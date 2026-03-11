株式会社ジュン

株式会社ジュン (本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進) が運営する「bonjour records（ボンジュールレコード）」は、1912年設立のアメリカを代表するアウトドアブランド「L.L.Bean（エル・エル・ビーン）」との別注トートバックの新色を、「bonjour records」代官山店および「J'aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて2026年4月10日（金）に発売いたします。

発売に先立ち、3月13日 (金) に「J'aDoRe JUN ONLINE」にて予約受付を開始します。

1月に発売し好評を博したオレンジとチャコールグレーの2色に続き、「L.L.Bean」グローサリー・トートの新型を用いヴィヴィッドなスカイブルーとベージュがかったくすみが特徴のダスティピンクの2色がラインアップ。

「bonjour records」の別注ならではのポイントとして、通常のグローサリー・トートよりもコンパクトなレコードバッグとしても使用可能なサイズ感となっています。

内側には小さなポケットを施し、ハンドルは肩掛けでも手持ちでもバランス良く持てる長さに仕上げ、コンパクトながらも使い勝手の良さにこだわりました。

【 L.L.Bean for bonjour records 2026 | Exclusive Record Tote Bag Vol.2 】

Price：\6,600 (in tax)

Size：F

Color：Sky Blue / Dusty Pink

■予約開始日：2026年3月13日 (金) 予約ページは こちら(https://www.junonline.jp/bonjour-records/product/bag/tote-bag/ZPX36030)

■発売日：2026年4月10日 (金)

■発売場所：bonjour records 代官山店(https://www.bonjour.jp/store/)

J'aDoRe JUN ONLINE(https://www.junonline.jp/bonjour-records/)