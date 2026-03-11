腸活＆口腔ケアドッグフード「Buddy-Buddy（バディバディ）」が【公式アンバサダー（Official Buddy）】の募集を開始

株式会社warmth

「愛犬のごはんに、“たのしさ”と“健康”を」というブランドコンセプトに、ドッグフードブランド「Buddy-Buddy（バディバディ）」を運営する株式会社warmth（ワームス、本社：東京都中央区、代表：塚本守章）は、ブランドの想いを共に体現し、魅力を伝えていただける公式アンバサダー「Official Buddy（オフィシャル・バディ）」の募集を本日 2026年3月11日(水) よりInstagramにて開始いたします。

Buddy-Buddy 公式Instagram：https://www.instagram.com/p/DVuZZMjABgv/?igsh=MmZwNmFhenJsb2Vu

アンバサダー「Official Buddy」に託す想い

Buddy-Buddy（バディバディ）は、「健康寿命をのばし、飼い主さんと愛犬が、毎日をもっと楽しく過ごせるように 」という願いから生まれました。

「本当の健康」とは、病気を予防すること、からだの中から整えること。「日々のたのしさ」とは、愛犬が喜んで食べてくれること、飼い主さんが安心して選べること。この２つが揃ってはじめて“しあわせな毎日が育まれる”と考えています。

そこで、わたしたちは、免疫細胞の約70％が集中する腸に着目。「腸活を通じて、健やかで豊かな毎日が送れますように。」という想いから、乳酸菌の王様「フェカリス乳酸菌(FK-23)」を配合した「バディバディ腸活&口腔ケアドライフード」を開発しました。

“たのしく食べて、しっかり整う”この両立が叶うフードで、「大切な家族と、今日も、明日も、ずっと一緒に。」と願っています。

今回、募集を開始する「公式アンバサダー（Official Buddy）」は、Buddy-Buddy（バディバディ）の想いに共感してくださり、愛犬を家族、あるいは人生の相棒（BUDDY）として大切にされている飼い主さまに、Buddy-Buddy（バディバディ）の魅力を広めていただきたいと考えています。

アンバサダー（Official Buddy）について

■活動内容

公式アンバサダー「Official Buddy」としてバディバディの魅力を発信していただきます。Buddy-Buddyの商品について（特徴や感想など）ご自身のInstagramアカウントで自由に投稿してください！

■特典

・「バディバディ腸活&口腔ケアドライフード（3種類/チキン・ベニソン・ポーク）」をプレゼント

・Buddy-Buddy公式サイト、SNSなどへ掲載

・オリジナル認定証をプレゼント

■募集概要- 名称：Buddy-Buddy 公式アンバサダー（Official Buddy）- 活動期間：2026年4月6日～2027年3月31日- 応募資格：・Buddy-Buddyの想いに共感していただける方・Instagramの公開アカウントをお持ちの方・バディバディのフードをご愛用中、または興味をもってくださる方- 応募方法１. フォロー：Buddy-BuddyのInstagram（@buddybuddyfordog）をフォロー２. いいね：アンバサダー募集の投稿に「いいね」をしてください３. コメント：同投稿のコメント欄へ「アピールポイント」をご記入ください- 募集期間・2026年3月11日(水)～3月25日(水)- 選考結果のご連絡厳正なる選考の上、当選者の方へのみ、4月上旬までにInstagramのダイレクトメッセージ（DM）にご連絡いたします。

［ 注意事項 ］

ご応募いただいた時点で、以下の内容にご同意いただいたものとみなします。あらかじめ内容をご確認ください。

・日本在住で、Instagramの公開アカウントで活動いただけるを対象とさせていただきます

・1年間、継続して活動にご協力いただける方

・厳正なる選考の上、当選者の方へのみ、Instagramのダイレクトメッセージ（DM）にご連絡いたします

・選考基準や結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます、ご了承ください

・ご共有いただいた愛犬との愛おしい日常の記録（写真・動画）は、Buddy-Buddyの歴史を彩る大切な素材として、公式サイトやSNS、販促物等でご紹介・活用させていただきます。共にブランドの魅力を伝えていくための活動に、広く使用させていただくことをあらかじめご了承ください

・原材料にアレルギーがないか応募の際にご注意ください

・本キャンペーンはMeta社、Instagramとは一切関係ございません

応募する :https://www.instagram.com/p/DVuZZMjABgv/?igsh=MmZwNmFhenJsb2Vu

Buddy-Buddy(バディバディ)について

■腸活を通じて、愛犬が健やかで豊かな毎日を送れますように

愛犬との言葉のない幸せ。 それは、何気ない日常の中にあると私たちは考えています。

愛犬が夢中でごはんを食べる音。

食べ終わった後の満足げな表情。

そして、キラキラした目で楽しそうに歩める健やかな体。

それこそが、飼い主さまにとっての「最高に幸せな日常」であることを、私たちは誰よりも大切にしたいと考えています。健康とは、なにか特別な日のごちそうではなく、毎日の積み重ねでつくられるもの。だからこそ、特許取得の乳酸菌、国産、完全無添加、ヒューマングレード、酸化を防ぐ小分け包装など、原材料や製造方法にこだわり続けています。

“たのしく食べて、しっかり整う”この両立が叶うフードを、これからもずっと。大切な家族と、今日も、明日も、ずっと一緒に。

Buddy-Buddy オンラインストア：https://buddy-buddy.dog/

国産・完全無添加・21種類の厳選食材使用

商品の詳細

製品名：バディバディ腸活＆口腔ケアドライフード

全3種（チキン、ベニソン、ポーク）

内容量：400g

価格：

バディバディ腸活＆口腔ケアドライフード チキン 2,850円 (税込)

バディバディ腸活＆口腔ケアドライフード ベニソン、ポーク \3,150円 (税込)

Buddy-Buddy オンラインストア：https://buddy-buddy.dog/

バディバディ腸活＆口腔ケアドライフード 全3種 ベニソン/チキン/ポーク

公式サイト：https://buddy-buddy.dog/

公式Instagram：https://www.instagram.com/buddybuddyfordog/

公式LINE：https://page.line.me/046marhb

※香り・食いつき・手触りをお手軽にお試しいただける「食いつきトライアル3種セット」（チキン、ベニソン、ポーク各20g）\490(税込)もご用意しております。

https://buddy-buddy.dog/products/dryfood-trial-set

【原材料】

■バディバディ腸活＆口腔ケアドライフード チキン

＜肉魚類＞鶏ささみ肉、焼きあご

＜雑穀類＞玄米、白米、黒米、赤米、大豆、黒豆、おから、米ぬか、エゴマ粉

＜野菜果物類＞じゃがいも、キャベツ、ごぼう、にんじん、モリンガ、小松菜、干し椎茸

＜その他＞卵殻カルシウム、ビール酵母、アルカリイオン水、米麹、昆布、フェカリス乳酸菌（FK-23）、海藻抽出物（アスコフィラン）

■バディバディ腸活＆口腔ケアドライフード ベニソン

＜肉魚類＞鹿肉、鰯粉

＜雑穀類＞白米、玄米、赤米、黒米、大豆、黒豆、おから、米ぬか、エゴマ粉

＜野菜果物類＞じゃがいも、カボチャ、キャベツ、にんじん、モリンガ、干し椎茸

＜その他＞卵殻カルシウム、ビール酵母、アルカリイオン水、米麹、フェカリス乳酸菌（FK-23）、海藻抽出物（アスコフィラン）

■バディバディ腸活＆口腔ケアドライフード ポーク

＜肉魚類＞豚肉(桜島ラドン湯豚)、鰯粉

＜雑穀類＞白米、玄米、大豆、おから、米ぬか、エゴマ粉、赤米、黒豆、黒米、ハトムギ

＜野菜果物類＞じゃがいも、にんじん、キャベツ、カボチャ、モリンガ、干し椎茸、クランベリー

＜その他＞卵殻カルシウム、ビール酵母、アルカリイオン水、米麹、フェカリス乳酸菌(FK-23)、海藻抽出物(アスコフィラン)

【会社概要】

社名：株式会社 warmth

本社所在地：東京都中央区新川2-30-11 新川OMKビル7階

代表取締役：塚本 守章

事業内容： ドッグ事業、マーケティング事業

設立：2014年4月