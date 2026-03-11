YouTube通販番組「通販の虎」で話題ミスト型サプリ「IN MIST」動画公開から15日間で3.5万本販売、売上5,500万円突破

写真拡大 (全7枚)

株式会社Incubate Harbor


株式会社Incubate Harbor（本社：東京都千代田区、代表取締役：川岸亮造）が事業化を支援するミスト型サプリメントブランド「IN MIST（インミスト）」は、YouTube番組「通販の虎」への出演を機に、動画公開からわずか15日間で販売本数3.5万本、売上5,500万円を突破したことをお知らせいたします。


番組公開後、SNS上では「サプリをミストで摂るという発想が新しい」「手軽で続けやすそう」といった声が広がり、公式オンラインストアでの注文が急増しました。


YouTube番組をきっかけに商品が急速に売れる現象は、近年拡大する動画コマースの象徴的な事例として注目されています。


■ YouTube番組「通販の虎」で紹介

「通販の虎」は、人気YouTubeチャンネル「令和の虎」から派生した通販特化型番組で、出演者が商品やビジネスモデルを審査しながら販売戦略を議論するコンテンツです。


番組販売サイト：https://inmist.base.shop/


動画： https://www.youtube.com/watch?v=_EdnFo02L3E



IN MISTは番組内で、


　・サプリメントを「ミストで摂る」という新しい形状


　・水不要で外出先でも栄養補給ができる利便性


　・日常生活の中で続けやすいサプリ体験


といった特徴が紹介され、大きな反響を呼びました。


動画公開後にはSNSでも話題となり、オンラインストアへのアクセスと注文が急増しました。


■ 配信後15日で売上5,500万円を記録

YouTube番組出演をきっかけに認知が広がり、通販の虎ショップを中心に短期間で大きな売上を記録しました。


　・販売期間：番組公開から15日間


　・販売本数：35,000本


　・売上額：5,500万円


YouTube番組「通販の虎」内で紹介された商品を販売する「通販の虎ショップ」でも販売されています。




■ ミスト型サプリ「IN MIST」とは

IN MISTは、「ワンプッシュの美容ルーティン」をコンセプトに開発されたミスト型サプリメントです。


口内にスプレーするミストタイプを採用し、水を使わずに栄養補給ができる点が特徴です。



１. こまめな栄養補給をサポート


ビタミンは体内に長く留まりにくい栄養素のため、日常の中でこまめに補給することが重要とされています。


IN MISTはワンプッシュで手軽に摂取できる設計です。



２. 水不要でどこでも使用可能


ミストタイプのため、水がなくてもその場で栄養補給が可能です。


外出先や仕事中など、日常のさまざまなシーンで取り入れやすい設計となっています。



３. 独自開発の「フレッシュキープボトル」


ビタミンは光や空気の影響を受けやすい成分です。


IN MISTでは、液体と窒素ガスを分離したアルミ二重構造のフレッシュキープボトルを採用。


空気や光による成分劣化を抑え、開封後も品質を保ちやすい設計になっています。





■ 商品概要







商品名：IN MIST


内容量：50mL


価格：1,980円（税込）



フレーバー


・ClearWhite Lemon（クリアホワイトレモン）


・Vitamin Maintenance（ビタミンメンテナンス）



販売サイト
番組販売サイト：https://inmist.base.shop/


公式オンラインショップ：https://shop.inmist.jp/



公式Instagram


https://www.instagram.com/inmist_official/


■ ブランド概要

サントリー社内ベンチャーから生まれた「IN MIST」は、“ミストで摂る”という新しい形でビタミンなどの栄養素を取り入れられる美容サプリメントです。


水なし・ワンプッシュで使用できるため、外出先や忙しい日常の中でも無理なく美容習慣を続けられることが特徴です。



開発の背景には、「サプリメントを飲みたくても飲めない」という声がありました。


錠剤が苦手な方、飲み忘れが多い方など、健康や美容への意識があっても“続けること”が難しい人に向けて、摂り方そのものを変える発想から誕生しました。


■販売実績・取り扱い

IN MISTは、美容や健康への意識が高い20代～30代の女性を中心に支持を広げています。



現在は


　・公式EC


　・通販の虎ショップ


　・楽天市場


　・Amazon


　・美容クリニックEC


などのオンライン販売のほか、



　・ハンズ（全国51店舗）


　・蔦屋家電　数店舗


　・高知 蔦屋書店


　・ウェルシアなど一部ドラッグストア


などでも取り扱いが進んでいます。


■ 株式会社Incubate Harborについて

商号：株式会社Incubate Harbor


代表者：代表取締役 川岸亮造


所在地：東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階SAAI内


設立：2024年3月



事業内容


　・社内新規事業の事業立ち上げ支援


　・事業計画策定


　・新事業アイデア創出ワークショップ等



URL


https://incubateharbor.com/


■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Incubate Harbor


担当：川岸


E-mail：ryozo_kawagishi@incubateharbor.com



株式会社ゼロワンブースター


E-mail：inform@inmist.jp


広報担当　大導寺


nao.daidoji@nrtv.co.jp