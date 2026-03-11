【業界標準】年間5,000人が受講する「グッドラーニング！」トラック初任運転者講習が4月1日にリニューアル！「飽きさせない、没入感のある学習プログラム」でドライバーの心に火をつけ、行動変容を促す

株式会社キャブステーション

全国37都道府県のトラック協会が公式採用するeラーニングサービス「グッドラーニング！」を運営する株式会社キャブステーション(本社：東京都新宿区、代表取締役：大川洋司)は、2026年4月1日より、主軸サービスである「トラック初任運転者講習」を全面リニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルでは、単なる知識の習得にとどまらない、「ドライバーの行動変容を促す没入感のある学習プログラム」へと進化。本日3月11日（水）より、リニューアルを記念した特別価格での先行申込受付を開始いたします。

■ 背景：なぜ今「没入型学習プログラム」なのか

物流業界において「安全」は最大の経営基盤です。しかし、従来の初任運転者講習は「一方的な座学」になりがちで、受講者の集中力維持や、実社会での応用力不足が課題となっていました。

2025年度に年間5,000人の受講実績を持つグッドラーニング！は、その膨大なフィードバックを元に、「自ら考え、行動を変える」ための教育プログラムを再構築しました。

■ リニューアルの4大ポイント

1. 集中力を研ぎ澄ます「15分×細分化」メソッド

従来の長時間の講義を見直し、1講座を「集中力が最も続く15分程度」に細分化。講座数を増やすことで、より深い専門性を確保しつつ、業務の合間のスキマ学習を容易にしました。

2. オリジナルキャラクター講師による「没入型」学習

親しみやすいオリジナルキャラクターが講師として登場。時事問題や、実際に起こった事故事例を豊富に取り入れることで、「自分事」として捉え、飽きさせない学習体験を提供します。

3. 運転者の「心構え」に刺さる多彩なコラム

「交通安全」を単なるルール遵守ではなく、多角的な視点で捉えるコラムを新収録。運転技術だけでなく、日常生活やプロとしてのメンタリティを養い、内面からの安全意識を醸成します。

4. 学習効果を数値化！「受講前/受講後テスト」の導入

受講前と受講後に実力テストを実施し、「学習成果の見える化」を実現。「受講して終わり」ではなく、管理者が数値で教育効果を把握できる仕組みを構築しました。

やる気満々の新人ドライバー(左)と一緒に学んでいこう！CGやドラレコ映像で臨場感あふれる危険予知トレーニング！

■ 37都道府県のトラック協会が認めた「業界のスタンダード」

グッドラーニング！は、その信頼性と教育の質が評価され、全国37都道府県のトラック協会に公式採用されています。法改正への迅速な対応と、管理者の負担軽減を実現するシステムは、多くの運行管理者・安全管理者から支持を得ています。

受講完了後は法令で保存が義務付けられている「指導記録簿」を事務局にて作成し、教材資料一式とともに貴社へメール送付いたします。運行管理者が頭を悩ませる書類作成の手間を排除し、監査対策も万全な状態でサポートします。

■ プレスリリース限定！リニューアル記念キャンペーン

新年度の新人教育を強力にバックアップするため、本リリースをご覧の方限定の特別プランをご用意しました。

●特典: 通常価格 11,000円(税込) ⇒ 特別価格 7,700円（税込）

●キャンペーン対象期間: 2026年4月3日(金) ～ 5月11日(月) 受講分

●申込開始: 3月11日(水) 本日より受付開始

※各日定員がありますのでお早めにお申し込みください。

◆グッドラーニング！の概要

「グッドラーニング！」は2019年のサービス開始以来、「安全教育」というアプローチでバス・タクシー・トラック事業者の交通事故削減に取り組んできました。

初任運転者講習のほか、国土交通省の「一般的な指導及び監督」をeラーニング教材として提供し、2026年3月現在、1,500を超える運輸事業者に活用されています。

その高い実績から、全国のトラック協会やバス協会、交通共済にも公式教材として採用され、業界内での信頼性を確立。さらに国交省の「運輸安全取組事例」でも取り上げられ、効果的な研修方法として高く評価されています。

参考資料：国土交通省「運輸安全取組事例(https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/unyuanzen_torikumi_all.html)」

