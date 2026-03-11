『ふるなびマネー5%増量＆ふるなび電力・たまるモール利用でおトクにコインがもらえる！2026年春のふるなび総力祭』を開始！

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）は、『ふるなびマネー5%増量＆ふるなび電力・たまるモール利用でおトクにコインがもらえる！2026年春のふるなび総力祭』を2026年3月11日(水)12:00に開始しました。

今回はふるなびマネー5%増量キャンペーンに加え、ふるなび電力では最大13,000コインがもらえる「ふるなび電力新規契約キャンペーン」、たまるモールでは「はじめてのたまるモールご利用＆1,000コイン獲得で2,000コインプレゼントキャンペーン」を実施。さらに、「紹介するたび500円分！最大5,000円分のふるなびマネーがもらえる！ふるなびマネー紹介キャンペーン」も実施いたします。

■キャンペーン

ふるなびマネー5%増量＆ふるなび電力・たまるモール利用でおトクにコインがもらえる！2026年春のふるなび総力祭

https://furunavi.jp/c/cp_202603(https://furunavi.jp/c/cp_202603)

１.5%即増量！付与上限なし！2026年春のふるなびマネー即増量キャンペーン事前エントリー＆ふるなびマネーチャージでふるなびマネーが増量！

【期間】2026年3月4日(水)12:00～2026年4月5日(日)23:59

【参加条件】

１.ログイン、または新規会員登録（無料）

２.エントリー

３.ログイン状態にてふるなびマネーをチャージ

※増量ふるなびマネーの付与について

・チャージ金額の5%分のふるなびマネーを増量して付与します。

・付与されるふるなびマネーは、小数点以下は切り捨てとなります。

・ふるなびマネーのチャージ完了時に即時付与となります。

【注意事項】

・本キャンペーンは、予告なく中断、中止、変更する場合がございます。

・詳細についてはキャンペーンページをご覧ください。

https://money.furunavi.jp/campaigns/202603(https://money.furunavi.jp/campaigns/202603)

２.紹介するたび500円分！最大5,000円分のふるなびマネーがもらえる！ふるなびマネー紹介キャンペーン

【期間】2026年3月11日(水)12:00～2026年4月5日(日)23:59

【紹介をする方の参加条件】

１.ログインする。

２.紹介コードを発行し、シェアする。

３.紹介を受けた方が紹介コードを入力し、事前エントリーした後、ふるなびWEBサイトまたはふるなびアプリでログイン状態にて、ふるなびマネーを5,000円以上チャージする。

【紹介を受けた方の参加条件】

１.ログイン、または新規会員登録をする。

２.紹介コードを入力し、事前エントリーする。

３.ふるなびWEBサイトまたはふるなびアプリでログイン状態にて、期間中にふるなびマネーを5,000円以上※チャージする。

※同時開催中のキャンペーンにより付与されるふるなびマネー（期間限定）を除いた額となります。

※チャージには本人認証が必要です。

※増量ふるなびマネーの付与について

・チャージ金額の5%分のふるなびマネーを増量して付与します。

・付与されるふるなびマネーは、小数点以下は切り捨てとなります。

・ふるなびマネーのチャージ完了時に即時付与となります。

【注意事項】

・本キャンペーンは、予告なく中断、中止、変更する場合がございます。

・詳細についてはキャンペーンページをご覧ください。

https://furunavi.jp/c/cp_money_referral202603(https://furunavi.jp/c/cp_money_referral202603)

３.10,000コインもらえる！ふるなび電力新規契約キャンペーン

【期間】2025年11月(契約受付開始日)～2026年4月30日(木)23:59

【参加条件】

１.期間内にスマートプライスプランの契約申し込み

２.ふるなび電力のサービス利用開始 (供給開始) 月を0ヶ月目として、7ヶ月目の末日までふるなび電力を利用

【注意事項】

・本キャンペーンは、予告なく中断、中止、変更する場合がございます。

・詳細についてはキャンペーンページをご覧ください。

https://p.furunavi.co.jp/news_release/campaign202511/(https://p.furunavi.co.jp/news_release/campaign202511/)

４.お引越しならさらに3,000コインもらえる！ふるなび電力新規お引越し契約キャンペーン

【期間】2026年3月6日(金)0:00～2026年5月6日(水)23:59

【参加条件】

１.期間内にスマートプライスプラン「お引越し先で利用」の契約申し込み

２.ふるなび電力のサービス利用開始 (供給開始) 月を0ヶ月目として、7ヶ月目の末日までふるなび電力を利用

【注意事項】

・本キャンペーンは、予告なく中断、中止、変更する場合がございます。

・詳細についてはキャンペーンページをご覧ください。

https://p.furunavi.co.jp/news_release/campaign202603/(https://p.furunavi.co.jp/news_release/campaign202603/)

５.はじめてのたまるモールご利用＆1,000コイン獲得で2,000コインプレゼントキャンペーン

【期間】2026年3月10日(火)12:00～2026年4月5日(日)23:59

【参加条件】

１.「ふるなび」へのログイン、または新規会員登録（無料）

２.たまるモールのサービス・ショップで1,000コイン以上を獲得

３.メールマガジン「ふるなびからの最新情報」と「たまるモールからの最新情報」に登録

【注意事項】

・本キャンペーンは、予告なく中断、中止、変更する場合がございます。

・詳細についてはキャンペーンページをご覧ください。

https://furunavi.jp/tamaru/c/cp_present202603(https://furunavi.jp/tamaru/c/cp_present202603)

■ふるなびマネーについて( https://money.furunavi.jp/(https://money.furunavi.jp/) )

■ふるなびマネーの特徴

１.キャンペーンに参加してチャージするだけで、おトクにマネーが貯まる

キャンペーンに事前エントリーのうえチャージするだけで、キャンペーン内容に応じたふるなびマネーが増量付与されます。

増量付与されたふるなびマネーは、ふるなびマネー1円=1円相当として、対応店舗・サービスでの決済に利用できます。

２.キャンペーンを利用しながら、必要な金額だけを賢くチャージ

ご利用額にあわせてキャンペーン適用による増量付与分を自動計算し、必要な金額だけを賢くチャージできます。（※）

※特許出願中：特許出願番号2025-189116

ふるなびマネーについてはこちら

https://money.furunavi.jp/

■ふるなびマネーが使える店舗・サービス

全国の宿泊施設やさまざまなサービスで利用可能です。

※今後も対応店舗・サービスの拡大を検討しています。

■チャージに利用できる決済方法

・クレジットカード（5大国際ブランド Visa／MasterCard／JCB／American Express／Diners Club対応）

■ふるなびコインについて( https://furunavi.jp/incentive.aspx(https://furunavi.jp/incentive.aspx) )

■ふるなびコインの特徴

ふるなびでのふるさと納税やレビュー投稿、ふるなび関連サービスの条件に応じて獲得できるコインです。

貯まったコインはAmazonギフトカード、PayPay残高、dポイント、楽天ポイントに交換できます。

【交換先サービス】

Amazonギフトカード

PayPay残高※1

dポイント※2

楽天ポイント※3

※1 PayPayマネーライトが付与されます。PayPayマネーライトの出金はできません。

※2 dポイントの有効期限は獲得月から起算して48か月後となります。

※3 交換できる「楽天ポイント」は通常ポイントとなります。

【会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階

代表者 ： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

【事業概要】

アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。

ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。

寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社アイモバイル 事業企画本部 マーケティング戦略部

Mail： support@furunavi.jp

※メディア関係者様は以下の専用お問合せフォームよりご連絡ください。

https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media