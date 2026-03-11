マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』ハーフアニバーサリー開催中！新衣装のSSR「一条 白奈」が登場！チーム「シリウスシュガー」新楽曲MVが本日19時YouTubeプレミア公開！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』
（以下、マブガル）が、新章解放イベント「刻まれしアナムネーシス」中編を開始し、新SSR「一条 白奈」が登場いたしました。また、チーム「シリウスシュガー」の新楽曲MVが、本日３月11日（水）19:00に公式YouTubeにてプレミア公開を予定しております。
■NEW CHARACTERピックアップガチャ「一条 白奈」開催！
NEW CHARACTERピックアップガチャ「一条 白奈」【期待応える輝きの穹】を開催中です！
SSR「一条 白奈」【期待応える輝きの穹】は「シールド＆ダメージ追加を併せ持つバフを付与し、攻・守・回復で味方を支えるサポート役」のキャラクターです！
期間中、SSR「一条 白奈」【期待応える輝きの穹】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！
開催期間：3月10日（火） メンテナンス後 ～ 3月24日（火） 4:59まで
■新章解放イベント【刻まれしアナムネーシス】中編開始！
▼あらすじ
神楽とコトハが、実は仲間だった……その事実に動揺する一同。
そこにさらに神楽達は衝撃の真実を告げる。
それはこの世界の根幹に関わる内容で――
開催期間：3月10日（火） メンテナンス後 ～ 3月24日（火） 4:59まで
■ピックアップログインボーナス「一条 白奈」開催！
「一条 白奈」【期待応える輝きの穹】の追加を記念したログインボーナスが開催中です。
期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！
開催期間：3月10日（火） メンテナンス後 ～ 3月24日（火） 4:59まで
■「シリウスシュガー」新楽曲「Twinkle Every Day」のMVが本日19時プレミア公開！
公式YouTubeにて、チーム「シリウスシュガー」が歌うイメージソング「Twinkle Every Day」が公開されます！
▼公開日時 3月11日（水）19:00
■「シリウスシュガー」新楽曲MV公開記念CP！
マブガル公式X（@Muvluv_GG）では、「シリウスシュガー」新楽曲「Twinkle Every Day」のMVを記念して、最大10,000円分のAmazonギフトカード番号が抽選で当たるキャンペーンを開催中です。是非公式Xをフォローしてキャンペーンにご参加ください！
▼豪華景品
・Amazonギフトカード番号10,000円分×1名様
・Amazonギフトカード番号500円分×50名様
開催期間：3月11日（水）19:30～3月17日（火）23:59まで
■ゲーム概要
＜製作＞
配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS
世界観構築：タシロハヤト
キャラクター原案：ハサマ（兎巡）
原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）
メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト
キャラクターデザイン：Siino / Pro-p
メカニックリデザイン：稲田航
＜主題歌＞
「不屈のファンファーレ」
作詞：Spirit Garden
作編曲：岩橋星実（Elements Garden）
歌唱：中恵光城
ジャンル：フルオート放置系RPG
展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）、App Store、Google Play
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
