NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：関根 太郎、以下 NTTセキュリティ・ジャパン）は、国内外のCTF（Capture The Flag）大会で活躍するチーム「BunkyoWesterns」とスポンサー契約を締結しました。本支援を通じて、日本の若手セキュリティエンジニアの国際挑戦を後押しするとともに、国際大会の決勝ラウンドにおいて参加人数が不足する場合には、当社のエンジニアが補完的な人的支援として参加し、チームの挑戦をサポートします。

締結の背景と効果

サイバー攻撃は年々複雑化し、ゼロデイ攻撃やサプライチェーン攻撃など、企業・組織が直面するリスクは増大しています。これらの脅威に対抗するためには、防御技術の強化に加え、攻撃者がどのように突破口を探り、どこに弱点が生まれるのかといった攻撃者視点の深い理解が不可欠です。

CTFは、暗号、フォレンジック、バイナリ解析、Web脆弱性など、攻撃・防御の両側面を実践的に学べる競技であり、

- 脆弱性の根本的な理解- 攻撃手法・防御手法の相互理解- 実戦レベルの技術習得

を可能にします。

一方、国際CTFの決勝ラウンドの多くは海外で開催され、若手セキュリティエンジニアにとって渡航費や滞在費が大きな負担となっています。NTTセキュリティ・ジャパンは、こうした課題を解消し、国内の優秀な若手セキュリティエンジニアが世界の舞台で力を発揮できるよう、本スポンサー契約を通じて支援します。

加えて決勝ラウンドにおける人的支援が必要となった場合、当社エンジニアが補助的メンバーとして参加し、チームの挑戦を後押しします。この参加を通じて得られた知見は、今後の当社サービスの改善にも活かしてまいります。

国内トップクラスのCTFチーム「BunkyoWesterns」について

BunkyoWesterns（https://bunkyowesterns.org/）は、国内外で高い評価を得るCTFチームで、CTFTime 2025で国内1位・世界9位という優れた実績を持ちます。

また、多くの国際大会ではオンライン予選を突破し、数々の決勝ラウンドへ出場。日本を代表する若手セキュリティエンジニアが集うトップレベルのチームとして、国内外のコミュニティから注目されています。

今後の活動について

NTTセキュリティ・ジャパンは、当社エンジニアのCTF参加レポート、技術習得の成果、また本支援の取り組みに関する最新情報など、NTTセキュリティ・ジャパン テクニカルブログにて随時発信してまいります。

▶ NTTセキュリティ・ジャパン テクニカルブログ(https://jp.security.ntt/insights_resources/category/tech_blog/)

NTTセキュリティ・ジャパンについて

NTTグループのセキュリティに関わる高度な人財と研究開発成果、そして20余年以上にわたるサイバー脅威との戦いで磨き続けてきた独自のサイバーインテリジェンスと脅威検知・対応能力を結集した、サイバーセキュリティ専門事業者です。リスク予測から診断、防御、脅威検知、インシデント対応、復旧まで一貫した「プロアクティブサイバーディフェンスサービス」の提供により、お客様・社会を守り、安心・安全なデジタル社会の実現に貢献します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/125765/table/33_1_82dbc338c492be572fe71154f0e186e9.jpg?v=202603111151 ]本件お問い合わせ

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

営業本部 マーケティング部

Email: nsj-pr@security.ntt