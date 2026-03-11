A&Sフィナンシャルアドバイザリー株式会社が参画する「健康の日コンソーシアム」が「健康の日フォーラム2026」を4月10日に開催

A&Sフィナンシャルアドバイザリー株式会社

A&Sフィナンシャルアドバイザリー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：八木裕男）が参画する「健康の日コンソーシアム」は、2026年4月10日に「健康の日フォーラム2026」を開催します。本フォーラムは、4月7日の「健康の日」にちなんで、自らの健康行動を振り返るとともに、大切な人の健康を改めて考え、健康づくりに取り組むきっかけを提供する場として、リアルとオンラインを組み合わせたハイブリッド形式で開催します。

■『健康の日コンソーシアム』概要

本コンソーシアムは、世界保健機関（WHO）が設立された1948年4月7日を記念して設けられた「世界保健デー」を、日本でも「健康の日」として浸透させるという設立趣旨に賛同し、職場や地域での健康づくりに取り組む企業が集まり、2023年3月に発足しました。参画企業は「健康の日フォーラム」の開催に加え、「健康の日」における各社の取り組みを共有するミーティングなどで交流を図っています。設立趣旨に賛同し、社員に対する健康づくりに積極的に取り組む企業・団体を随時、募集しています。

参画企業（五十音順、2026年3月11日時点）

出光興産株式会社、A&Sフィナンシャルアドバイザリー株式会社、株式会社荏原製作所、

株式会社MCCマネジメント、花王株式会社、東京エレクトロン株式会社、日本航空株式会社（JAL）、ハウス食品株式会社、パナソニック株式会社、パナソニック株式会社エレクトリックワークス社、株式会社ビゼル

■『健康の日フォーラム2026』概要

本フォーラムは、世界に先駆けて超高齢社会を迎えた日本において、「健康の日」をきっかけとして健康づくりを職場・地域から行うことで、健康経営*1の裾野を広げ、「日本が元気になること」をめざしています。当日は有識者による健康を軸としたセミナーや、各社の健康経営における取り組みの発表を予定しています。リアルの会場では、自身の健康状態をチェックできる体験コーナーも用意しています。

*1 「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です

*2 参加には事前申し込みが必要です

詳細・申込サイト(https://www.kenko-day.jp/forum2026/)

■私たちが目指す健康経営

A&Sフィナンシャルアドバイザリー株式会社は、専門知識をもつチームが、中小企業から上場企業までそれぞれの成長ステージに応じたサービスを提供してきました。大企業では、従業員のモチベーション、メンタルケアから健康経営まで幅広く取り組みが進んでいます。しかし、日本企業の大半を占める中小企業では、これらの取り組みが十分に浸透しておらず、依然として多くの課題が残っています。

私たちは、中小企業の経営課題解決を支援する中で、「健康経営」を重要なテーマと捉えています。日本経済を支える中小企業においても、その重要性は認識されつつあるものの、「何から始めればいいかわからない」「リソースが足りない」といった悩みを抱える企業は少なくありません。こうした現状を社会課題と捉え、私たちは中小企業が抱える課題に寄り添いながら、健康経営を単なるコストではなく、生産性向上や組織活性化につながる投資として推奨しています。中小企業が無理なく継続できる健康経営の実現を支援することで、日本経済全体の活性化に貢献することを目指しています。

■具体的な取り組み

- 心の健康にフォーカスし、ハラスメント対策と健康経営を同時に行うことで、シナジー効果を生み出すことを提唱します。- 従業員が気軽に参加できる多様なプログラム（Staff Note(スタッフノート) *3のウェルネスclubなど）を提供し、健康意識向上を促します。- 健康経営優良法人認定の取得支援や、認定後の運用サポートを行います。- 外部の無料コンテンツやサービス（経済産業省、厚生労働省、健康保険組合などが提供）の利用を促進し、中小企業の負担を軽減します。- 自治体と連携し、地域独自の健康増進プログラムやセミナーを紹介・実施することで、地域全体の健康意識向上に貢献します。- 健康経営に関する学会やイベントに積極的に参加し、最新の情報収集と発信を行うことで、健康経営の普及を推進します。- 当社自身も、健康経営優良法人の認定を取得し、従業員がより働きやすい環境づくりに取り組んでいます。

A&Sフィナンシャルアドバイザリー株式会社は、ビジネスを通して社会課題を解決し、さらにその先に広がるビジネスでは解決できない課題への貢献を目指します。従業員の社会貢献意識を高めるとともに、社会に良い影響を与える企業として成長していきます。

*3※Staff Note（スタッフノート）

ワークエンゲージメント向上とハラスメントリスクゼロを可能にする、新しいSaaS型HRテックサービスです。健康経営優良法人認定要件に準拠したイベント・コラムを提供する「ウェルネスclub」、従業員の心身の状態を把握するパルスサーベイ、専門家へ気軽に相談できるハラスメント外部相談窓口など、多彩な機能で組織のWell-beingと健全な職場環境づくりをサポートします。

Staff Note ： https://staffnote.apfas.jp/

■会社概要

【『Staff Note』ならびに『健康の日フォーラム2026』に関するお問い合わせ】

A&Sフィナンシャルアドバイザリー株式会社 鈴木 智美

A&Sフィナンシャルアドバイザリー株式会社は、企業の組織・財務関連をはじめ、M&AやIPO支援、ハラスメント対策支援まで、幅広いコンサルティングを提供しています。企業の持続的な成長を支え、経営課題の解決に貢献いたします。