【年間パートナー募集開始】日本スポーツスタッキング協会初の試み。

一般社団法人WSSA-JAPAN

一般社団法人日本スポーツスタッキング協会（WSSA-JAPAN）（本部：日本）は、2026年度より、協会として初となる年間パートナー募集を開始いたしました。

スポーツスタッキングは、専用カップを使い、決められた形をいかに速く正確に積み上げ、崩すかを競う競技です。世界大会も開催される国際競技でありながら、日本国内ではまだ認知拡大の途上にあります。

本取り組みは、競技の普及拡大、次世代アスリート育成、教育現場への導入促進を目的とし、理念に共感いただける企業パートナーを広く募集するものです。

■ スポーツスタッキングとは

スポーツスタッキングは、1980年代にアメリカで発祥し、現在では世界各国で競技大会が開催される国際スポーツです。日本でも全国大会やジュニア育成活動が広がりつつあります。

特徴は以下の通りです。

- 集中力・判断力・瞬発力の向上- 右脳と左脳を同時に使う全身運動- 年齢・性別・体格を問わない競技性- 教育現場や特別支援教育との親和性

“誰もが主役になれる競技”として、子どもからシニアまで幅広い層に支持されています。

■ 協会が直面する課題

競技としての価値がありながら、日本国内では以下の課題があります。

- 認知度不足による競技人口の伸び悩み- 大会運営・選手育成資金の不足- 教育機関導入のための広報・営業リソース不足- 国際大会派遣費用の確保

協会はこれまで自主運営を中心に活動してきましたが、さらなる発展のためには企業との連携が不可欠と判断し、今回初めて年間パートナー制度を公募形式で開始いたしました。

■ 年間パートナーシップ制度の概要

本制度では、以下のようなパートナーシップを想定しています。

● 協賛カテゴリー例

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

ブロンズパートナー

エリアパートナー

サポーター

その他に大会協賛、ウェアなどのサプライヤー協賛なども随時募集しております。

● 主なリターン内容

協会公式サイト・大会会場でのロゴ掲出

選手ユニフォーム・ビブス等への掲出

公式SNS・広報物での紹介

教育現場イベントとの連携機会

地域大会への共同参画

CSR活動としての共同プログラム開発

※詳細は個別説明会にてご案内いたします。

■ 企業にとっての参画意義

スポーツスタッキングは、単なる競技支援ではなく、以下の価値創出につながります。

教育支援型CSRとしての社会貢献

地域密着型ブランド価値向上

次世代人材育成への間接投資

“集中力”や“挑戦”を象徴する企業メッセージの発信

単発イベント協賛ではなく、年間を通じたストーリー型パートナーシップを構築できる点が特徴です。

【報道・メディア関係者向け】

■本件に関する取材/企画のお問合せ・お申込み

【日本スポーツスタッキング協会】PR事務局（クレステップ合同会社）

MAIL：wssa.japan.stuckpr@gmail.com

受付時間：9:00～18:00(土日祝除く)

■協会概要

団体名：一般社団法人日本スポーツスタキング協会（WSSA-JAPAN）

設立：

活動内容：国内公式大会の主催・運営/イベントの開催/スピードスタックス認定商品の販売

教育機関やその他組織への普及推進/講習会での教育/選手の育成・支援/協会会員組織の運営

公式サイト：https://www.wssajapan.com/