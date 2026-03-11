ALL STARをパンプスパターンにアレンジ。ロープロ仕様の「ALL STAR LP PUMPS OX」を発売。

コンバースジャパン株式会社

「CONVERSE（コンバース）」は、ブランドのアイコンであるオールスターをパンプスパターンへと大胆にアレンジしたロープロファイル（薄底）仕様の最新モデル「ALL STAR LP PUMPS OX（オールスター LP パンプス OX）」を、2026年3月19日より順次、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて発売いたします。

オールスターのアイコニックなディテールはそのままに、甲を浅く設計したパンプスパターンを採用。足首のラインを強調し足元をすっきりと軽快に見せるこのデザインは、スニーカーの歩きやすさと女性らしい美しさを両立させています。

履き心地においても、トレンドのロープロ（薄底）仕様でありながら、インソールには通気性とクッション性に優れたオープンセル構造のウレタンフォームを採用 。さらにE.V.A.ウェッジを組み合わせることで、フラットシューズ特有の歩行時の疲れを軽減し、快適な履き心地を実現。

アッパーにはキャンバス素材を用い、カラーは定番のブラックやスタイリッシュなブラックモノクローム、春の装いのアクセントになるレッド、柔らかなベージュの4色をラインナップ 。カジュアルからフェミニンまで、幅広いスタイリングに馴染む一足に仕上げています 。

ALL STAR LP PUMPS OX(https://converse.co.jp/products/31318270)

商品名：ALL STAR LP PUMPS OX（オールスター LP パンプス OX）

価格：7,700円(税込)

サイズ：22.0～26.0cm

カラー：ブラック、ブラックモノクローム、レッド、ベージュ

素材：アッパー・キャンバス アウトソール・ラバー

発売日：2026年3月19日

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とする

ライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

https://converse.co.jp/