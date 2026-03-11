コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！こじらせ幼馴染獣人 BL スタート！「強気なネコはオオカミの腕の中」3/11～マンガParkで連載開始

株式会社白泉社(C)ごくほし／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガ Park にて「強気なネコはオオカミの腕の中」(ご

くほし)の連載がスタートします

【「強気なネコはオオカミの腕の中」あらすじ】

獣人だけが暮らす世界のエリート高校『私立肉食獣学園』に通う猫宮怜央（ねこみや れお）。学園では「強さこそ正義」という価値観が絶対的。そんな中、猫獣人という肉食獣の中では弱い立場でありながら強気な性格を貫く怜央。しかし、ある日カースト上位に君臨する狼獣人・狼谷慶（かみや けい）に呼び出される。危機一髪と思いきや、実は 2 人は秘密の関係で！？さらに、慶の「えっちなことを教えてほしい」というとんでもない相談から、彼らの関係性は大きく変化することに…！

連載は 2026/3/11（水）スタート！

毎週水曜更新予定です。

【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】

(C)ごくほし／白泉社

マンガ Park では「強気なネコはオオカミの腕の中」の新連載を記念して、読書チャレンジキ

ャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえる BIG チャンス！

1チャプター目を読むと

5ボーナスコインプレゼント！

実施期間 3/11(水)～3/17(火)

詳細はマンガParkアプリをチェック！

https://manga-park.com/share?atid=104141&wtid=104144(https://manga-park.com/share?atid=104141&wtid=104144)

【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降

・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app

・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)

・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park(https://manga-park.com/app)

