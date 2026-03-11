「たびトククーポン」掲載店舗募集開始
全国のローカルグルメ・観光施設・物産店様必見
「たびトククーポン」掲載店舗 募集中！
掲載料無料・登録作業なしで集客アップをサポート
株式会社パム（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：長嶺 由成）では、当社が提供する「たびらいレンタカーアプリ」において、旅行者向けクーポン機能「たびトククーポン」の掲載店舗募集を開始いたしました。本サービスでは、掲載料無料・登録作業不要で簡単に参加でき、国内外の旅行者へ向けた集客を無償で行うことができます。
「たびトククーポンとは」
年間ユーザー数のべ15万人、年間予約数1.6万件を誇る「たびらいレンタカーアプリ」内で提供する、旅行者向けのクーポン配信サービスです。
アプリでレンタカーを予約した旅行者が旅先で利用できるクーポンとして、
飲食店、観光施設、物産店、店舗様など、幅広いジャンルの事業者様が参加可能です。
たびトククーポンの掲載メリット
１. 掲載料無料
費用負担なしで店舗情報やクーポンを掲載できます。
２. 登録作業なし
店舗側のオペレーションは不要です。掲載に必要な情報は当社にて設定します。
３. 国内外ユーザーへのアプローチ
日本語以外にも英語、繁体語、韓国語表示対応で旅行中のユーザーに向けてアプリに掲載されるため、訪日客を含む幅広い顧客層へリーチできます。
４. 旅行者向けの強力な導線
レンタカー予約アプリ利用者へ プッシュ通知、および メルマガ配信 によって訴求可能です。
５. 来店・購買促進に最適
旅先での「今すぐ使える」クーポンとして、店頭への来店や購買促進につながります。
こんな店舗様におすすめ
- 新規顧客を増やしたい
- 訪日外国人へアプローチしたい
- 無料でプロモーションしたい
- 旅行者の来店を増やしたい
募集対象
- 飲食店（ローカルグルメ / カフェ / 居酒屋 等）
- 観光施設
- 物産店・土産店
- アクティビティ提供事業者
- その他、旅行者向けサービス店
たびらいレンタカーアプリについて
- 年間ユーザー数：のべ15万人
- 年間予約数：1.6万件
- アプリレビュー平均 ★4.4
※2026年データ
たびらいレンタカーWEBサイト：https://www.tabirai.net/car/
全国でのクーポン掲載施設様募集：https://tabirai.net/car/special/tabitoku_application/
たびらいレンタカーのご予約はアプリからが便利
厳選した大手レンタカー会社の豊富なプランを一括検索
■アプリの機能
・レンタカー予約：かんたん検索／こだわり検索／ワンタップ予約など様々な条件で手軽に検索・予約ができます。
・キャンペーン：おトクな特典・キャンペーンを配信いたします。
・たび情報：たびらいレンタカーとっておきの旅行プランをご紹介いたします。
ダウンロードページ：https://yappli.plus/tabirai
たびらいレンタカーは全プラン【免責補償】込み価格
たびらいレンタカー最大の特徴は、商品価格に【免責補償】※が含まれていることです。
一般的に1,000円～3,000円程度の免責補償料金は別途請求となる場合が多いですが、当サービスでは商品価格に免責補償が含まれております。
レンタカーを予約する際、「安いと思ったら免責保証追加で3,000円かかった・・・」「予約ページまでいかないと免責保証価格がわからず、結局どのプランがいくらなのか比較しづらい・・・」などのお悩みはありませんか？
たびらいレンタカーなら最初から商品価格に【免責補償】が含まれているので、価格の比較もしやすく、免責保証をつけ忘れてしまうこともなく安心です。
価格比較や免責補償料金の確認など、面倒なことは気にせずに、旅行プランの計画に時間を使えます。
また、あなただけの“ローカル旅行”をお届けするために、心から楽しめる旅行を提案しています。
日本各地で旬な、「もの」「こと」に向き合っている現地編集部が、その地域に暮らし、その地域を愛する人ならではの視点で“ローカル旅行”の楽しみ方をお届けしていますので、ぜひご利用ください。
たびらいレンタカーWEBサイト：https://www.tabirai.net/car/
※免責補償制度(CDW)とは、レンタカーご利用中に万が一事故が発生した際、お客様が必ず負担しなくてはならない費用（免責額）を免除することができる制度です。
詳しくはこちらのページ(https://www.tabirai.net/car/insurance/)でご確認ください。
本件に関するお問い合わせ先
- 株式会社パム RC広報担当：渡邊
- TEL：080-9857-3981（平日9:00 ～ 18:00）
- MAIL：pam_car@pam.co.jp
株式会社パムについて
＜株式会社パムについて＞
株式会社パムは2000年に沖縄にて創業した会社です。私たちが目指すのは、「目的地」から旅を面白くする会社です。「現地主義」の視点から価値ある媒体を創造し、旅行・レジャーを楽しむ皆様の満足度を高め、事業を営む皆様の集客を増大し、地域経済を発展させることに貢献していくことをミッションとしております。
現在までに旅行予約サイト「たびらい」（https://www.tabirai.net/）をはじめ、グループ会社の株式会社パムローカルメディアでは、沖縄県限定総合レジャーサイト「ちゅらとく」（https://www.churatoku.net/）や、県民びいきの温泉宿予約サイト「温泉ぱらだいす」を運営しております。
本社 ： 沖縄県那覇市久茂地2-3-10 RBCメディアセンタービル7F
代表者： 代表取締役社長 長嶺 由成
事業 ： 旅行予約サイト「たびらい」「Tabirai Japan」
URL ： https://www.pam.co.jp/
その他サイト情報
たびらい：https://www.tabirai.net/
Tabirai Japan：
中文繁体字版 https://tc.tabirai.net/
英語版(レンタカーのみ) https://en.tabirai.net/car/
韓国語版(レンタカーのみ) https://kr.tabirai.net/car/
ちゅらとく：https://www.churatoku.net/※
温泉ぱらだいす鹿児島：https://kagoshima.onpara.jp/※
温泉ぱらだいす静岡：https://shizuoka.onpara.jp/※
温泉ぱらだいす山形：https://yamagata.onpara.jp/※
※株式会社パムローカルメディア運営
たびらい公式アカウント
Facebook：https://www.facebook.com/tabirai/
Instagram：https://instagram.com/tabirai/
YouTube：https://youtube.com/@tabirai-trip
X：https://x.com/TabiraiOkinawa/