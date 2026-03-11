調査で終わらせない。売上に繋げるリサーチ戦略会議を開催！｜Freeasy共催リアルイベント【2026年3月24日(火)17時@渋谷（無料）】

アイブリッジ株式会社

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、アライドアーキテクツ株式会社様と共催で、3月24日(火)17時から渋谷にて、オフラインセミナー（会場開催）を実施いたします。

イベント概要

イベント詳細・お申し込みはこちら :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-03-04/whhmz

「調査レポート、結局机の肥やしになってませんか？」



多くのマーケターが直面する「調査が目的化し、施策に繋がらない」という課題。本セミナーでは、マーケティングリサーチの「本来の目的に沿った活用」を再定義し、データを戦略の根拠へと昇華させるプロセスをご紹介します。

参加費無料、アーカイブ配信なし・会場限定の "ここだけのお話" として貴重な知見が得られる機会です。また、セッション終了後には、参加者様同士で親交を深められるお時間もご用意。

同じ課題を持つ経営者様・事業責任者様・マーケター様同士で繋がりを作る場、情報交換の場としてもぜひご活用ください。

登壇者

アライドアーキテクツ株式会社 執行役員 井出 修二朗 氏

Web制作会社でディレクターを経て2009年よりアライドアーキテクツ入社。ソーシャルメディア黎明期より、SNSとWebを活用したマーケティング支援におけるコンサルティングおよびプロダクト開発に従事。

400社の導入実績を持つSNSマーケティング支援SaaS「echoes（エコーズ）」を2018年より立ち上げ、事業統括。2024年にはあらゆる顧客の声を多角的にデータ収集・統合し、AIで一元的に解析することで、コミュニケーションの「起点となるインサイト」を継続的に導き出すデータプラットフォーム「Kaname.ax(R)」立ち上げ、事業責任者を務める。

アイブリッジ株式会社 SaaS事業部 シニアマネージャー 榎本 涼

入社して10年以上に渡り、インターネットリサーチを中心にアイブリッジグループのソリューションを販売。テレビ局・出版社からメーカーや代理店など300社を超える企業を担当。

2018年1月にリリースをしたセルフ型アンケートツール「フリージー」ではマーケティングからセールス、カスタマーサクセスなどビジネスサイド全般を担当。

開催概要

調査で終わらせない。売上に繋げるリサーチ戦略会議

～マーケティング/ブランド責任者のためのデータ活用セッション～

開催日時：2026年3月24日（火）17:00～19:00

会場：ヒカリエカンファレンス

※会場の詳細はお申し込み後に個別でご連絡いたします。

参加費：無料

定員：30名

※応募者多数の場合は抽選となる場合がございます。

注意事項

・トークテーマは予告なく変更となる場合がございます。ご了承くださいませ。

・主催企業の競合企業様、個人事業主様のご参加をお断りする場合がございます。

会社概要

アライドアーキテクツ株式会社について

社名：アライドアーキテクツ株式会社（https://www.aainc.co.jp/company/profile/）

所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル 4階

代表者：代表取締役会長 田中裕志

設立年月日：2005年8月30日

アイブリッジ株式会社について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

Freeasy（セルフ型アンケートツール） https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト） https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト） https://kenshobox.net/

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト） https://www.otoshu.com/

本件に関するお問い合わせ先

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

https://freeasy-survey.com/contact/