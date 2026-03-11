布団の心地よさはそのまま。収納はコンパクト。「ねぶくろん×しきろーるん」の来客用 快適お泊りセットに新色
私たちBears Rock（ベアーズロック）は使う人に寄り添った製品づくりを心がけております。
来客用の寝具は、「心地よさ」と「収納性」のどちらかを妥協しがちです。かさばる布団一式を押し入れにしまうたびに、ため息をついた経験がある人も多いはずです。
そんな悩みに応える来客用「ねぶくろん」快適お泊りセットに、新色が登場しました。布団のようなやわらかな寝心地はそのままに、使わないときはコンパクトに収納可能。限られた住空間でも備えやすく、必要なときにさっと用意できる来客用寝具です。
機能性とインテリア性を両立した新色で、急な宿泊にも、予定されたお泊まりにも、すっきりと対応します。
しきろーるん新色「杢グレー×ブラック」は
2026年3月5日より公式オンラインストアで販売開始しました。
ご購入はこちらから :
https://shop.bears-rock.co.jp/view/item/000000000047?category_page_id=nebukuron
公式オンラインストア
来客用だからこそ、誰にでも合う寝心地を
来客用の布団は、使う人が毎回変わります。
男性も女性も、年齢も体格もさまざま。
家族が使うこともあれば、友人が泊まることもあります。
だからこそ来客用には、誰か一人に合わせすぎない、
どなたにも程よく合う寝心地が必要だと考えました。
「よく眠れたよ」と言われる布団を目指して
快適お泊りセットが目指したのは、使った人が
「これ、いい布団だね」「寒くなくて、よく眠れたよ」と
自然に口にするような、無理のない心地よさです。
柔らかすぎず、硬すぎず、体をやさしく包み込む感覚。
来客用だからと気を遣わせない、
布団として当たり前の快適さを丁寧に整えています。
特別に意識しなくても、自然と眠りやすい。そんな寝心地を目指しました。
実際に使用された方からは、寝心地に関する声も届いています。
「来客用なのに、普通の布団みたいでびっくりしました。寒さも気にならず、ぐっすり眠れました。」
「友人が泊まったときに使ってもらったら、
“これいい布団だね”と言われて少し嬉しくなりました。」
「来客用として買ったのですが、
自分で使っても普通に快適で、そのまま使うこともあります。」
寝心地を大切にしても、収納はコンパクト
この寝心地を支えているのが、アウトドア寝具を手がけてきた Bears Rock の発想です。
限られた装備で、いかに快適に眠るか。
寝袋やマットの構造を追求してきた経験を、室内用の寝具づくりに応用しました。
その結果、布団としての心地良さを損なわない形にたどり着いています。
そして、こうした寝心地を大切にしながらも、収納は来客用として扱いやすいサイズに収まります。
無理に薄くしたり、押しつぶしたりするのではなく、布団として必要な厚みや包まれ感を保ったまま、しまいやすさにも配慮しました。
空気の入れ具合を調整することで好みの硬さになります。
柔らかすぎず硬すぎないので寝返りも自然に打つことができます。
「しっかり眠れるのに、思ったよりコンパクト」
このバランスこそが、ねぶくろん快適お泊りセットの特徴です。
しきろーるん新色『杢グレー×ブラック』
本セットは、「ねぶくろん」と「しきろーるん」を組み合わせた来客用寝具セットです。
昨年ご好評をいただいた定番構成はそのままに、今年は「しきろーるん」に新色を追加しました。
来客用として備えておくだけでなく、自分でも使いたくなること、収納時も部屋に違和感が出にくいことを意識しています。
使いやすさはそのままに、より選びやすくなった来客用セットです。
使っていない時間も、暮らしに馴染む来客用布団へ
使っているときはしっかり快適。
そして使っていないときも、空間の中で主張しすぎない。
「快適お泊りセット」は、そんな来客用布団を目指しています。
来客用として備えながらも、暮らしの中で扱いやすい寝具として、長く使えることを大切にしています。
ねぶくろんシリーズ
私たちBears Rockは様々なあったか寝具「ねぶくろんシリーズ」を開発しております。
・朝までぐっすり眠りたい
・肩口から入る冷気が気になる
・冬、布団が寒くて眠れない
など睡眠時の悩みは人それぞれあります。
それらひとつひとつの悩みに寄り添いたいと思い「ねぶくろんシリーズ」が誕生しました。
長年、寝袋を開発・改良してきたノウハウを元に、私たちアウトドアメーカーだからこそご提供できる機能性の高いお布団で、あなたの眠りをより一層良いものにするお手伝いをいたします。
社名：Bears Rock株式会社
公式サイト：https://bears-rock.co.jp/
公式オンラインストア：https://shop.bears-rock.co.jp/
ねぶくろんシリーズ専門サイト :https://nebukuron.jp/