供してまいります。
■ 店舗情報
店舗名（英）：Nigel▲Cabourn▲THE▲ARMY▲GYM▲Roppongi▲Hills▲Store
店舗名（和）：ナイジェル・ケーボン▲アーミージム▲六本木ヒルズ店
住所： 〒106-6104 東京都港区六本木６丁目１０－２ 六本木ヒルズ ウェストウォーク4F
電話番号: 03-6434-9850
URL：cabourn.jp
▲=半角スペース
■HP
https://cabourn.jp/
MAN : https://www.instagram.com/nigelcabournjapan/
WOMAN : https://www.instagram.com/nigelcabourn_woman_japan/