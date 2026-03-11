3/18（水）13時～「利益を最大化するクリニックのDX戦略～LINEを活用したオンライン診療×クラウド型PACSによる業務効率化とコスト削減～」セミナーを開催

株式会社エムネス

クラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC (※1)」を提供する株式会社エムネス（所在地：広島県広島市、代表取締役社長：阿部 伸一）は、「利益を最大化するクリニックのDX戦略～LINEを活用したオンライン診療×クラウド型PACSによる業務効率化とコスト削減～」セミナーを、2026年3月18日（水）に開催いたします。

セミナーの詳細を見る :https://bit.ly/mnes-seminar-202603

セミナーの概要

人手不足や業務負荷の増加、集患競争の激化などを背景に、クリニック経営にはこれまで以上に「業務効率化」と「収益性の向上」を同時に実現することが求められています。

本ウェビナーでは「クリニックのDX化による経営改善」 をテーマに、LINEを活用したオンライン診療による売上最大化×クラウド型PACSによる業務効率化とコスト削減を実現するDXの考え方と実践ポイントをお伝えします。

開催概要

日時 ：2026年3月18日（水） 13:00～14:00

会場 ：オンライン（お申し込み後、視聴用URLをご案内いたします）

参加費 ：無料

お申し込み：https://bit.ly/mnes-seminar-202603

※ 競合企業の申し込みはご遠慮ください。当社の判断で入室をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

こんな方におすすめです

登壇者紹介

- クリニックの業務効率化・DX化を検討している院長・経営者の方- スタッフの業務負担を減らし、少人数でも回る運営体制を構築したい方- ITツールを導入しているが、経営改善につながっていないと感じている方株式会社ソラリウムセールスマネージャー 朴 淳仁（パク スニン）氏

大学卒業後、マーケティングリサーチシステムのITベンチャー企業にて、キャリアを開始。

2019年からは株式会社メドレーにてクリニック向け電子カルテ・オンライン診療ツールの営業に従事し、医療領域で多くの経験を積む。その後、ソラリウムのオンライン診療ツール「Medibot」の営業担当として参画し、医療業界の豊富な知見をもとに数多くのクリニックへの導入を行っている。

株式会社エムネス営業ビジネスディベロップメント本部 ホスピタル&クリニック営業部尾中 俊介

2017～2023年までクリニック向け自動精算機・予約システムなど医療機関の業務効率化ツールの販売・導入に従事。

2024年3月、株式会社エムネスに入社し、クリニック向けクラウドPACSを世の中に広める活動に努める。

株式会社エムネスについて

セミナーの詳細を見る :https://bit.ly/mnes-seminar-202603

エムネスは「身体の状況をありのままに正確にリアルタイムに伝えて世界中の医師や医療従事者が連携して、患者のために理想の医療を提供できるようにすること」というミッションのもと、医療機関向けの遠隔画像診断支援サービスに加え、医用画像を中心とするデータの管理・共有のためのクラウド型医療情報管理共有システム LOOKREC (※1)を提供しています。

LOOKRECは診療のデジタル化を加速し、場所にとらわれないあらたな医療のあり方や医師の働き方改革の実現、病病・病診連携や集学的な研究などの組織の壁を超えた医療連携に貢献しており、1,700施設（2026年1月時点）を超える施設で利用されています。

所在地 ：広島県広島市南区東雲本町1-2-27

代表者 ：代表取締役社長 阿部 伸一

事業内容 ：医療支援クラウドサービス、遠隔画像診断サービス

ウェブサイト：https://mnes-lookrec.com/

※1 クラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC」について

LOOKRECは、CTやMRI等の検査装置から撮影された医用画像をクラウド上にアップロードし、医療機関、医療従事者がリアルタイムに画像を管理・共有できるプラットフォームサービスです。

クラウドへの保存容量に制限がないため機器の増設は不要で、また、物理的なサーバを持たないためソフトウェアの追加購入、メンテナンスも不要です。インターネット接続端末があればどこでも安全に利用することができるため、経済的かつ簡単に導入することが可能です。

医療機器販売名 ： ルックレック 医療機器認証番号： 227AGBZX00096000