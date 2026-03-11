フォーティエンスコンサルティング株式会社

株式会社リオ・ホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中川 智博、以下リオ・ホールディングス）は、資産管理会社を含む100社以上のグループ会社の会計・購買システムを、SAPジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木 洋史 以下SAPジャパン）が提供するSAP(R) Cloud ERP（パブリッククラウド）およびSAP(R) Business Technology Platformを中核とした新システムへ刷新し、2025年8月より本格稼働を開始しました。本プロジェクトの構想策定から業務改革、システム導入・定着に至るまで、NTTデータグループのフォーティエンスコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹、以下フォーティエンス）が支援しています。

リオ・ホールディングスは本システム刷新により、連結仕訳の自動起票が可能となり手作業による仕訳を9割以上削減、データ収集・分析のスピードが向上したことで、タイムリーかつ質の高い経営判断を行うことが可能となったほか、業務プロセス改革によるグループ全体での大幅な業務効率化およびガバナンス強化を実現しました。また、運用およびシステムの将来的なバージョンアップの効率性を確保し、リオ・ホールディングスの自律的な運用を可能としています。

なお、本プロジェクトにおける成果が評価され、フォーティエンスは「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」において「SAP Project Excellence」に選出されました。

【プロジェクトの背景と目的】

リオ・ホールディングスは、不動産を中心とした資産運用コンサルティングサービスを提供する企業です。近年の事業拡大に伴い、従来の会計・購買システムでは周辺システムとの連携が困難となり、手作業による業務が増加していました。また、多数の関連会社からのデータ収集・分析に大きな負荷がかかっており、業務効率化およびガバナンス強化が喫緊の課題となっていました。

こうした背景を踏まえ、「データ収集・分析の高度化」「周辺システムとの連携強化による自動化」「経理・購買業務におけるマンパワー依存からの脱却」「業務プロセス統一によるガバナンスの強化」を目的として、会計・購買システムの刷新を決定しました。

【プロジェクトの特長】

本プロジェクトでは、業務をSAPの標準プロセス・機能に合わせるFit to Standardおよびカスタマイズやアドオン（追加機能）を最小限に抑えるクリーンコアアプローチを徹底し、SAPのベストプラクティスに基づく業務プロセスを構築しました。SAP Cloud ERPおよびSAP Business Technology Platformを中核とし、周辺システムとの連携にはビジネスエコシステム全体の統合、自動化、保護および拡張が可能なAI支援型統合ソリューションSAP(R) Integration Suiteを活用し、SAP Cloud ERPとSAP S/4HANA(R) for Group Reporting（グループレポーティング）の同時稼働を実現しています。



フォーティエンスは、システムの導入支援に加え、導入に伴う業務変革についても包括的に支援し、計画通りかつ8カ月という短期間で、グループ会社100社以上を対象に、連結会計、固定資産管理、購買領域を含む基幹システムの刷新、本番稼働を実現しました。



これにより、リオ・ホールディングスは、連結仕訳を自動起票することが可能となり、手作業による仕訳を9割以上削減、データ収集・分析のスピードが向上したことで、タイムリーかつ質の高い経営判断を行うことが可能となったほか、業務プロセス改革によってグループ100社以上で業務を共通化し経理・購買業務において大幅な効率化およびガバナンス強化を実現しました。また、クリーンコアを徹底することで、運用および将来的なバージョンアップの効率性を確保し、リオ・ホールディングス主体での自律的なシステム運用を可能としています。

【今後について】

リオ・ホールディングスは、SAP Cloud ERPの導入を契機に、各種基幹システムとのデータ統合・分析や生成AIの活用を通じたビジネス意思決定の加速、業務プロセスの抜本的な改革を推進していきます。不動産を中心とした資産運用における総合的なファミリーオフィスサービスにおいて、テクノロジーの力を最大限に生かし、お客様へ提供する価値のさらなる向上を目指します。

フォーティエンスは、今後もSAP Cloud ERPをはじめ、その重要なプラットフォームとなるSAP Business Technology Platformの導入、およびビジネスAIやビジネスデータを活用し、お客様のビジネスゴールの達成に向け、継続的に伴走するコンサルティングサービスを提供していきます。

【参考】

2026年3月10日 SAPニュースリリース

「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026選出パートナーを発表」

https://news.sap.com/japan/2026/03/0310_sap-appreciation-for-partner-excellence-2026

＊SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。

＊その他記載されている、会社名、製品名、ロゴなどは、各社の登録商標または商標です。

■株式会社リオ・ホールディングスについて

株式会社リオ・ホールディングスは、不動産を中心とした資産運用から士業専門家との連携による法務・税務の支援まで、ワンストップコンサルティングを提供する会社です。グループ内に、不動産の管理、リーシング、売買仲介、設計・デザイン、鑑定など不動産運用に必要な幅広い分野の知見を有し、不動産の管理運営から収益力向上までを一手に引き受けています。また、ホテルや商業施設の再生・運営を通した地方創生など不動産運用にとどまらない多角的な事業を展開しています。

同社に関する詳しい情報は、 をご覧ください。

■フォーティエンスコンサルティング株式会社について

フォーティエンスコンサルティング株式会社は、NTTデータグループのビジネスコンサルティングファームです。グローバルに事業を展開する製造業、流通業をはじめ、金融、公益サービス、政府・自治体まで幅広い業界のお客様にコンサルティングサービスを提供しています。

高い専門性と深い業務理解をもつプロフェッショナルが、未来のあるべき姿を起点に戦略を描き、お客様と一体となって成果創出を実現します。

同社に関する詳しい情報は、 をご覧ください。

エンタープライズソリューション領域では、国内外で豊富な導入実績を誇る製造業向けテンプレートを用いたERPの短期・低コスト導入から、SaaSやクラウド、モバイル、ビッグデータなどの最新の情報技術を活用した最先端の情報システム構築、グローバル展開プロジェクトまで、豊富なITコンサルティングのノウハウと高いスキルに加え、世界50超の国・地域に広がるNTTデータグループの強力なグローバルネットワークと幅広い分野における高い技術力を活用し、企業の情報システムのあらゆる側面を幅広くサポートしています。

https://www.fortience.com/solutions/enterprise/

■SAPジャパンについて