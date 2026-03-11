猛暑対策に！大風量・冷却プレート付きなど選べる楽しさ広がる2026年モデルのファン9製品が登場

写真拡大 (全20枚)

株式会社ラドンナ


2026年3月18日（水）より発売



　株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、毎日の暮らしを彩るブランド「Toffy（トフィー）」シリーズの、彩り豊かなコレクション「Toffy ハッピーコレクション」から2026年モデルのファンを発売します。



　今回、ファンシリーズとして、「Toffy ひんやりダブルブレードファン」「Toffy ひんやり6Wayモバイルファン」「Toffy ひんやりパワフルファン」「Toffy マグネット&クリップファン」「Toffy コンパクトジェットファン」「Toffy 2Way卓上パワフルファン」「Toffy ひんやり3Wayファン」「Toffy 薄型ひんやりフックファン」「Toffy ひんやりネックファン」の全9製品が登場。冷却プレート付きや大風量タイプ、幅広いシーンで使える多機能モデルなど、手頃な価格ながらも、用途に応じて選べる多彩なラインアップを展開しています。



　カラー展開は、「Toffy ハッピーコレクション」カラーの4色。太陽の明るさやポジティブな感情を連想させ、空間に明るさと前向きな雰囲気を生み出す「カナリアイエロー」、落ち着きと安定感を提供し、暮らしの中に安らぎと冷静さをもたらす「フレンチブルー」、柔らかさとバランスをもたらし全体の調和を保つ「パンナホワイト」、コレクション全体を彩る、華やかでエネルギッシュな「チェリーピンク」。さらに、毎年人気の「スモーキーリーフ」に落ち着いた色合いの「グレー」が加わり、アイテムに合わせてカラー展開をしています。カラーも使い方も、自分らしく選べる、新しいファンシリーズの登場です。



◆Toffy コンパクトジェットファン

・Toffy史上最高風速のパワフルな風。最高風速約11m/s！


・手のひらサイズでコンパクト。持ち運びにも便利です。


・ハンディ・卓上の2WAY。カラビナ付きで持ち運びもラクラク！


・風量、電池残量を確認できるディスプレイを搭載しています。


・風量は100段階調節が可能です。



◆製品概要


品名　　　： Toffy コンパクトジェットファン


本体価格　：\2,980＋消費税


製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/hfn11/





◆Toffy ひんやりダブルブレードファン

・直進性の高い風を生み出す逆回転ダブルブレード


・指紋や皮脂が目立ちにくい冷却プレート付きでひんやり！


・カラビナを畳めばスタンドになってハンディ・首掛け・卓上の3WAY


・カラビナ付きでスマホショルダーやカバンに掛ければ持ち運びも


ラクラク！



◆製品概要


品名　　　： Toffy ひんやりダブルブレードファン


本体価格　：\2,980＋消費税


製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/hfn7/





◆Toffy ひんやりパワフルファン

・特殊形状ヘッドで風速7m/s！風量は100段階から調節可能。


・指紋や皮脂が目立ちにくい冷却プレート付き。肌にあててひんやり。


・ハンディ・首掛け・卓上の3WAY。カラビナ付きで持ち運びラクラク！


・風量、電池残量を確認できるディスプレイを搭載しています。


・操作部が横にあって卓上でも使いやすい！



◆製品概要


品名　　　： Toffy 3Way ひんやりファン


本体価格　：\2,780＋消費税


製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/hfn9/





◆Toffy 2Way卓上パワフルパワフルファン

・大きなふきだし口で大風量なのに静音設計！風量は100段階から調節可能。


・ヘッドは手動で上下に360度回転でき、自由自在な置き・掛けの2WAY！


・風量、電池残量を確認できる見やすい大きなディスプレイ搭載。


・風量が１～100段階までゆっくりと遷移するリズムモードを搭載。



◆製品概要


品名　　　： Toffy 2Way卓上パワフルファン


本体価格　：\2,980＋消費税


製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/hfn12/





◆Toffy ひんやり3Wayファン

・肌に当てると冷たい冷却プレート付き


・従来モデルよりも風量がアップしてリニューアル！


・カラビナを畳めばスタンドになってハンディ・首掛け・卓上の3WAY


・カラビナ付きでスマホショルダーやカバンに掛ければ持ち運びもラクラク！



◆製品概要


品名　　　： Toffy ひんやり3Wayファン


本体価格　：\2,480＋消費税


製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/hfn13/





◆Toffy 薄型ひんやりフックファン

・指紋や皮脂が目立ちにくい冷却プレートでひんやり！


・約3cmの薄型フォルムだから、すっきり収納できます。


・フック付きで持ち運びもラクラク！


・バッテリー長持ちで最大約10時間使用可能。


・軽量ボディで長時間の使用でも疲れにくい



◆製品概要


品名　　　：Toffy 薄型ひんやりフックファン


本体価格　：\2,480＋消費税


製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/hfn14/





◆Toffy ひんやりネックファン

・首元にひんやり冷たい冷却プレート付き


・首にフィットしやすい形状にこだわりました。


・ハンズフリーで約8時間使用可能。屋外でもお家の中でも！



◆製品概要


品名　　　：Toffy ひんやりネックファン


本体価格　：\5,980＋消費税


製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/hfn15/





◆Toffy ひんやり6Wayモバイルファン

・ハンディ、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルバッテリー、


　冷却プレート搭載の6つの機能が詰まった折りたたみハンディファン！


・風量、電池残量、冷却機能を確認できるディスプレイ付き


・バッテリー長持ちで最大約12時間使用可能。


・薄型、折りたためるボディで収納にも便利


・スマホスタンドは動作しながら使えるから卓上で涼みながらスマホを見ることができます。



◆製品概要


品名　　　：Toffy ひんやり6Wayモバイルファン


本体価格　：\2,780＋消費税


製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/hfn8/





◆Toffy マグネット&クリップファン

・ハンディ、首掛け、卓上、クリップ、マグネットの5WAY！


・上下180度&左右360度の回転で、風向きも自由自在。


・特殊形状ヘッドで風速約7.0m/s！しっかり大風量な多機能ファン


・クリップを使えば日傘やベビーカーに挟んでハンズフリーで使えます。


・マグネットは冷房の届きにくいキッチンなどで活躍します。



◆製品概要


品名　　　：Toffy マグネット&クリップファン


本体価格　：\2,980＋消費税


製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/hfn10/






《安心して使える“二重保護設計”を採用！》


2026年モデルの全品番に、過充電・過放電・過電流・短絡・高温に対応した保護基板を搭載。さらに、万が一に備えた二重保護機能を採用し、毎日安心して使える安全性にも配慮しました。




「Toffy ファン用アロマパッドホルダー」も同時発売！


Toffy ファンシリーズ「Toffy 2Way卓上パワフルファン」「Toffy 薄型ひんやりフックファン」の背面に取り付けて、さわやかな風と共に、アロマの香りが楽しめる専用アロマパッドホルダーです。



◆製品概要


品名　　　：Toffy ファン用アロマパッドホルダー


本体価格　：\500＋消費税


製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/aph1/





◆製品仕様


各製品の仕様はこちらからご確認ください。


https://ladonna-co.net/press_release/HFN2026_Spec.pdf



Toffy Happy Collection とは


　「Toffy ハッピーコレクション」は、ヨーロッパのとある港町の町並みをモチーフにしています。そこは霧深い地域で、沖に出た漁師が自宅を見つけやすくするために、それぞれの家が鮮やかな色で塗られています。そんな情景に思いを馳せ、混とんとする「今」の世の中のモヤを晴らして、商品を通じてお客様に“Happy”と“Lucky”をお届けしたいという思いをコンセプトに誕生しました。


〈ブランドページ〉https://ladonna-co.net/products/toffy/toffy_happy_collection/



◆Toffy（トフィー）について


Toffyが彩るとっておきの毎日！


ちょっぴりレトロで親しみのあるデザインが魅力のライフスタイルブランド。


シンプルで扱いやすい、ダスティカラーが人気のキッチン家電をはじめ、キッチン雑貨やインテリアグッズなど、毎日の暮らしを彩るプロダクトをラインアップ。


【Toffy 公式オンラインショップ】https://toffy.jp/


【Toffy 公式Instagram】@toffy.official


【Toffy 公式TikTok】@toffy.official.pr