CyberZ、北米で日本発エンタテインメントコンテンツのファンダム拡大！三菱商事・SEGA ・タカラトミー共同の米LA店舗「Gacha&Catch」のリニューアルを支援

株式会社CyberZ

株式会社CyberZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕、以下 CyberZ）は、三菱商事株式会社、株式会社セガ、株式会社タカラトミーが共同で米国ロサンゼルスに展開する実験店舗「Gacha&Catch」(https://gachaandcatch.com/)において、2025年11月のプレオープン時よりプロモーション主幹代理店として、戦略立案および集客支援を継続して担当します。

この度、同店舗がさらなる集客客大と体験価値向上を目指し、2026年3月14日（土）にリニューアルオープンすることに伴い、CyberZはこれまで北米市場で培った多様なエンタメ領域のプロジェクト支援実績を活かし、引き続きマーケティング及び集客を推進いたします。

■ 2025年11月のオープンから現在までの取り組みと今後の展望

CyberZは、日本発のIP・エンタメコンテンツを北米市場へ浸透させるべく、デジタルとリアルを融合させた独自の集客アプローチを実行してまいりました。

・実証済みのコミュニティ形成スキームの確立

自社ソリューション「SPARK」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001489.000006792.html)を活用し、オープン時から現地IPファンコミュニティとの接点を構築。一過性の広告ではなく、継続的なファンベースの形成を目指し、特定エリアでの集客に向け、現地の大学生コミュニティや人気飲食店、近隣店舗と深く連携します。デジタル広告に加え、物理的な回遊動線にブランドを介在させることで、来店 の促進を実現します。

・データに基づくリニューアル戦略の策定

オープンから現在までの集客データや現地ユーザーの反応を分析。リニューアルオープンに向け、より現地ニーズに最適化されたデジタルプロモーションも合わせて展開していきます。



【提供可能な支援領域】

1. グローバル・デジタルマーケティング支援

米国市場の最新トレンドおよびユーザーインサイトに基づき、最適化されたフルファネルでの戦略立案・広告運用。

2. リアル店舗・ OMO（Online Merges with Offline）プロモーション

KOL（Key Opinion Leader）活用や現地コミュニティ連携、SNS戦略を主軸とした、実店舗への送客および店舗体験の最大化。

3. 海外イベント・展示会における統合マーケティングサポート

「Anime Expo」をはじめとする北米最大級のイベントにおいて、ブース出展の企画・運営から、デジタルを掛け合わせた集客設計までを一気通貫で支援。



■ 北米市場におけるマーケティング支援について

CyberZでは、北米市場への進出を検討、または既に展開されている企業様に対し、現地の熱狂を可視化する独自のマーケティングソリューションを提供しています。

「Anime Expo」等の大規模イベントにおける単発の出展に留まらず、デジタルとリアルを融合させた継続的なファンダム拡大を支援します。

今回の「Gacha&Catch」プロモーションで蓄積した実店舗における集客・運営ノウハウおよび最新の現地インサイトを強みに、日本発IP・ブランドの北米市場における価値最大化に貢献いたします。

＜Gacha＆Catch＞

HP：https://gachaandcatch.com/

Instagram：https://www.instagram.com/gacha_and_catch

■株式会社CyberZについて http://cyber-z.co.jp/(http://cyber-z.co.jp/)

代表取締役社長：山内 隆裕（https://twitter.com/brother0820）

2009年にスマートフォンに特化した広告マーケティング会社として設立し、現在はスマートフォン広告における運用・効果検証はもちろん、交通広告やウェブCMの制作など、幅広いマーケティング支援を展開。日本に加えて、アメリカ、韓国、台湾など、国内広告主の海外進出および海外広告主の日本市場参入支援も行っております。また、国内最大級のeスポーツイベント「RAGE」の運営をおこなう他、サイバーエージェントグループ唯一のイベント制作会社「株式会社CyberE」を子会社に持ち、ゲーム・音楽イベント・行政イベントなど様々なジャンルにおけるエンタメ興行の制作を通じた業界活性化や、IPビジネスの最大化にも努めています。

■会社概要

社名：株式会社CyberZ

東京本社：東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 23階

代表者：代表取締役社長 CEO 山内隆裕

社名：CyberZ USA, Inc.

米国支社：520 Broadway, Santa Monica, CA 90401

US代表者：代表取締役社長 CEO 山内隆裕

事業内容：スマートフォン広告事業、スマートフォンメディア事業、eスポーツ事業

URL ：http://cyber-z.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社CyberZ 広報担当：城戸

E-mail： press@cyber-z.co.jp