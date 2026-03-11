精密歯科医療の発展へ、日本顕微鏡歯科学会が認定分科会に登録―株式会社ITreatが事務局運営を支援

日本顕微鏡歯科学会が日本歯科医学会の認定分科会に登録

日本顕微鏡歯科学会(https://jamd.or.jp/)が、日本歯科医学会(https://jamd.or.jp/)の認定分科会として新たに登録されました。

今回の登録は、マイクロスコープを活用した診療精度向上への継続的な取り組みや、機関誌における掲載論文数など、これまでの学術活動と実績が評価されたものです。歯科医療の高度化が進む中、精密診療の発展に寄与してきた点が認められました。

日本顕微鏡歯科学会について

日本顕微鏡歯科学会は、歯科医療におけるマイクロスコープの活用推進を通じて、診療の質の向上および知識・技術の共有を目的に活動している学術団体です。

学術大会の開催や論文発表、機関誌の発行などを通じて、専門性の高い知見の発信と普及に取り組み、歯科医療の発展に貢献してきました。

ITreatの事務局運営代行事業

第20回学術大会の様子(ITreatが運営をサポート)第21回学術大会の様子(ITreatが運営をサポート)

当社は、同学会の事務局として、会員管理や入退会手続き、学術大会・セミナーの運営支援、広報業務、会計・事務業務など、学会運営に関わる幅広い業務を担っております。

学会の事務局運営だけでなく、年次の学術大会の事務局・コンベンション業務も担当しています。

学会の事務局並びに学術大会の事務局を一体的に支援することで、学会運営の効率化と安定化を図り、学術活動が継続的に推進される基盤づくりに取り組んでまいりました。こうした運営体制の整備や情報発信の強化が、今回の評価の一端につながったものと考えております。

当社では、こうした学会運営支援の取り組みを通じて培ったノウハウをもとに、専門性の高い分野における組織運営の支援にも取り組んでいます。学術団体の運営負担が課題となる中、専門性を持つ民間企業による事務局支援モデルとしても注目されています。今後も、医療分野をはじめとした学術団体の活動を支えるパートナーとして、持続可能な運営体制の構築に貢献してまいります。

※当社の学会運営支援に関する取り組みの詳細は、当社ウェブサイト(https://itreat.co.jp/service/secretariat)をご参照ください。

代表取締役 木村健太代表コメント

「このたびの認定は、日本顕微鏡歯科学会の皆さまが長年にわたり積み重ねてこられた学術活動の成果が評価されたものだと受け止めております。私たちは事務局という立場から、組織運営の基盤を整えることで学術活動を支えてまいりました。今後も医療分野における知見の発展と発信を支えるパートナーとして、持続可能な運営体制の構築に貢献してまいります。」

株式会社ITreat 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159384/table/27_1_68f21cf417469279338ec585f92860f9.jpg?v=202603111151 ]