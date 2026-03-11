名古屋グランパス、クラウドファンディング「まちをグランパスで染めよう2026」をスポチュニティで実施予定！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、J1クラブの名古屋グランパスエイトを運営する株式会社名古屋グランパスエイト（本社：愛知県名古屋市、以下名古屋グランパス）のクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを実施する予定です。

https://www.spportunity.com/aichi/team/804/invest/776/detail/

1．支援募集プロジェクトの概要

https://www.spportunity.com/aichi/team/804/invest/776/detail/

2）支援募集期間

2026年3月17日（火）19:00 ～ 4月7日（火）23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額

700万円

4）資金使途

今回のプロジェクトで集まった支援金の使途は、以下を想定しています。

- ホームタウンに掲載するフラッグの制作費、掲出費用- クラブ運営費用2．お勧めのリターン紹介額縁付き全選手サイン入り明治安田J1百年構想リーグユニフォーム

サイン入り明治安田J1百年構想リーグ試合球

【選手支給品】2024シーズン ジャージ上下セット

【非売品】2025商店街フラッグ（各選手、監督、マスコット、チア）

【会社・団体概要】

◆株式会社名古屋グランパスエイト

愛知県名古屋市に本社を置くJリーグクラブ「名古屋グランパスエイト」の運営会社

社名：株式会社名古屋グランパスエイト

所在地：名古屋市東区泉1丁目23番22号

設立日：1991年7月17日

代表者：代表取締役社長 清水克洋

ホームページ：https://nagoya-grampus.jp/

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：crowdfunding@nagoya-grampus-eight.co.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立：2016年3月

ホームページ：https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。