マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』ハーフアニバーサリー開催中！新衣装のSSR「一条 白奈」が登場！チーム「シリウスシュガー」新楽曲MVが本日19時YouTubeプレミア公開！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』

（以下、マブガル）が、新章解放イベント「刻まれしアナムネーシス」中編を開始し、新SSR「一条 白奈」が登場いたしました。また、チーム「シリウスシュガー」の新楽曲MVが、本日３月11日（水）19:00に公式YouTubeにてプレミア公開を予定しております。

▼公式サイト

https://muvluv-girls-garden.com/

▼PC版

https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524

▼App Store版

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352

▼Google Play版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「一条 白奈」開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「一条 白奈」【期待応える輝きの穹】を開催中です！

SSR「一条 白奈」【期待応える輝きの穹】は「シールド＆ダメージ追加を併せ持つバフを付与し、攻・守・回復で味方を支えるサポート役」のキャラクターです！

期間中、SSR「一条 白奈」【期待応える輝きの穹】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！

詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

開催期間：3月10日（火） メンテナンス後 ～ 3月24日（火） 4:59まで

■新章解放イベント【刻まれしアナムネーシス】中編開始！

▼あらすじ

神楽とコトハが、実は仲間だった……その事実に動揺する一同。

そこにさらに神楽達は衝撃の真実を告げる。

それはこの世界の根幹に関わる内容で――

開催期間：3月10日（火） メンテナンス後 ～ 3月24日（火） 4:59まで

■ピックアップログインボーナス「一条 白奈」開催！

「一条 白奈」【期待応える輝きの穹】の追加を記念したログインボーナスが開催中です。

期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！

開催期間：3月10日（火） メンテナンス後 ～ 3月24日（火） 4:59まで

■「シリウスシュガー」新楽曲「Twinkle Every Day」のMVが本日19時プレミア公開！

公式YouTubeにて、チーム「シリウスシュガー」が歌うイメージソング「Twinkle Every Day」が公開されます！

▼公開日時 3月11日（水）19:00

YouTube URL：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Y-q-kLUDnGk ]

■「シリウスシュガー」新楽曲MV公開記念CP！

マブガル公式X（@Muvluv_GG）では、「シリウスシュガー」新楽曲「Twinkle Every Day」のMVを記念して、最大10,000円分のAmazonギフトカード番号が抽選で当たるキャンペーンを開催中です。是非公式Xをフォローしてキャンペーンにご参加ください！

▼豪華景品

・Amazonギフトカード番号10,000円分×1名様

・Amazonギフトカード番号500円分×50名様

開催期間：3月11日（水）19:30～3月17日（火）23:59まで

▼公式Xはこちら

https://x.com/Muvluv_GG

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、公式X（@Muvluv_GG）のチャットまでお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※Apple Gift Cardは、Apple Inc.の商標です。

■ゲーム概要

＜製作＞

配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS

世界観構築：タシロハヤト

キャラクター原案：ハサマ（兎巡）

原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）

メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト

キャラクターデザイン：Siino / Pro-p

メカニックリデザイン：稲田航

＜主題歌＞

「不屈のファンファーレ」

作詞：Spirit Garden

作編曲：岩橋星実（Elements Garden）

歌唱：中恵光城

ジャンル：フルオート放置系RPG

展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）、App Store、Google Play

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.

公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/

公式X：https://x.com/Muvluv_GG

公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden

公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。