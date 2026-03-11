布団の心地よさはそのまま。収納はコンパクト。「ねぶくろん×しきろーるん」の来客用 快適お泊りセットに新色

Bears Rock株式会社

私たちBears Rock（ベアーズロック）は使う人に寄り添った製品づくりを心がけております。

来客用の寝具は、「心地よさ」と「収納性」のどちらかを妥協しがちです。かさばる布団一式を押し入れにしまうたびに、ため息をついた経験がある人も多いはずです。

そんな悩みに応える来客用「ねぶくろん」快適お泊りセットに、新色が登場しました。布団のようなやわらかな寝心地はそのままに、使わないときはコンパクトに収納可能。限られた住空間でも備えやすく、必要なときにさっと用意できる来客用寝具です。

機能性とインテリア性を両立した新色で、急な宿泊にも、予定されたお泊まりにも、すっきりと対応します。

しきろーるん新色「杢グレー×ブラック」は

2026年3月5日より公式オンラインストアで販売開始しました。

来客用だからこそ、誰にでも合う寝心地を

ご購入はこちらから :https://shop.bears-rock.co.jp/view/item/000000000047?category_page_id=nebukuron公式オンラインストア

来客用の布団は、使う人が毎回変わります。

男性も女性も、年齢も体格もさまざま。

家族が使うこともあれば、友人が泊まることもあります。

だからこそ来客用には、誰か一人に合わせすぎない、

どなたにも程よく合う寝心地が必要だと考えました。

「よく眠れたよ」と言われる布団を目指して

快適お泊りセットが目指したのは、使った人が

「これ、いい布団だね」「寒くなくて、よく眠れたよ」と

自然に口にするような、無理のない心地よさです。

柔らかすぎず、硬すぎず、体をやさしく包み込む感覚。

来客用だからと気を遣わせない、

布団として当たり前の快適さを丁寧に整えています。

特別に意識しなくても、自然と眠りやすい。そんな寝心地を目指しました。

実際に使用された方からは、寝心地に関する声も届いています。

「来客用なのに、普通の布団みたいでびっくりしました。寒さも気にならず、ぐっすり眠れました。」

「友人が泊まったときに使ってもらったら、

“これいい布団だね”と言われて少し嬉しくなりました。」

「来客用として買ったのですが、

自分で使っても普通に快適で、そのまま使うこともあります。」

寝心地を大切にしても、収納はコンパクト

この寝心地を支えているのが、アウトドア寝具を手がけてきた Bears Rock の発想です。

限られた装備で、いかに快適に眠るか。

寝袋やマットの構造を追求してきた経験を、室内用の寝具づくりに応用しました。

その結果、布団としての心地良さを損なわない形にたどり着いています。

そして、こうした寝心地を大切にしながらも、収納は来客用として扱いやすいサイズに収まります。

無理に薄くしたり、押しつぶしたりするのではなく、布団として必要な厚みや包まれ感を保ったまま、しまいやすさにも配慮しました。

空気の入れ具合を調整することで好みの硬さになります。

柔らかすぎず硬すぎないので寝返りも自然に打つことができます。

「しっかり眠れるのに、思ったよりコンパクト」

このバランスこそが、ねぶくろん快適お泊りセットの特徴です。

しきろーるん新色『杢グレー×ブラック』

本セットは、「ねぶくろん」と「しきろーるん」を組み合わせた来客用寝具セットです。

昨年ご好評をいただいた定番構成はそのままに、今年は「しきろーるん」に新色を追加しました。

来客用として備えておくだけでなく、自分でも使いたくなること、収納時も部屋に違和感が出にくいことを意識しています。

使いやすさはそのままに、より選びやすくなった来客用セットです。

使っていない時間も、暮らしに馴染む来客用布団へ

使っているときはしっかり快適。

そして使っていないときも、空間の中で主張しすぎない。

「快適お泊りセット」は、そんな来客用布団を目指しています。

来客用として備えながらも、暮らしの中で扱いやすい寝具として、長く使えることを大切にしています。

ねぶくろんシリーズ

私たちBears Rockは様々なあったか寝具「ねぶくろんシリーズ」を開発しております。

・朝までぐっすり眠りたい

・肩口から入る冷気が気になる

・冬、布団が寒くて眠れない

など睡眠時の悩みは人それぞれあります。

それらひとつひとつの悩みに寄り添いたいと思い「ねぶくろんシリーズ」が誕生しました。

長年、寝袋を開発・改良してきたノウハウを元に、私たちアウトドアメーカーだからこそご提供できる機能性の高いお布団で、あなたの眠りをより一層良いものにするお手伝いをいたします。

社名：Bears Rock株式会社

公式サイト：https://bears-rock.co.jp/

公式オンラインストア：https://shop.bears-rock.co.jp/

ねぶくろんシリーズ専門サイト :https://nebukuron.jp/