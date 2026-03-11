U-NEXT 格闘技配信スケジュール【3月12日～3月20日】
■3月12日（木）17:45～『TREASURE BOXING PROMOTION 11』
【開催日時】2026年3月12日（木）17:45～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年5月1日（金）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013087
■3月13日（金）20:30～『ONE Friday Fights 146』
【開催日時】2026年3月13日（金）20:30～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年5月2日（土）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013313
■3月14日（土）10:00～『ONE Fight Night 41』
【開催日時】2026年3月14日（土）10:00～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年5月3日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013314
■3月14日（土）14:00～『PANCRASE 361』
【開催日時】2026年3月14日（土）14:00～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年5月3日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013310
■3月14日（土）17:50～『MAROOMS presents KNOCK OUT.62』
【開催日時】2026年3月14日（土）17:50～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年5月3日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013311
■3月15日（日）13:00～『ROMAN 4』
【開催日時】2026年3月15日（日）15:00～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年3月29日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013254
■3月15日（日）15:30～『U-NEXT BOXING.5 トリプル世界タイトルマッチ+ドネアvs増田』
【開催日時】2026年3月15日（日）15:30～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年5月4日（月）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013071
■3月20日（金）18:00～『宗明建設Presents DEEP 130 IMPACT』
【開催日時】2026年3月20日（金）18:00～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年4月18日（土）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013485
■3月20日（金）20:30～『ONE Friday Fights 147』
【開催日時】2026年3月20日（金）20:30～
【見逃し配信】配信準備完了次第～2026年5月8日（金）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013488
※ライブ配信の詳細は予告なく変更となる場合がございます。
※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。
※無効のリンクは大会開催日付近で有効になります。
