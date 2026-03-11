コールマン、夏のレジャーに最適な新作チェア4種を発売

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（本社：東京都港区、社長：中里豊、以下コールマン）は、お手入れが簡単なメッシュ素材と涼感カラーによりプールをはじめとした夏のレジャー最適な新作チェア「フロートチェアメッシュ（クリスタルブルー）」、「リゾートチェアメッシュ（クリスタルブルー）」、「ファンチェアメッシュ（クリスタルブルー）」、「ファンチェアダブルメッシュ（クリスタルブルー）」の4種を、2026年3月より順次発売します。

■お手入れ簡単なメッシュ素材と涼感カラーで夏のレジャーに最適

通気性の高いメッシュ素材を採用しており、暑い時期でも蒸れにくく快適に使用できます。また、水濡れに強くお手入れも簡単なため、プールサイドやビーチなどの水辺シーンでも安心です。

爽やかなクリスタルブルーは、夏の日差しにきらめく透明感のある水面を表現したカラーで、視覚的にも涼しさを演出します。ウォーターアクティビティはもちろん、夏フェスや花火大会など、夏のアウトドアレジャー全般で活躍します。

背面にはタオルなどの小物を収納できるポケットを配置。さらに、全てのモデルにショルダーベルト付きの専用収納ケースが付属しており、持ち運びも簡単です。

■フロートチェアメッシュ（クリスタルブルー）

“地面の熱気”から距離を取れる、夏の地面のコンディションに左右されにくい新作コンパクトグランドチェアです。夏のグラウンドスタイルは地面の熱さや湿気に悩まされがちですが、このアイテムは座面下に空間が生まれる構造により、地面の熱を受けにくく、夏でも快適にグラウンドスタイルを楽しむことができます。また、座面が低いことで身体が自然に沈み込み、リラックス姿勢を保ちやすいため、長時間座っても疲れにくい点が魅力です。

設営・撤収はシングルアクションで簡単に行うことができ、軽量かつコンパクトなため、プールサイドなど移動の多いレジャーシーンでも便利に使用することができます。

■リゾートチェアメッシュ（クリスタルブルー）

ゆったりとした座り心地で人気の定番リゾートチェアを、夏仕様に仕上げたモデルです。両側のアームレストにカップホルダーが備えられており、ドリンクを手元に置きながらリラックスすることができます。「フロートチェアメッシュ（クリスタルブルー）」と同様に設営・撤収をシングルアクションで行うことができ、収納サイズもスリムなため、移動・運搬もスムーズです。

“飲みながらくつろぐ時間”を過ごすのにちょうどよく、水分補給を怠りがちなバーベキューや夏フェス、プールサイドでのリラックスチェアとして便利に使用することができます。

■ファンチェアメッシュ・ファンチェアダブルメッシュ（クリスタルブルー）左）ファンチェアメッシュ（クリスタルブルー） 中央・右）ファンチェアダブルメッシュ（クリスタルブルー）

軽量コンパクトで使い勝手の良い定番コンパクトチェアを、夏仕様に仕上げたモデルです。メッシュシートになったことでお手入れもしやすく、より手軽さがアップしました。「ファンチェアダブルメッシュ（クリスタルブルー）」はシングルタイプの「ファンチェアメッシュ（クリスタルブルー）」が2つ横に連なった形状で、家族や友人と視線や会話を自然に共有できる横並びの快適さがポイントです。プールなどのウォーターアクティビティはもちろん、スポーツ観戦や花火大会など、隣り合って座りたいシーンで活躍します。

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/2026-Coleman-SummerChair.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

■コールマンHP：http://www.coleman.co.jp/(http://www.coleman.co.jp/)

・YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/ColemanJAPANtv

・X（旧Twitter）https://x.com/Coleman_Japan?s=20

・フェイスブック https://www.facebook.com/ColemanJapan/

・インスタグラム https://instagram.com/coleman_japan/