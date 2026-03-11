『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常』『嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい×デタリキZ』コラボ第2弾開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、2026年3月12日(木)0時よりフル3D美少女RPG『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常（以下デタリキ）』にて『嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい』とのコラボ第2弾の開催、およびこれを記念したイベント＆キャンペーンを開催することをお知らせいたします。
■『嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい』コラボ第2弾！
『嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい』とのコラボ第2弾を開催いたします。これを記念して、期間中は無料で合計5,500個以上の無償ジェムや10連ガチャチケットがもらえる豪華イベント＆キャンペーンを実施！さらに、ご新規＆カムバックの方限定で、最大3,000個の無償ジェムが手に入るキャンペーンも継続開催中です。期間限定コラボで盛り上がるデタリキを、ぜひこの機会にお楽しみください！
1）嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいコラボ第2弾ガチャ-1st-
2）嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいコラボ第2弾ガチャ-2nd-
3）嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいコラボ記念ログインボーナス
4）ソロ遭遇イベント「再会！？パンツに狂ったこの街で！」開催
5）嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいコラボ第2弾記念カウントダウン
6）復刻！嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいコラボガチャ
※各イベントの開催日程の最新情報はゲーム内お知らせにてご確認ください
■嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいコラボ第2弾ガチャ-1st-
開催期間：3月12日(木) 0時～3月27日(金) 23時59分
期間限定ガチャに『嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい』より実田菜々子＆伊東ちとせが登場！
※今回登場したコスプレは、今後再登場する場合がございます
■嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい第2弾ガチャ-2nd-
開催期間：3月20日(金) 0時～4月3日(金) 23時59分
期間限定ガチャに『嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい』より佐倉芽衣＆高山マリアが登場！
※今回登場したコスプレは、今後再登場する場合がございます
■嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいコラボ第2弾ログインボーナス
開催期間：3月12日(木) 0時～4月24日(金) 23時59分
毎日ログインするだけで無償ジェム最大3,000個GETのチャンス！
■ソロ遭遇イベント「再会！？パンツに狂ったこの街で！！」開催
開催期間：3月12日(木) 0時～3月27日(金) 23時59分
『嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい』コラボイベント開催！イベントクリアで無償ジェム1,500個、イベントアイテムを集めてSRキャラクター[ルイ]を入手しよう！
■嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい第2弾コラボ記念カウントダウンシリアルコード
配布期間：3月8日(日) ～3月12日(木)
公式X（https://x.com/Detariki）で発表されるシリアルコードを入力して無償ジェム1,000個＆コラボガチャの10連ガチャチケットをもらおう！
■復刻！嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいコラボガチャ
開催期間：3月5日(木) 0時～3月19日(木) 23時59分
『嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい』コラボ第1弾のガチャも復刻開催中！
▼こちらからゲームをプレイ！
http://games.dmm.com/detail/detarikiz/
▼公式サイト
https://dmmcn.detarikiz.com/detarikiz.html
▼公式X
https://x.com/Detariki
▼「嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいR」公式
【嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいR（リターンズ）】公式サイト
https://iyapan-anime-r.com/
【嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいR（リターンズ）】公式Xアカウント
https://x.com/iyapan_anime
■「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」とは
「空からパンツが降ってきた！？」
本ゲームはDMM GAMESのPC/Android/DMM GAMES PLAYER、およびApp Store/Google Playで展開中のフル3Dで描かれる本格RPGです。宇宙からやってきた謎の生命体を処理する「特別防衛局の新米班長」として、個性的な班員達と任務をこなしていく中、宇宙規模で起こる様々な事件に巻き込まれていきます。班員達はジャマーと呼ばれる召喚獣を召喚することで戦います。班員とジャマーを育成し、無数の組み合わせを武器に自分だけの最強編成を作り上げましょう！お着替えでは360°回転カメラで急接近したり下から覗いたり、様々な楽しみ方ができます。原作に長谷見沙貴氏、キャラクターデザインに神崎かるな氏、健やか牛乳氏を迎えた、進化した3Dグラフィックゲームを堪能しましょう！！
▼プロモーションムービー公開中！
https://youtu.be/cUPmQcQuzEw
▼製品概要
タイトル：デタリキZ 特別防衛局隊員の日常
プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）／スマートフォン（クラウド版、DMM GAMES STORE版）／App Store／Google Play
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。