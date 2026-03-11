【LAGOM】フルーツたっぷりのみずみずしいジェルで、スピード洗顔。ラゴムの洗顔アイテムに、「ピンクレモネード」の香りがPLAZA限定で登場。

株式会社アリエルトレーディング

韓国発スキンケアブランド LAGOM 〈ラゴム〉から、

水のようなジェルで素早く洗えるブランド人気 No.1 の朝用洗顔料「ジェルトゥウォーター クレンザー」がフレッシュなピンクレモネードの香りで、2026年5月14日（木）よりPLAZA限定・数量限定で登場いたします。

ジェルトゥウォーター クレンザー（PL） （朝用洗顔料） 220mL 2,310 円（税込）

ピンクレモネードのフレッシュな香りに包まれて。

みずみずしくクリアに洗い上げる、ウォータリーなジェル洗顔。

夜のあいだ肌に浮き出た皮脂や汚れを浮き上がらせてしっかりとオフする、ジェルタイプの朝用洗顔料です。肌に伸ばすと、軽い感触とともに素早く水に変化し、すっきりとみずみずしく洗い上げます。肌の水分保持力に着目した成分「アクアリシア（AQUALICIA(R)＊）」配合で、洗顔後はキメの整ったしっとり肌へ。夜は軽いメイク落としとしてもお使いいただけます。シトラスとグリーンハーブがフレッシュに弾けるピンクレモネードの香りで、ポジティブな気持ちを運んでくれるような洗顔タイムをお過ごしください。

POINT 1. 時短が叶う！シンプルステップ

乾いた肌に伸ばして洗い流すだけ。水洗顔のようなクイックな、泡立て不要の時短洗顔料。朝、クリーンな肌にしないままスキンケアやメイクアップをしてしまうと、肌トラブルのもとになってしまいます。〈ラゴム〉のジェルトゥウォーター クレンザーは、水洗顔だけでは落とせない皮脂汚れもきちんとオフしながら、洗い上がりはしっとり。ドライ、オイリー、センシティブ、幅広い肌タイプの方にお使いいただけます。

POINT 2. ぷるぷるジェルがしっとりウォータータイプに変化

最初から水の状態だと肌に伸ばしにくく液だれしてしまいます。ずっとジェルのままだと、肌に長く残り洗い流しに時間がかかります。それらの短所を克服したのが〈ラゴム〉のジェルトゥウォーター クレンザー。ジェルから水へのトランスフォームには理由があります。

POINT 3. 敏感な肌もみずみずしく洗う

水系のべース+天然由来の界面活性剤の採用で、敏感な肌もやさしく洗顔できます。さらに、肌の水分保持力に着目した 成分「アクアリシア(AQUALICIA(R))*」が健康な肌へと導き、肌を乾燥させるクレンジングの悪循環をストップします。

キー成分

◯アクアリシア(AQUALICIA(R))*: 肌のうるおい保持力をサポートします。

◯ムクロジ果実エキス:肌のコンディションを整えます。

◯サボンソウ葉エキス:肌のコンディションを整えます。

【使用方法】

さくらんぼ大を手に取り、乾いた状態の顔全体（目元・口元をのぞく）に伸ばし、軽くマッサージするようにストロークして汚れを浮かし、その後ぬるま湯でしっかりと洗い流します。

【全成分】

水、ＤＰＧ、（カプリル酸／カプリン酸）ＰＥＧ-６グリセリズ、グリセリン、カプリン酸ポリグリセリル-４、１，２-ヘキサンジオール、スベリヒユエキス、サボンソウ葉エキス、加水分解野菜タンパク、イチジク果実エキス、ビート根エキス、マルトデキストリン、ムクロジ果実エキス、尿素、カルボマー、トロメタミン、ＰＥＧ-６０水添ヒマシ油、クロルフェネシン、ＢＧ、ＥＤＴＡ-２Ｎａ、香料

【取り扱い店舗】

実店舗：PLAZA（限定発売）

オンライン：amazon

【LAGOM〈ラゴム〉公式SNS】

Facebook ：lagom.tokyo

Instagram ：@lagom_tokyo

X（Twitter）：@LAGOM_Tokyo



【会社概要】

会社名 ：株式会社アリエルトレーディング

本社 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-35-8 3F

代表取締役：平野 恵介

資本金 ：2,500万円

https://www.arieltrading.co.jp/