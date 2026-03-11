京都中央信用金庫と学生マンションがコラボレーション 京都市伏見区の大通り沿いに「Wisteria京都深草」誕生

株式会社学生情報センター

株式会社学生情報センター(本社：京都市、代表取締役社長：吉野 一樹、以下「ナジック」)は、京都中央信用金庫(本社：京都市、理事長：植村 幸弘)を事業主として、京都市伏見区深草に建設された学生向けマンション「Wisteria京都深草」(全74室)の管理運営を受託、2026年1月から入居開始しました。

本物件は、京都中央信用金庫の2店舗が移転・統合のうえ新設される店舗と同一建物内に位置しており、金融機能と学生向け居住機能を併せ持つ複合施設です。地域金融機関と学生向け住宅が一体となることで、地域に新たなにぎわいと交流を創出する拠点となることを目指します。

外観室内(A1タイプ:301)

■事業参画の背景

京都市は、歴史・文化・教育機関が集積する都市であり、学生をはじめとする若年層の居住・生活環境の質的向上や、産官学連携の推進などへの社会的要請が年々高まっています。

ナジックでは、これまで学生向け住環境の企画・運営を通じて培ってきた知見を活かし、学生の安全・安心な暮らしと地域との共生を実現する施設として、本物件の企画に参画いたしました。本建物には、これまで別拠点で営業していた京都中央信用金庫の2店舗が移転・統合され、新たな店舗として再編されます。さらに本計画への参画を通じて、地域金融機関との機能連携による利便性向上に貢献し、建物全体が地域に開かれた拠点性の高い施設となるよう取り組んでまいります。

■ 立地特性

本施設は、京都市伏見区深草エリアの大通りに位置し、最寄り駅である近鉄京都線「竹田」駅から徒歩約7分と交通利便性に優れています。建物前にはバス停もあり、公共交通機関を利用した通学・移動が容易な立地です。

最寄りのスーパーマーケットまでは徒歩約4分、コンビニエンスストアやドラッグストアも徒歩圏内に揃っており、日常生活における高い利便性を備えています。また、龍谷大学深草キャンパスをはじめ、周辺の大学・専門学校へのアクセスにも優れており、学生が安心して学業と生活を両立できる住環境を提供します。

■物件特性

所在地：京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目120番地

最寄駅：近鉄京都線：「竹田駅」徒歩約7分

構造・総戸数：鉄骨造 地上6階・全74室

竣工：2025年12月完成

専有面積：1K（25.41m²～28.08m²）

〇付帯施設等

・共有設備：カメラ付フロントオートロック/防犯カメラ/宅配BOX/エレベーター/駐輪場(74台)

・専有設備：モニター付きインターホン/バス・トイレ別/温水洗浄便座/洗面化粧台/エアコン/

造作クローゼット/浴室乾燥機/シューズボックス/ベランダ/インターネット無料

※賃料ほか各種費用詳細については、こちらをご覧ください。https://749.jp/cd/4668/

■ 今後の展望

ナジックは1975年に京都で創業し、学生の住まいの提供からキャリア形成支援まで幅広く手がけ、昨年11月に創業50周年を迎えました。現在は全国で1,000＊を超える学校と提携しながら、学生マンションおよび学校寮 約 55,500 室＊を管理運営しています。今後も、学生の安全・安心を第一に、住まいはもとより、学生のコミュニティ形成の支援や社会と関わる機会の創出など、キャリア形成を含めた学生生活全般をサポートしてまいります。

＊2025年4月現在(学校提携数は学生用住宅斡旋提携およびアルバイト紹介サイト加盟校)

■株式会社 学生情報センター(東急不動産ホールディングスグループ) 会社概要

代表者：代表取締役社⾧ 吉野一樹 所在地：京都市下京区 創 業：1975 年

事業内容：学生用賃貸住宅の開発・管理運営、学校寮の管理運営、学生のキャリア形成支援

コーポレートサイト：https://tokyu-nasic.jp/(https://tokyu-nasic.jp/)

お部屋探し検索サイト：https://749.jp/

