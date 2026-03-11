ohpner、KINS「KINS PRIME」のタクシーCM放映を担当

ohpner株式会社

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井 健は、株式会社KINS(https://corporate.yourkins.com/)（東京都江東区、代表取締役：下川 穣）が提供するパフォーマンスにこだわるビジネスパーソンのためのパーソナルヘルステック「KINS PRIME(https://prime.yourkins.com/)」のタクシーCM放映を担当いたしました。

本施策では、箕輪厚介さんのYoutube番組「【最新ビジネス大解剖】」の動画を短尺化してタクシー車内のサイネージにて放映しています。

▼放映期間

2026年3月9日から2026年5月31日

■ ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。 モビリティ広告（旧アドトラック）、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。