腸活＆口腔ケアドッグフード「Buddy-Buddy（バディバディ）」が【公式アンバサダー（Official Buddy）】の募集を開始
「愛犬のごはんに、“たのしさ”と“健康”を」というブランドコンセプトに、ドッグフードブランド「Buddy-Buddy（バディバディ）」を運営する株式会社warmth（ワームス、本社：東京都中央区、代表：塚本守章）は、ブランドの想いを共に体現し、魅力を伝えていただける公式アンバサダー「Official Buddy（オフィシャル・バディ）」の募集を本日 2026年3月11日(水) よりInstagramにて開始いたします。
Buddy-Buddy 公式Instagram：https://www.instagram.com/p/DVuZZMjABgv/?igsh=MmZwNmFhenJsb2Vu
アンバサダー「Official Buddy」に託す想い
Buddy-Buddy（バディバディ）は、「健康寿命をのばし、飼い主さんと愛犬が、毎日をもっと楽しく過ごせるように 」という願いから生まれました。
「本当の健康」とは、病気を予防すること、からだの中から整えること。「日々のたのしさ」とは、愛犬が喜んで食べてくれること、飼い主さんが安心して選べること。この２つが揃ってはじめて“しあわせな毎日が育まれる”と考えています。
そこで、わたしたちは、免疫細胞の約70％が集中する腸に着目。「腸活を通じて、健やかで豊かな毎日が送れますように。」という想いから、乳酸菌の王様「フェカリス乳酸菌(FK-23)」を配合した「バディバディ腸活&口腔ケアドライフード」を開発しました。
“たのしく食べて、しっかり整う”この両立が叶うフードで、「大切な家族と、今日も、明日も、ずっと一緒に。」と願っています。
今回、募集を開始する「公式アンバサダー（Official Buddy）」は、Buddy-Buddy（バディバディ）の想いに共感してくださり、愛犬を家族、あるいは人生の相棒（BUDDY）として大切にされている飼い主さまに、Buddy-Buddy（バディバディ）の魅力を広めていただきたいと考えています。
アンバサダー（Official Buddy）について■活動内容
公式アンバサダー「Official Buddy」としてバディバディの魅力を発信していただきます。Buddy-Buddyの商品について（特徴や感想など）ご自身のInstagramアカウントで自由に投稿してください！
■特典
・「バディバディ腸活&口腔ケアドライフード（3種類/チキン・ベニソン・ポーク）」をプレゼント
・Buddy-Buddy公式サイト、SNSなどへ掲載
・オリジナル認定証をプレゼント
■募集概要
- 名称：Buddy-Buddy 公式アンバサダー（Official Buddy）
- 活動期間：2026年4月6日～2027年3月31日
- 応募資格：
・Buddy-Buddyの想いに共感していただける方
・Instagramの公開アカウントをお持ちの方
・バディバディのフードをご愛用中、または興味をもってくださる方
- 応募方法
１. フォロー：Buddy-BuddyのInstagram（@buddybuddyfordog）をフォロー
２. いいね：アンバサダー募集の投稿に「いいね」をしてください
３. コメント：同投稿のコメント欄へ「アピールポイント」をご記入ください
- 募集期間
・2026年3月11日(水)～3月25日(水)
- 選考結果のご連絡
厳正なる選考の上、当選者の方へのみ、4月上旬までにInstagramのダイレクトメッセージ（DM）にご連絡いたします。
［ 注意事項 ］
ご応募いただいた時点で、以下の内容にご同意いただいたものとみなします。あらかじめ内容をご確認ください。
・日本在住で、Instagramの公開アカウントで活動いただけるを対象とさせていただきます
・1年間、継続して活動にご協力いただける方
・厳正なる選考の上、当選者の方へのみ、Instagramのダイレクトメッセージ（DM）にご連絡いたします
・選考基準や結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます、ご了承ください
・ご共有いただいた愛犬との愛おしい日常の記録（写真・動画）は、Buddy-Buddyの歴史を彩る大切な素材として、公式サイトやSNS、販促物等でご紹介・活用させていただきます。共にブランドの魅力を伝えていくための活動に、広く使用させていただくことをあらかじめご了承ください
・原材料にアレルギーがないか応募の際にご注意ください
・本キャンペーンはMeta社、Instagramとは一切関係ございません
応募する :
https://www.instagram.com/p/DVuZZMjABgv/?igsh=MmZwNmFhenJsb2Vu
Buddy-Buddy(バディバディ)について■腸活を通じて、愛犬が健やかで豊かな毎日を送れますように
愛犬との言葉のない幸せ。 それは、何気ない日常の中にあると私たちは考えています。
愛犬が夢中でごはんを食べる音。
食べ終わった後の満足げな表情。
そして、キラキラした目で楽しそうに歩める健やかな体。
それこそが、飼い主さまにとっての「最高に幸せな日常」であることを、私たちは誰よりも大切にしたいと考えています。健康とは、なにか特別な日のごちそうではなく、毎日の積み重ねでつくられるもの。だからこそ、特許取得の乳酸菌、国産、完全無添加、ヒューマングレード、酸化を防ぐ小分け包装など、原材料や製造方法にこだわり続けています。
“たのしく食べて、しっかり整う”この両立が叶うフードを、これからもずっと。大切な家族と、今日も、明日も、ずっと一緒に。
Buddy-Buddy オンラインストア：https://buddy-buddy.dog/
国産・完全無添加・21種類の厳選食材使用
商品の詳細
製品名：バディバディ腸活＆口腔ケアドライフード
全3種（チキン、ベニソン、ポーク）
内容量：400g
価格：
バディバディ腸活＆口腔ケアドライフード チキン 2,850円 (税込)
バディバディ腸活＆口腔ケアドライフード ベニソン、ポーク \3,150円 (税込)
Buddy-Buddy オンラインストア：https://buddy-buddy.dog/
バディバディ腸活＆口腔ケアドライフード 全3種 ベニソン/チキン/ポーク
公式サイト：https://buddy-buddy.dog/
公式Instagram：https://www.instagram.com/buddybuddyfordog/
公式LINE：https://page.line.me/046marhb
※香り・食いつき・手触りをお手軽にお試しいただける「食いつきトライアル3種セット」（チキン、ベニソン、ポーク各20g）\490(税込)もご用意しております。
https://buddy-buddy.dog/products/dryfood-trial-set
【原材料】
■バディバディ腸活＆口腔ケアドライフード チキン
＜肉魚類＞鶏ささみ肉、焼きあご
＜雑穀類＞玄米、白米、黒米、赤米、大豆、黒豆、おから、米ぬか、エゴマ粉
＜野菜果物類＞じゃがいも、キャベツ、ごぼう、にんじん、モリンガ、小松菜、干し椎茸
＜その他＞卵殻カルシウム、ビール酵母、アルカリイオン水、米麹、昆布、フェカリス乳酸菌（FK-23）、海藻抽出物（アスコフィラン）
■バディバディ腸活＆口腔ケアドライフード ベニソン
＜肉魚類＞鹿肉、鰯粉
＜雑穀類＞白米、玄米、赤米、黒米、大豆、黒豆、おから、米ぬか、エゴマ粉
＜野菜果物類＞じゃがいも、カボチャ、キャベツ、にんじん、モリンガ、干し椎茸
＜その他＞卵殻カルシウム、ビール酵母、アルカリイオン水、米麹、フェカリス乳酸菌（FK-23）、海藻抽出物（アスコフィラン）
■バディバディ腸活＆口腔ケアドライフード ポーク
＜肉魚類＞豚肉(桜島ラドン湯豚)、鰯粉
＜雑穀類＞白米、玄米、大豆、おから、米ぬか、エゴマ粉、赤米、黒豆、黒米、ハトムギ
＜野菜果物類＞じゃがいも、にんじん、キャベツ、カボチャ、モリンガ、干し椎茸、クランベリー
＜その他＞卵殻カルシウム、ビール酵母、アルカリイオン水、米麹、フェカリス乳酸菌(FK-23)、海藻抽出物(アスコフィラン)
【会社概要】
社名：株式会社 warmth
本社所在地：東京都中央区新川2-30-11 新川OMKビル7階
代表取締役：塚本 守章
事業内容： ドッグ事業、マーケティング事業
設立：2014年4月