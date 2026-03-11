【イベントレポート】株式会社タイムレス「3月中途社員入社式」を開催

株式会社タイムレス

総合リユースサービス（オークション・総合買取サロン・古物商プラットフォーム）を展開する、株式会社タイムレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：馬場 浩太）は、タイムレス本社（浜松町）・タイムレス豊洲オフィス・ビジョンセンター西新宿にて、2026年3月２日（月）・4日（水）にわたり「3月中途社員入社式」とオリエンテーションを開催いたしました。今回はその様子をレポートいたします。

まず、管理部より弊社の生い立ちやMVV、ブランドプロミス「想いによりそうパートナー（以下「想パ」）」などの会社説明をいたしました。また、部長陣から各部署の概要や各部のMVVに対する想いをご説明し、全社理解をより深めました。

2026年3月、新たに1名の社員が弊社に加わりました。この入社を機に、それぞれの中途入社社員にとって新たなキャリアのスタートとなると同時に、全社員にとっても、新たな仲間と共に挑み、共に成長していく大きな節目となります。

今後も、多くの仲間に加わっていただきながら、総合リユースサービス（オークション・総合買取サロン・古物商プラットフォーム）の各事業を

さらに強化してまいります。そして、サービスの質を一層向上させることで会社として成長してまいります。

私たちは「想いによりそうパートナー（想パ）」を胸に、あらゆるお客様やモノの想いによりそい、社員一丸となってリユース業界の発展と持続可能な社会の実現に向け、これからも力強く邁進してまいります。

【入社式の様子】

【イベント概要】

■開催日時：2026年3月2日（月）9:00～18:00／3月4日（水）10:00～11:30

■開催場所：【タイムレス本社（浜松町）】東京都港区芝公園1丁目7-6KDX浜松町プレイス2階

【タイムレス豊洲オフィス】東京都江東区東雲1丁目7-12 KDX豊洲グランスクエア6階

【ビジョンセンター西新宿】東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル

■参加者：中途入社社員1名／経営陣、各部 部長陣／既存社員

