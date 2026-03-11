アニメ『地獄先生ぬ～べ～』の象徴「鬼の手」をK18で立体化― K18モデルは1点、シルバーは24点限定で宝石専門店KARATZが発売

株式会社KARATZ

国内最大級の宝石専門情報メディア「KARATZ Gem Magazine」（カラッツジェムマガジン：https://karatz.jp/）を運営する株式会社KARATZ（本社：東京都台東区）は、アニメ『地獄先生ぬ～べ～』とのコラボレーション第二弾として、完全限定生産の「鬼の手フィギュア」を発売します。

コラボアイテムは2026年3月13日（金）～3月19日（木）に新宿マルイアネックス２Fにて開催するイベントにて展示、抽選販売の受付と受注を行います。また、オンラインストア「カラッツSTORE」では2026年3月13日（金）11時から抽選販売の受付と受注を開始します。

アニメ『地獄先生ぬ～べ～』×KARATZ 商品一覧ページ

https://store.karatz.jp/collections/nube

アニメ『地獄先生ぬ～べ～』×KARATZコラボ「鬼の手フィギュア」

霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと“ぬ～べ～”が持つ、左手に封じられた「鬼の手」。

作中でも強い印象を残すその造形を、仕様や細部までこだわって立体化しました。

長年作品を愛してきたファンの記憶に寄り添う逸品として、コレクションとしても楽しめる仕上がりを目指して完成させました。

「鬼の手フィギュア」 K18モデル

鵺野鳴介が“日本でただ一人の霊能力教師”であるという設定にちなみ、K18素材はこの世にただ一点のみの特別仕様として、抽選販売にて展開いたします。



素材：K18

価格：1,200,000円(税込)

サイズ：約H36×W20.5×D13.5mm

重量：約28g

「鬼の手フィギュア」 シルバーモデル

鵺野鳴介が担任を務める童守小学校5年3組の生徒数「24人」にちなみ、24点の数量限定生産です。

一つ一つにシリアルナンバーが入っている特別感をお楽しみください。

※シリアルナンバーはランダムとなりお選び頂けませんのでご了承下さい。



素材：シルバー(SV925)

価格：120,000円(税込)

サイズ：約H36×W20.5×D13.5mm

重量：約18g

特製ケースとギャランティーカード

専用BOXの蓋裏には、「鬼の手」を解放する際に唱えられる、劇中でも象徴的なフレーズを印字した ギャランティカードをセットしています。

蓋を開けた瞬間、「鬼の手フィギュア」とともにその一節が目に入ることで、作中のワンシーンを思い起こさせます。『地獄先生ぬ～べ～』の世界観を体感できるよう、付属品にまでこだわって作り上げました。

サイズ：約W102×D86×H45mm

造形・素材に込めた制作のこだわり

制作はすべて国内の熟練職人が担当。

細部まで精緻に造形し、「鬼の手」の不気味さと迫力を表現するため、

造形の線はあえて均一にせず、一筋一筋に変化をつけて制作しました。

手首に絡みつく血管の表現も、立体としての説得力を追求しながら何度も調整を重ねています。

さらに、K18やシルバーといった硬質な素材でありながら、

「鬼の手」ならではの躍動感や肉感が伝わるよう、細部までこだわりました。

素材・造形のすべてにおいて、宝石専門店としての「本格さ」を追求しています。

KARATZポップアップストア in新宿マルイアネックス

コラボアイテムはKARATZポップアップストアにて展示を行います。

期間：2026年3月13日（金）～3月19日（木）

場所：新宿マルイアネックス 2F

営業時間：平日：11時～20時 土日祝日：10時30分～19時

※最終日のみ17時30分終了予定です。

内容：フィギュアの実物展示と受注受付

※当日の混雑状況に応じて整理券を会場にて配布する場合がございます。

オンラインストア「カラッツSTORE」

オンラインストア「カラッツSTORE」では、下記の日程で抽選販売および受注受付を開始します。

期間：2026年3月13日（金）11時00分～2026年4月15日（水）23時59分

お届け時期：7月上旬～中旬

販売ページ：https://store.karatz.jp/collections/nube

KARATZ（カラッツ）とは

株式会社KARATZ（カラッツ）は、「宝石をより多くの方に楽しんでいただきたい」「宝石の輝きと共に皆様を笑顔にしたい」そんな願いとともに、宝石にまつわる多くの情報を発信している会社です。

web情報メディア、SNSでの発信だけでなく、米国宝石学会（GIA）や国際宝飾展（IJT）で講演をしたり、小学生講座や宝石好きの方を対象としたイベントを開催するなど、あらゆる方法にて多くの方に正しい知識を伝える活動を行っています。

また、近年書籍制作にも力を入れており、著書に「有名石から超希少石まで美しい写真でよくわかる宝石図鑑」（日本文芸社）、「小さな宝石の本」（リベラル社）があります。

KARATZの取り組み

株式会社KARATZ（カラッツ）は、宝石鑑定士が宝石の正しい知識を発信し、誰もが気軽に相談できる場所を提供したいという思いから、設立以来、宝石専門情報メディア『KARATZ Gem Magazine（カラッツ・ジェムマガジン）』（https://karatz.jp/）を中心に、Twitter、Instagram、FacebookなどSNSも活用しながら、宝石にまつわる多くの情報を発信し続けてきました。

『KARATZ Gem Magazine』は宝石の基礎知識だけでなく、本物と偽物の違いや見分け方、宝石業界の著名人へのインタビューなど多岐にわたり情報発信を続けています。

一般の方だけでなく、業界にも読者が多くいるのが特徴で、月間訪問者数は約20万人を超え宝石専門媒体としては国内最大級の規模です。

また、国内最大級の取り揃えを誇る、宝石専門通販サイト『KARATZ STORE（カラッツ・ストア）』（https://store.karatz.jp/）の運営に加え、2018年、2019年に都内で小学生を対象とした宝石講座を、2019年秋にはベネッセコーポレーション主催イベント「たまひよ ファミリーパーク」内で親子向けの宝石講座を、そして、2020年7月と9月には宝石好きの方を対象とした体験型イベントを主催し、宝石を身近に触れ、楽しんでもらいながら正しい知識を広めるための活動も行ってきました。

今後もインターネットやイベントなどを中心に同様の取り組みを続け、宝石を愛する全ての人が宝石とともに豊かな生活を送れるような環境づくりのための企業活動を行っていきたいと考えております。

株式会社KARATZ 会社概要

会社名：株式会社KARATZ（カラッツ）

代表者：代表取締役 小山慶一郎

本社所在：東京都台東区上野5丁目26番4号オフィスR4F

設立日：2017年11月29日

事業内容：宝石専門情報メディア、宝石通販サイト、宝石査定アプリの運営

会社HP：https://karatz.co.jp/

＜運営サービス＞

・KARATZ Gem Magazine（カラッツジェムマガジン）：https://karatz.jp/

・KARATZ STORE（カラッツストア）：https://store.karatz.jp/

・KARATZ AUCTION（カラオク）：https://karatz.jp/karaoku/

・KARATZ公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/karatz_official

・KARATZ公式Instagram：https://www.instagram.com/karatz_official

・KARATZ公式Facebook：https://www.facebook.com/karatz.jp

・代表小山X（旧Twitter）：https://twitter.com/keiichiro_oyama

・代表小山note：https://note.com/keiichiro_oyama

・KARATZ公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCePLrhj37krb5gaoSJvOcVg