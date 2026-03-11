学習の見取り・相互参照に！ロイロノート「生徒別共有ノート」講座、3/24（火）開催

株式会社LoiLo

株式会社LoiLoは、2026年3月24日（火）に、「生徒別共有ノート講座」をオンライン開催します。本講座では、学習の見取りや生徒間の相互参照に役立つロイロノート・スクールの機能「生徒別共有ノート」について、基本的な使い方から授業ですぐに活用できる実践事例まで、わかりやすくご紹介します。参加費は無料です。ぜひこの機会にご参加ください。



▼ 詳細・お申し込み

https://loilonote.doorkeeper.jp/events/195559(https://loilonote.doorkeeper.jp/events/195559)

概要

学習の見取り、相互参照に便利な機能「生徒別共有ノート」の活用法が学べるイベントです。

- 「生徒別共有ノート」の基本的な使い方- 授業体験ワークショップ- 活用事例紹介

「生徒の理解度やつまずきを見取り、個別最適な学びにつなげたい」

「学び合い活動を授業に取り入れたい」とお考えの先生方に、特におすすめです。

詳細・お申し込み

「新年度からの授業が変わる！生徒別共有ノート講座」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24975/table/235_1_271607e055149d2df4d68df986937a29.jpg?v=202603111151 ]

生徒別共有ノートについて

クラス全員分の共有ノート（共同編集可能なノート）を一括作成できる機能です。作成された共有ノートは自動的にフォルダにまとめられ、一覧で管理・閲覧が可能です。

生徒の相互参照による学び合いや、先生による学習の見取り・声かけなど、さまざまな場面でご活用いただけます。



詳細：【公式サポートページ】共有ノートを生徒ごとに作成する(https://help.loilonote.app/--6887107a37bdcbc3deb38c1f)

ロイロノート・スクールについて

ロイロノート・スクール（※） は、小学校から大学まで、すべての教科で使える協働学習・授業支援プラットフォームです。容量無制限で、学習資料や思考プロセスを記録でき、子どもたちの「考える力」や「学ぶ力」を育みます。資料のやりとりや提出物の管理、思考ツールを活用した深い学び、協働編集による相互参照、自動採点テスト、AIによる高精度なWebフィルタなど、多彩な機能で「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両立、教員の負担軽減を実現します。マルチプラットフォーム対応で、国内外約1万4000校、毎日290万人以上に利用されています。詳しくはWebページをご覧ください。

https://n.loilo.tv/ja

※ ロイロノートは、株式会社LoiLoの商標です。