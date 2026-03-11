マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』ハーフアニバーサリー開催中！新衣装のSSR「一条 白奈」が登場！チーム「シリウスシュガー」新楽曲MVが本日19時YouTubeプレミア公開！

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』


（以下、マブガル）が、新章解放イベント「刻まれしアナムネーシス」中編を開始し、新SSR「一条 白奈」が登場いたしました。また、チーム「シリウスシュガー」の新楽曲MVが、本日３月11日（水）19:00に公式YouTubeにてプレミア公開を予定しております。



▼公式サイト


https://muvluv-girls-garden.com/


▼PC版


https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524


▼App Store版


https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352


▼Google Play版


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)



■NEW CHARACTERピックアップガチャ「一条 白奈」開催！




NEW CHARACTERピックアップガチャ「一条 白奈」【期待応える輝きの穹】を開催中です！


SSR「一条 白奈」【期待応える輝きの穹】は「シールド＆ダメージ追加を併せ持つバフを付与し、攻・守・回復で味方を支えるサポート役」のキャラクターです！


期間中、SSR「一条 白奈」【期待応える輝きの穹】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！


詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。



開催期間：3月10日（火） メンテナンス後 ～ 3月24日（火） 4:59まで



■新章解放イベント【刻まれしアナムネーシス】中編開始！




▼あらすじ


神楽とコトハが、実は仲間だった……その事実に動揺する一同。


そこにさらに神楽達は衝撃の真実を告げる。


それはこの世界の根幹に関わる内容で――



開催期間：3月10日（火） メンテナンス後 ～ 3月24日（火） 4:59まで



■ピックアップログインボーナス「一条 白奈」開催！




「一条 白奈」【期待応える輝きの穹】の追加を記念したログインボーナスが開催中です。


期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！



開催期間：3月10日（火） メンテナンス後 ～ 3月24日（火） 4:59まで



■「シリウスシュガー」新楽曲「Twinkle Every Day」のMVが本日19時プレミア公開！


公式YouTubeにて、チーム「シリウスシュガー」が歌うイメージソング「Twinkle Every Day」が公開されます！


▼公開日時 3月11日（水）19:00


YouTube URL：


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Y-q-kLUDnGk ]


■「シリウスシュガー」新楽曲MV公開記念CP！




マブガル公式X（@Muvluv_GG）では、「シリウスシュガー」新楽曲「Twinkle Every Day」のMVを記念して、最大10,000円分のAmazonギフトカード番号が抽選で当たるキャンペーンを開催中です。是非公式Xをフォローしてキャンペーンにご参加ください！



▼豪華景品


・Amazonギフトカード番号10,000円分×1名様


・Amazonギフトカード番号500円分×50名様



開催期間：3月11日（水）19:30～3月17日（火）23:59まで



▼公式Xはこちら


https://x.com/Muvluv_GG



※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、公式X（@Muvluv_GG）のチャットまでお願いいたします。


※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。


※Apple Gift Cardは、Apple Inc.の商標です。




■ゲーム概要


＜製作＞


配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS


世界観構築：タシロハヤト


キャラクター原案：ハサマ（兎巡）


原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）


メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト



キャラクターデザイン：Siino / Pro-p


メカニックリデザイン：稲田航



＜主題歌＞


「不屈のファンファーレ」


作詞：Spirit Garden


作編曲：岩橋星実（Elements Garden）


歌唱：中恵光城



ジャンル：フルオート放置系RPG


展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）、App Store、Google Play


価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）


権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.



公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/


公式X：https://x.com/Muvluv_GG


公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden


公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT



