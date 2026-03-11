Cafe24、株式会社データライズジャパンとMOUを締結

CAFE24 JAPAN株式会社

グローバルで200万ブランドが利用するECプラットフォーム「Cafe24（カフェ24）」を運営するCAFE24 JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：李 在碩、以下「Cafe24」）は、EC特化型CRMマーケティングツール「Datarize」を提供する株式会社データライズジャパン（本社：東京都港区、代表：キム・ソンム、以下「データライズ」）と、ECサイト運用支援サービス「Cafe24 PRO」におけるCRM機能開発の強化および両社のビジネス拡大を目的とした基本合意書（MOU）を締結いたしました。

本提携に基づき、両社は開発支援体制をより緊密に構築し、データ活用によるEC事業者の売上最大化とLTV（顧客生涯価値）向上の実現を目指してまいります。

■本提携の背景と目的

日本のEC市場は急成長を遂げており、市場規模は年々拡大しています。その中で、多くのEC事業者が直面するのが、以下のような課題です。

- 広告費の高騰による新規顧客獲得コストの上昇- リピーター育成不足による収益の不安定化- 顧客データの活用不足によるマーケティング効率の低下

こうした環境下において、既存顧客との関係構築を強化するCRM施策の重要性は一層高まっています。

Cafe24が提供する「Cafe24 PRO」は、EC運用のプロフェッショナルがサイト運営をサポートし、ブランドの成長を加速させるハイエンドサービスです。

Cafe24は現在、データライズと協業のもと、本サービスの機能拡充に向けた取り組みを進めています。今回のMOU締結により、開発スピードの向上とビジネス領域での連携を一段と深め、さらなる価値向上を図ってまいります。

左：CAFE24 JAPAN株式会社 カントリーマネージャー キム・フェジャ

右：株式会社データライズジャパン CSO パク・ミンソン

※敬称略

■本提携の内容

Cafe24が提供するECサイト運用支援サービス「Cafe24 PRO」の機能拡充に向け、データライズが培ってきたCRM領域の知見をもとに、EC事業者がより高度なマーケティング施策を実行できる環境を整備します。Cafe24 PROが提供する以下の強みを活かし、EC事業者の持続的な成長を支援してまいります。

■Cafe24について

- トレンドを反映したECサイト構築- EC運用のプロフェッショナルによるサイト運営支援- データ分析に基づいた売上向上の取り組み- 多言語対応による越境EC展開

Cafe24は1999年に韓国で創立されたグローバルECプラットフォームです。グローバルで現在200万以上のブランドがCafe24を利用してネットショップを運営しています。誰でも簡単に世界市場に向けたオンラインビジネスを展開できるよう、ECソリューションや広告・マーケティングなど様々なサービスをワンストップで提供しています。

【会社概要】

会社名：CAFE24 JAPAN株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門1丁目17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者：李 在碩

URL：https://global.cafe24.com/jp?utm_source=press&utm_medium=page&utm_campaign=fgs_japan_press(https://global.cafe24.com/jp?utm_source=press&utm_medium=page&utm_campaign=fgs_japan_press)

■データライズジャパンについて

株式会社データライズジャパンは、韓国本社であるデータライズの日本法人として2024年に設立されました。韓国本社は韓国におけるEC向けCRM分野で国内トップシェアを誇り、880社以上のECブランドへの導入実績を有しています。

株式会社データライズジャパンが提供するAI自動化CRM「Datarize」は、Cafe24をはじめとする主要ECプラットフォームに対応し、顧客行動データの分析からオーディエンス生成、LINE・メール・ポップアップ配信、効果測定までを一気通貫で支援するCRMツールです。AIを活用した高度なマーケティング自動化により、EC事業者の継続的な売上最大化を支援しています。

【会社概要】

会社名：株式会社データライズジャパン

所在地：東京都港区虎ノ門1丁目17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者：キム・ソンム

URL：https://www.datarize.ai/ja

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

CAFE24 JAPAN株式会社 広報担当

メール：press@cafe24.co.jp